Kanaan sobre IndyCar: "La echaré de menos cada día de mi vida"

Cargar reproductor de audio

Tony Kanaan, piloto brasileño de 48 años, ganador del campeonato de IndyCar en 2004 y de la Indy 500 en 2013, ha hecho pública hoy su decisión de poner fin a su carrera. Competirá en la 107ª edición de las 500 Millas de Indianápolis de este mes de mayo al volante del McLaren-Chevrolet SmartStop Arrow nº 66, su 390ª carrera en la IndyCar. Acumula 17 victorias y 11 poles.

Cuando se le preguntó cómo se sentía sobre su decisión, respondió: "No lo sé. Es un poco raro. Lauren me preguntó esta mañana si estaba preparado. ¿Qué significa eso?

"El correo salió [a las 9.00 de la mañana]. Hemos estado preparando esto durante bastante tiempo con el equipo Arrow McLaren. Lauren [RRPP de McLaren] y su equipo han estado increíbles. La verdad es que he aguantado bastante bien. A las 9:02, mi teléfono empezó a explotar. Fue entonces cuando me di cuenta.

"Ha sido un día maravilloso desde entonces. Ha sido un viaje maravilloso. Alguien me dijo: ¿Crees que te vas a arrepentir? Lauren [la mujer de TK] me hizo todas esas preguntas difíciles esta mañana. No creo que 'arrepentirse' sea la palabra adecuada.

"[Pero] voy a echarlo de menos todos los días de mi vida. Lo echo de menos ahora. Mario Andretti conduce un biplaza porque sí. Yo estoy bien. Creo que estoy bien...

"A finales de mayo, creo que va a ser más difícil. Estoy tranquilo con mi decisión. Tengo un gran equipo detrás de mí. Creo que he hecho una gran carrera. Tengo muchas posibilidades de ganar. Si gano, podría estar sentado aquí de nuevo el año que viene. Nunca se sabe".

Kanaan dijo que estaba orgulloso de llevar el #66 y también de cerrar su carrera en la IndyCar con McLaren, porque su ídolo Ayrton Senna era sinónimo de la legendaria marca de Bruce McLaren. Fue Senna quien, en 1993, recomendó a Kanaan al equipo Cram Competition, que corría con un chasis Tatuus en la Fórmula Europa Boxer. Kanaan ganó el título de 1994 y al año siguiente pasó a la Fórmula 3 italiana como piloto oficial de Tatuus. Ganó una carrera, terminó quinto en el campeonato y se ganó una plaza en la Indy Lights en 1996.

Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

La recomendación de Senna fue, pues, el detonante para que un compatriota empobrecido pero con talento se labrara una carrera admirable en el panorama de los open wheel en Estados Unidos.

"Senna en Brasil, ha sido mi ídolo, el tipo que de hecho fue responsable de conseguirme un trabajo en 1993 antes de que falleciera", dijo Kanaan. "Todo lo que ha hizo en su carrera fue con McLaren.

"Tengo que decir que el día que recibí mi contrato que estaba firmando y que decía 'McLaren' ahí arriba, yo estaba como... A estas alturas de mi carrera, es genial.

"Bruce McLaren y McLaren ganaron su primera carrera en 1966. Mark Donohue ganó aquí en el 72 [en un McLaren preparado por Penske que llevaba el #66]. Mi primer número de karting fue el #6... En toda mi carrera de karting, gané cinco campeonatos con él.

"Cuando Zak [Brown, CEO de McLaren] me contó la historia, el número, es simplemente perfecto. Eso es lo que nos mece. Me encanta. Estoy impaciente.

"Estoy emocionado porque también tenemos muchos patrocinadores. Uno de nuestros mayores patrocinadores es SmartStop. Van a participar como patrocinador principal. Estoy entusiasmado".

Kanaan dijo que aunque se ha mantenido en forma y se siente en una buena condición, su decisión de poner fin a su carrera en la IndyCar es el resultado de no prever una oportunidad con un equipo fuerte en los próximos años, y no estar dispuesto a estar en las 500 sólo en un coche de relleno de la parrilla.

"Nunca estás preparado para esto, pero tienes que sopesar tus opciones", explicó. "Pasé de un tiempo completo a un tiempo parcial. Tienes 48 años. Has tenido una gran carrera. Por mucho que no quieras irte, está ahí. Si eres inteligente, tomas las decisiones correctas en el momento adecuado.

"Llegué a este deporte para ganar todo lo que pudiera y hacerlo lo mejor posible. No me gustaría venir aquí sólo para participar. Así que sopesas tus oportunidades.

Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

"El año pasado fue muy bueno [terminó tercero en las 500 para Chip Ganassi Racing.] Cuando terminé esa carrera... me preguntaron: '¿Crees que puedes volver a hacerlo?' Creo que puedo volver a hacerlo durante 10 años más si me cuido. Pero esa no es la cuestión. ¿Voy a tener la oportunidad de volver a hacerlo en el lugar adecuado, de ganarlo?

"Zak me llamó y miré los resultados [de 2022]. Los dos equipos que dominaron fueron en el que yo estaba y el que me llamaba. Así que no puedes rechazar eso".

Preguntado por Motorsport.com sobre qué planea para 2024, y si alguna vez consideraría aceptar un trabajo en el Control de Carrera de la IndyCar, Kanaan descartó esta última idea, bromeando sobre un encontronazo con el presidente de la IndyCar, Jay Frye, y no deseando quitarle el trabajo a uno de sus mejores amigos, el comisario de carrera y antiguo rival Max Papis.

"Tuve un encuentro con Jay Frye en Detroit un año", sonrió Kanaan. "Realmente he experimentado el otro lado de Jay, no debería haberlo hecho, fue totalmente culpa mía. No quiero ser comisario de carrera.

"Tampoco quiero quitarle el trabajo a Max porque va a llorar porque hago que su hijo se muera de hambre, no puede vender suficientes volantes en su vida. Estoy juzgando a un tipo que probablemente es muy bueno en su trabajo y yo no.

"Mira, me sobra. Lo que sea - conduciré cualquier cosa. No tengo ningún plan. Tengo algunos compromisos con mi equipo, con Arrow McLaren. Tengo un contrato este año con todas las otras series.

"Pero 2024 está muy abierto ahora mismo. Me encantaría participar en la IndyCar, seguro. De todos modos, ya se nos ocurrirá algo. Pero en cuanto a las carreras, obviamente ganamos las 24 horas de Daytona...

"Sí, quiero decir, haré lo que sea... Si tiene un volante, cuatro ruedas, un motor, estaré conduciendo. Pero no he hecho planes más allá de este año".