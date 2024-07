Kirkwood retira sus críticas a Rossi y Robb por el gran choque de Iowa

Kyle Kirkwood se ha retractado de sus críticas a sus compañeros de la IndyCar Alexander Rossi y Sting Ray Robb tras su brutal colisión del domingo en Iowa, que provocó su propio accidente aparte.

El Arrow McLaren Chevrolet de Rossi se quedó sin combustible al salir de la curva 2 en la última vuelta de la carrera.

Robb intentó adelantar por el interior a Rossi, pero la parte delantera derecha de su Chevrolet Nº41 de AJ Foyt Racing se enganchó en la parte trasera izquierda de Rossi, lo que lo lanzó por los aires y en vertical antes de que el coche rodara dos veces y media y luego se deslizara por la recta opuesta sobre su lado derecho, llegando a detenerse en la curva 3.

Al tratar de evitar el accidente, tanto Kirkwood como Ed Carpenter hicieron un trompo, pero se deslizaron el uno hacia el otro al chocar con Rossi en la parte baja de la pista. El neumático trasero izquierdo de Carpenter se subió sobre el Honda Nº27 de Kirkwood, bloqueando parcialmente la parte superior de la salida del aeroscreen cuando los coches se detuvieron.

Choque de varios coches Foto: NBC

Tras ser revisado en el centro médico, Kirkwood declaró a los medios de comunicación, incluido Motorsport.com, "No entiendo por qué (Rossi) seguía en la línea de carrera (en ese punto)" y "no entiendo por qué Sting Ray no lo pasó".

El lunes, Kirkwood escribió en X: "Después de analizarlo... Inicialmente pensé y dije que ambos pilotos podrían haber hecho un mejor trabajo aquí. Retiro lo dicho".

"Que Alex prediga dónde y cuándo o incluso SI su coche se quedará sin combustible es absolutamente imposible. Siempre vas a usar la línea que sea más eficiente".

"Para Sting Ray, sabe que Alex tiene problemas de combustible, pero intentar evitar algo así a la salida de una curva también es imposible".

"Está en aire sucio con una velocidad de acercamiento DEMASIADO alta mientras que el coche de delante también está aumentando esa velocidad, sin saberlo".

Rossi también publicó sus propios pensamientos sobre el accidente, escribiendo: "Tres cosas después de lo de ayer: 1) Muy agradecido a IndyCar por el aeroscreen. 2) Muy contento de que Sting Ray Robb esté bien. 3) El equipo de seguridad de IndyCar demuestra una vez más que son los mejores en el negocio".

Rossi no fue consciente de que se estaba quedando sin combustible hasta que quedaban un puñado de vueltas.

A esto, el jefe de McLaren Racing, Zak Brown, respondió: "Lo sentimos, fue nuestro error. Me alegro de que todo el mundo esté bien".