Armstrong hará toda la temporada 2024 de IndyCar con Ganassi

El piloto de 23 años encabeza el campeonato de Novato del Año seguido de Agustín Canapino a pesar de haber realizado una campaña parcial que ha consistido únicamente en circuitos urbanos y de mixtos. Ha registrado tres resultados entre los ocho primeros en 11 participaciones en la IndyCar.

Con pasado como miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari, Armstrong llegó a la IndyCar después de tres años en la Fórmula 2, ganando cuatro carreras y sumando otros cuatro podios entre 2020 y 2022.

Su primera experiencia en un óvalo será una prueba en el Texas Motor Speedway el 13 de septiembre.

"Estoy muy orgulloso y emocionado de continuar con Chip Ganassi Racing para el próximo año y más allá", dijo Armstrong.

"Junto con este equipo de gran talento y experiencia, confío en que podamos competir al más alto nivel en este campeonato. Me siento muy agradecido de que Chip me haya dado tiempo para adaptarme a la IndyCar y me haya ayudado en cada paso de lo que ha sido una buena temporada".

"He pasado el año aprendiendo de un gran grupo de personas, incluidos mis compañeros de equipo y Darío (Franchitti). Estoy muy agradecido por la ayuda que he recibido de cada miembro del equipo".

"Con una temporada a mis espaldas, ahora quiero convertir estas lecciones en resultados. El año que viene correré por primera vez en óvalos y es un reto apasionante que confío en aprender rápidamente".

"Este año me he pasado todo el mes de mayo (en Indianápolis) en la oficina de ingeniería o en el box, intentando familiarizarme con los detalles de las carreras en óvalos. Es un reto que me entusiasma mucho".

Marcus Armstrong, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

El director ejecutivo de CGR, Mike Hull, destacó la "rápida adaptación de Armstrong a los circuitos de mixtos y urbanos de la IndyCar" que, según él, ha demostrado que "está preparado para ser piloto a tiempo completo del Chip Ganassi Racing IndyCar".

Hull añadió: "Ganar está integrado en su currículum de carreras. Esto incluye su búsqueda del Novato del Año 2023 de IndyCar".

"Sabe cómo ganar como compañero de equipo. Después vendrán los óvalos al más alto nivel mundial. Esperamos una relación a largo plazo impulsada por el crecimiento y la oportunidad en la NTT IndyCar Series con Marcus".

Ganassi ha firmado a Linus Lundqvist tras sus impresionantes participaciones con Meyer Shank Racing sustituyendo a Simon Pagenaud, mientras que su compatriota sueco Marcus Ericsson se marcha a Andretti Global.

La alineación de cuatro coches se completará con Scott Dixon y Alex Palou, que ha renunciado a su fichaje por Arrow McLaren.