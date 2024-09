Kirkwood logra la pole en Nashville, O'Ward 8° y Palou a remontar

Kyle Kirkwood arrasó en la clasificación de la IndyCar Series y se hizo con la pole para el final de temporada en el Nashville Superspeedway.

El piloto nativo de Florida, de 25 años de edad, dio dos vueltas compuestas en el Andretti Global Honda No. 27 con un promedio de 201.520 mph en el óvalo de 1.33 millas, lo cual fue suficiente para superar a Josef Newgarden del Team Penskepor 0.0395s. La pole fue la segunda de la carrera de Kirkwood, y la primera en un óvalo.

Felix Rosenqvist, del equipo Meyer Shank Racing, logró clasificarse tercero. Will Power, del equipo Penske, tuvo un comienzo positivo en su último intento por ganar el campeonato al clasificarse cuarto, a sólo 0.2112s de la pole.

El Chevrolet nº 14 de AJ Foyt Racing de Santino Ferrucci terminó quinto, con David Malukas sexto en su última carrera con Meyer Shank Racing, que se trasladó a AJ Foyt Racing en 2025 junto a Ferrucci.

Problemas para el líder del campeonato

El líder del campeonato , Alex Palou, ha sido el último piloto en salir a pista, ya que el orden de clasificación se ha establecido de forma inversa a la puntuación general. Durante su tanda, su Honda nº 10 del Chip Ganassi Racing ha tenido problemas para mantener el ritmo, rodando a 199.532 mph y ocupando la 15ª posición. Sin embargo, con una penalización de nueve puestos en la parrilla por un cambio de motor, sus esperanzas de alzar el trofeo de la Copa Astor empezarán desde la 24ª posición en la carrera de 206 vueltas del domingo.

"No era lo ideal", dijo Palou. "Estaba un poco más cómodo esta mañana en los entrenamientos. Así que no sé realmente qué le ha pasado al coche nº 10. Tenemos que comprobarlo, pero la primera vuelta no fue tan mal. Pero la segunda vuelta fue muy, muy mala. Así que sí, no es lo que queríamos o lo que necesitamos, pero tenemos que avanzar a partir de ahí mañana".

Alexander Rossi, de Arrow McLaren, también tuvo un momento difícil, ya que tuvo que salvar su Chevrolet nº 7 después de pasar por el mismo bache de la curva 3 que se llevó por delante a su compañero de equipo Nolan Siegel en los primeros entrenamientos. Rossi fue 20º al final de sus vueltas, pero al igual que Siegel, perderá posiciones en la parrilla debido a una penalización de nueve puntos por un cambio de motor.

"No sé por qué le ha pasado eso a dos de nuestros coches", dijo Rossi, que corre su última carrera con Arrow McLaren. "... un poco de misterio".

Siegel no corrió en la calificación y no se espera que lo haga en la práctica final debido a las reparaciones de su accidente al principio del día.

El único otro piloto que ha sufrido una penalización de nueve puestos en la parrilla es Scott McLaughlin, del equipo Penske, que se clasificó noveno.