Larson admite que aún le queda "mucho por aprender" para Indy 500

A pesar de un día acortado por la lluvia, Larson fue capaz de completar 47 vueltas -43 de ellas registradas en la sesión de dos horas de la mañana- alrededor de las 2,5 millas del superspeedway de Indianápolis. Al final, fue capaz de marcar una mejor vuelta de 226.384 mph para dejar el Arrow McLaren Nº 17 en el segundo puesto de la clasificación general entre 34 pilotos.

"Sí, fue un buen día", dijo Larson, campeón de NASCAR Cup Series en 2021.

"No tuvimos una tonelada de vueltas o al menos vueltas en un pelotón o algo así, pero aún así fue bueno para la cantidad que tengo, sólo para entender visualmente cómo se veía y sentir las salidas y todo eso. Estuvo bien".

"Creo que para lo que necesitaba aprender y tachar de mi lista, fue un día exitoso, y sí, espero que el tiempo mejore para mañana y tachar algunas cosas más".

Entender el tráfico

Dado que Larson completó el Programa de Orientación para Novatos en el Indianapolis Motor Speedway el pasado mes de octubre, cuando dio 72 vueltas con una mejor marca de 217.898 mph, fue libre de participar inmediatamente en el aprendizaje de los matices del tráfico.

"Sí, así que cuando pude hacer esa vuelta rápida -- creo que fue mi primera tanda con ese juego de neumáticos y había unos cuantos coches delante de mí -- he estado oyendo hablar de cómo es el aire sucio y todo eso y lo malo que es", dijo Larson.

"En esa salida yo estaba como, 'Hombre, no se siente tan mal'. No se sentía tan diferente del aire limpio, y yo estaba muy abierto detrás de ellos, y no era ningún problema".

Sin embargo, la sensación cambió cuando los neumáticos empezaron a desgastarse antes de recibir un momento de aprendizaje de parte del vigente ganador de la Indy 500, Josef Newgarden, que terminó el día con el mejor tiempo a 228.811 mph.

"Luego hicimos algunas entradas y salidas y llegamos al final de ese juego de neumáticos", dijo Larson.

"Yo estaba solo, corriendo y subvirando mucho, y nos quedamos ahí para permitir que Newgarden me alcanzara, y acabó pasándome, y perdí totalmente el morro. Fue una locura sentir todo eso".

"Pero creo que podría haber hecho un mejor trabajo, también, cuando me pasó midiendo el aire y la acción y todo eso. Una vez que perdí la nariz, fue difícil recuperarme".

"(El coche) estaba tan sensible que, de nuevo, ni siquiera sé si eso es real, pero yo asumiría que es más real que yo no sentir un cambio de equilibrio en el tráfico. Pero sí, es por eso que es un poco difícil de aprender en este momento cuando las condiciones son así, y los paquetes son más pequeños y todo eso. Todavía queda mucho por aprender. Pero eso es lo que sentí en ese par de salidas".

Kyle Larson, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Penske Entertainment

Para Larson, que llevará adelante "El Doblete" corriendo la Indy 500 y la carrera de 600 millas de la NASCAR en el Charlotte Motor Speedway el mismo día, todavía hay mucho que aprender, lo que admitió que podría verse obstaculizado más por las condiciones más frías que probablemente no sean relevantes en el mes de mayo.

Mientras Larson continúa familiarizándose con la forma en que el coche reacciona al tráfico, el desgaste de los neumáticos y cómo los diversos ajustes de las herramientas en el coche impactan en el manejo, el otro factor es aprender las características de cómo los competidores de IndyCar corren en la pista.

"Sí, es muy importante", dijo Larson.

"Me acuerdo de cuando empecé a correr en los late models. Tuve que estudiar mucho, literalmente no vi ninguna carrera de dirt late model antes de correr o de que se me ocurriera la idea de hacerlo. Tuve que estudiar y es mucho más fácil estudiar una carrera de tierra que una carrera de 500 millas de IndyCar o lo que sea. Pero sí, no lo sé. Creo que para mí en Indy, probablemente sólo voy a tener que ir fuera de lo que otros, mis compañeros de equipo me dicen acerca de otros pilotos y todo eso".

"Pero no he oído mucho sobre otros pilotos y su agresividad o quién es realmente agresivo, quién está loco, quién no, a quién puedes sacar ventaja, a quién no, cosas así. Ni siquiera sé si eso se traslada realmente a un óvalo".

"No me sorprendería que los chicos fueran agresivos en un circuito mixto o no tanto en un óvalo. Sería difícil para mí ver Long Beach y ser como, hombre, ese tipo va a ser una locura en Indy".

"No lo sé. Intento escuchar y absorber toda la información que puedo".