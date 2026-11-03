IndyCar

'Hay más por venir' mientras los líderes de IndyCar y NASCAR miran hacia futuras carreras juntos

Tras un exitoso fin de semana en Phoenix, los ejecutivos analizan los beneficios operativos y el futuro colaborativo de las carreras entre distintas disciplinas

Joey Barnes

Publicado: 3 nov 2026, 23:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

David Malukas, Team Penske, Josef Newgarden, Team Penske

Foto de: Penske Entertainment

El futuro de colaboración entre NASCAR y la IndyCar Series sigue siendo prometedor, ya que ejecutivos de ambos organismos sancionadores destacaron el éxito y el atractivo para los aficionados de los fines de semana de carreras compartidos durante el reciente Autosport Business Exchange en Nueva York.

Las dos principales series de competición de Norteamérica fueron noticia a comienzos de este año con un fin de semana de "Desert Double" en Phoenix Raceway en marzo. El evento contó con una emocionante carrera de IndyCar de 250 vueltas que produjo 565 adelantamientos en total, incluidos 18 cambios de liderato entre 11 pilotos diferentes, antes de que Josef Newgarden, de Team Penske, se lanzara hacia una victoria tardía el sábado, antes de la carrera de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series de esa misma noche. La acción se cerró el domingo con el evento principal de la NASCAR Cup Series.

El exitoso formato conjunto tendrá una repetición en Phoenix Raceway del 12 al 14 de marzo de 2027, donde IndyCar y la O'Reilly Series volverán a compartir la programación del sábado antes de la carrera de la Cup del domingo. Las conversaciones sugieren que la edición del próximo año incluso podría tener a IndyCar como el evento estelar del día en horario central.

Los fines de semana conjuntos no son completamente inéditos para las dos entidades. El concepto comenzó a tomar forma durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando IndyCar y la NASCAR O’Reilly (entonces Xfinity) Series corrieron en el circuito rutero interno del Indianapolis Motor Speedway el sábado, antes del evento de la NASCAR Cup Series del domingo. El formato de doble cartelera continuó en el circuito rutero de IMS de 2021 a 2023, antes de que terminara cuando NASCAR devolvió la Brickyard 400 al legendario óvalo.

AJ Allmendinger, Kaulig Racing, LeafHome Water Solutions Chevrolet Camaro and Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, He Gets Us Toyota Supra

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Al repasar el reciente éxito en Phoenix, la conversación giró hacia los beneficios medibles y los desafíos operativos de la colaboración entre series.

Jonathan Gibson, vicepresidente ejecutivo de Marketing y Desarrollo de Negocios de Penske Corporation, señaló un crecimiento significativo en la venta de entradas y en la participación de los aficionados como resultado de la programación conjunta.

"Bueno, Phoenix no fue la primera", señaló Gibson. "Empezamos en Indianapolis Motor Speedway con el evento en el circuito rutero que hicimos en el ‘21, y Jimmie (Johnson) estuvo allí para eso. Y creo que vimos un gran impulso. Número uno, el año pasado, el sábado en Phoenix, creo, subió un 100% desde el punto de vista de la venta de entradas, donde tenías IndyCar y la O'Reilly Series. Así que creo que, número uno, a los pilotos les gusta. Les gusta estar alrededor del ecosistema y de sus competidores y otras series, pero a los aficionados les encanta. Y creo que no van a ver que lo hagamos todos los fines de semana, pero obviamente volveremos a hacer Phoenix el próximo año. Y probablemente haya también otras oportunidades para colaborar".

Tim Clark, vicepresidente ejecutivo y director de marca de NASCAR, compartió el optimismo de Gibson, al señalar cuánta intriga genera el cruce tanto entre los pilotos como entre los aficionados.

"Sí, estoy de acuerdo, y creo que están los competidores, fue interesante verlo", dijo Clark. "Normalmente, cuando nuestros pilotos no están en pista, intentan aprovechar el poco tiempo que tienen durante los fines de semana. Pero cuando los chicos de IndyCar estaban en pista, todos estaban mirando. Y creo que, volviendo al punto anterior, es fantástico para los aficionados, otra vez, del automovilismo, no de una disciplina en particular, poder verlos. Quiero decir, los chicos de IndyCar estaban en pista y una hora y 15 minutos después nuestra O'Reilly Series estaba en pista. Y poder verlos uno al lado del otro, por así decirlo, ver las diferencias, es genial para el automovilismo. Y creo que hay más por venir entre NASCAR e IndyCar".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La confusión con la superlicencia de F1 de Colton Herta: por qué todavía le falta un punto

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Joey Barnes





Sting Ray Robb deja Juncos Racing y la IndyCar para correr en la Asian Le Mans con United Autosports



IndyCar



IndyCar 5 d



Sting Ray Robb deja Juncos Racing y la IndyCar para correr en la Asian Le Mans con United Autosports





AJ Foyt Racing firma a Josh Pierson con un acuerdo multianual a partir de la IndyCar 2027



IndyCar



IndyCar 6 d



AJ Foyt Racing firma a Josh Pierson con un acuerdo multianual a partir de la IndyCar 2027





Herta respalda el salto de la IndyCar a Barcelona mientras se maravilla con el dominio de Palou



IndyCar



IndyCar 8 d



Herta respalda el salto de la IndyCar a Barcelona mientras se maravilla con el dominio de Palou

Más de

Josef Newgarden





Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar



IndyCar



IndyCar 26 d



Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar





Ganadores y perdedores de la doble jornada de IndyCar en Milwaukee



IndyCar



IndyCar



Milwaukee Carrera 2



2 m



Ganadores y perdedores de la doble jornada de IndyCar en Milwaukee





Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta



IndyCar



IndyCar



Nashville



3 m



Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

Más de

Team Penske





Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Phoenix II



17 d



Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre





Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring



IndyCar



IndyCar 21 d



Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring





La estrategia de "Cadillac" permite a General Motors alzarse con dos títulos de constructores de la IMSA



IMSA



IMSA



Petit Le Mans



27 d



La estrategia de "Cadillac" permite a General Motors alzarse con dos títulos de constructores de la IMSA

Últimas noticias





'Hay más por venir' mientras los líderes de IndyCar y NASCAR miran hacia futuras carreras juntos



IndyCar



Indy IndyCar 9 min



'Hay más por venir' mientras los líderes de IndyCar y NASCAR miran hacia futuras carreras juntos





Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



21 min



Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1





Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas





Los horarios para el GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil y cómo verlo en vivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 h



Los horarios para el GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil y cómo verlo en vivo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete