Kurt Busch predice que Johnson lo hará muy bien en los óvalos de IndyCar

Tras su prueba en un McLaren de Fórmula 1 en otoño de 2018, Jimmie Johnson no fue reticente en cuanto a sus proyectos post-NASCAR. No había planes, pero dijo que quería probar IndyCar -en circuitos permanentes y callejeros específicamente- y que quería volver a los prototipos deportivos, donde había impresionado en incursiones ocasionales en la serie Grand-Am.

En 2020, esas chispas de deseo se avivaron y sucedió que el siete veces campeón de NASCAR corrió todas las carreras en circuitos permanentes y callejeros en la temporada 2021 de IndyCar conduciendo un Chip Ganassi Racing-Honda respaldado por Carvana.

Después de más de dos décadas en los stock cars, y con el número de días de prueba de IndyCar tan restringido en esta época, no fue una sorpresa ver a Johnson teniendo que hacer gran parte de su aprendizaje básico durante las sesiones de práctica oficiales. Pero a medida que avanzaba la temporada, parecía tener más confianza, y en Portland condujo como si hubiera estado compitiendo en esta clase de coches toda su vida. No, no fue un líder, pero parecía que pertenecía a la serie. Además, terminó en la misma vuelta que los punteros.

Sin embargo, al renunciar a los óvalos -por razones de seguridad- parecía que Johnson había dado carpetazo a sus mejores posibilidades de éxito. Su prueba en óvalos en IndyCar en Texas en agosto, y su Programa de Orientación para Novatos de la Indy 500 en octubre, sugirieron que podría estar pensando en una línea similar: que era el momento de comprometerse con una temporada completa.

"Estoy más cerca que nunca", dijo en el Indianapolis Motor Speedway. "El corredor que hay en mí está considerando esto muy seriamente, pero todavía tengo que sentarme y tener esa conversación en casa".

Para que nadie se sorprenda, Jimmie se ha comprometido a participar en las 17 rondas con el coche #48 de Ganassi, por lo que -suponiendo que complete su programa de orientación para novatos en Indy y se clasifique- a la 106ª carrera de las 500 Millas de Indianápolis será su segunda carrera en un óvalo en la historia de la IndyCar, después de la inusualmente temprana de Texas.

¿A qué obstáculos se enfrentará JJ? Le planteé esta pregunta al último campeón de la NASCAR que se enfrentó a las 500, Kurt Busch, que a los 35 años en 2014 impresionó a todo el mundo al correr con un coche de Andretti Autosport hasta el sexto puesto de la general y los honores de Novato del Año.

"La mayor sorpresa para mí -y se sintió como una novatada por parte de los otros pilotos- se produjo al caer la bandera verde el día de la carrera", se ríe Busch. "Fue como si trataran de intimidarme, entrando en la curva 1 a tres bandas, con 11 filas de profundidad. Me clasifiqué en el puesto 12, me lo tomé con calma en la salida y cuando llegué a la recta de atrás ya estaba en el puesto 20".

"El mes de mayo es una experiencia única. Las largas sesiones de entrenamientos, el trabajo en equipo, la preparación, el espectáculo... no hay nada parecido. He tenido el privilegio de correr en las 500 millas de Daytona durante más de dos décadas y es muy especial, pero Indy es un lugar único y las 500 millas son un evento único”.

"La experiencia de Jimmie con un año completo de circuitos en un IndyCar significará que el nivel de comodidad es alto para él. Por eso creo que está preparado para correr en óvalos, y creo que lo hará fantásticamente. Entrará y sentirá los viejos recuerdos de haber corrido y ganado allí en la Brickyard 400. Conoce la pista, conoce los óvalos en general, y ahora conoce un IndyCar mucho mejor que hace un año."

Ya en 2014 Busch tuvo un desagradable accidente en la curva 2 durante los entrenamientos del lunes después de la clasificación, del que su ingeniero Craig Hampson asumió la culpa, diciendo que hizo el coche demasiado suelto dado el nivel de (in)experiencia de Busch. A la edad de 46 años, ¿podría Johnson recuperarse de un suceso que podría minar su confianza?

"Bueno, por un lado, Craig no debería cargar con la culpa de mi accidente", insiste Busch. "En la vuelta anterior, el coche se tambaleó al salir de la curva 1 y pensé: 'Ooo, estás empezando a llegar a los límites y puedes controlarlo, o nuestro coche tiene demasiado sobreviraje...' Bueno, ya viste lo que pasó. La verdad es que debería haberme metido al final de la vuelta anterior, pero estaba tan ansioso por aprender sobre el calado, y tanto Craig como yo estábamos confiando en mi experiencia general en las carreras a pesar de que ambos sabíamos que era un novato en la IndyCar.

"Esa es una decisión que Jimmie y su ingeniero tendrán que tomar el próximo mes de mayo. Jimmie tendrá que ser humilde y estar abierto a la idea de volver a ser un novato... Pero yo diría que en mi caso, el accidente fue una buena lección, porque si no hubiera cometido ese error en los entrenamientos, lo habría hecho al principio de la carrera y habría sido un desastre.

"Obviamente, Jimmie todavía tiene mucho que aprender. Tiene que tener en cuenta los ángulos de las alas, la dirección del viento, etc. Pero es inteligente, puede mirar los datos de los otros pilotos de su equipo, y puede recibir consejos de toda la fraternidad del automovilismo. Todos ellos son sus mejores amigos, hasta que cae la bandera verde...”.

"Sinceramente, creo que tiene la oportunidad de hacer un gran trabajo".

Kurt Busch was an outstanding rookie in his one-off outing for Andretti Autosport Honda at the 2014 Indy 500.

Photo by: Chris Owens