Kanaan dice que irá "a todo o nada" en su última Indy 500

Kanaan, de 48 años, se ha comprometido a retirarse después de su 22º participación en Indy 500 el domingo, tras haber regresado para una carrera única con McLaren luego terminar tercero con Chip Ganassi Racing en 2022.

Esa fue su única participación en IndyCar el año pasado en una carrera que comenzó en los días de la CART en 1998 en el campeonato de monoplazas más importante de Estados Unidos.

Kanaan ganó la Indy 500 con KV Racing Technology en 2013 y fue campeón de la IndyCar Series en 2004 con Andretti Green Racing.

El brasileño comenzará la 107º edición de las 500 en el octavo lugar después de una última salida dramática en la sesión de clasificación del sábado que lo puso en el Top 12.

"Fue una montaña rusa de emociones", dijo. "El sábado fue uno de mis mejores esfuerzos de clasificación, lo que es increíble, coincidencia y todo, dejar lo mejor para el final, pero estuvimos fuera todo el día".

"Me dije: 'No estoy contento. Tengo que darle a esta gente algo de emoción'. Dije: 'O lo conseguimos o no volveremos sobre cuatro ruedas'. Y lo conseguimos".

"Es todo o nada. Al final del día, si pasa algo malo, Zak (Brown, jefe de McLaren Racing) no puede despedirme porque me iré de todas formas".

Tony Kanaan, Flecha McLaren Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Kanaan reveló que había hecho una apuesta con sus ingenieros de que, si llegaba al segundo día de la clasificación, volvería al garaje en el Gasoline Alley vistiendo sólo su ropa interior.

"Antes de salir para mi último intento del sábado, estaba en la sala de ingeniería y dije: 'Si lo meto entre los 12 primeros, voy a volver aquí caminando sólo en ropa interior'. Así que me obligaron a hacerlo".

"Me presenté, abrí la (puerta) de la sala de ingeniería y mi traje estaba hasta abajo, y la sala se volvió loca, pero sí - una apuesta es una apuesta".

Kanaan dice que no abordará su última salida de manera diferente a sus 21 participaciones anteriores en Indy.

"Esta es una carrera que todos queremos ganar", dijo. "Voy a dejarlo todo ahí fuera, y si eso es lo suficientemente bueno para ganar, bien".

"Si no lo es, probablemente por primera vez, no estaré triste, porque no estaré (pensando) 'tengo que hacerlo el año que viene'.

"Intentaré disfrutarlo con todos mis amigos, mi familia y mis seguidores".