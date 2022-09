McLaren se reestructura y piensa en Kyle Busch para Indy 500

Cargar reproductor de audio

El ex presidente del equipo AMSP, Taylor Kiel, dimitió esta semana y se espera que asuma un papel similar en Chip Ganassi Racing una vez que haya expirado su cláusula de no competencia. Sin embargo, se entiende que no será sustituido directamente dentro del equipo, que el próximo año se amplía a tres coches, ya que Alexander Rossi se une a los titulares Pato O'Ward y Felix Rosenqvist.

En su lugar, Motorsport.com ha sabido que el director general de McLaren, Zak Brown, está sopesando sus opciones entre varios altos cargos de la organización y ha contratado al antiguo presidente de operaciones de carrera y director de carrera de la IndyCar, Brian Barnhart.

Barnhart ha ejercido esta temporada como estratega de Rossi en Andretti Autosport, y se entiende que retomará su papel con Rossi en 2023, pero combinado con una labor directiva dentro de AMSP.

El resto de directivos de AMSP a este nivel vendrán de dentro. Billy Vincent, el actual director de competiciones del equipo, así como el encargado de la estrategia de Rosenqvist, es parte de esa mezcla, mientras que se entiende que Gavin Ward (director técnico que se unió desde el equipo Penske la temporada pasada), el director de rendimiento Nick Snyder, y el polifacético Max Neyron también están en línea para las descripciones de trabajo modificadas. Varios de los mencionados, si no todos, formarán parte de una delegación del AMSP que volará a la base del Centro Tecnológico de McLaren en Woking, Surrey, Reino Unido, la próxima semana.

Aunque se está dando prioridad a esta estructura de gestión reformada y a la organización de tres equipos a tiempo completo para 2023, se sabe que AMSP está muy interesado en contar con el as de la NASCAR Kyle Busch en las 500 Millas de Indianápolis del año que viene. El bicampeón de la Copa, de 37 años, dejará Joe Gibbs Racing (Toyota) por Richard Childress Racing (Chevrolet) en 2023, lo que significa que no tendrá que superar el obstáculo del fabricante que su hermano Kurt Busch, entonces respaldado por Chevrolet, enfrentó cuando corrió con un Andretti Autosport-Honda hasta el sexto lugar en la Indy 500 de 2014.

Busch, que ha acumulado 224 victorias en la NASCAR -60 en la Copa, 102 en la Xfinity y 62 en la Truck-, no tenía permiso, en virtud de su contrato con JGR, para aspirar a un puesto en la IndyCar, pero Childress no ha puesto esas barreras.

Preguntado sobre el asunto el día de su anuncio en RCR, Busch respondió: "Eso está en el acuerdo. Me aseguré de que estuviera en el acuerdo. Puedo correr (Indy) si quiero hacerlo. Así que, por supuesto, cualquier equipo de IndyCar que sea Chevrolet, que me llame".

Cuando se le preguntó si su esposa Samantha estaba de acuerdo con ese plan, Busch respondió: "Ella no ha dicho que no. La última persona que dijo que no fue mi antiguo jefe (Gibbs)".

Además de asegurarse de que su propia infraestructura es suficiente para asumir un cuarto coche de peso para las 500, es probable que AMSP también espere que Busch y sus patrocinadores hagan la campaña económicamente viable, en lugar de depender del equipo para reunir el patrocinio para su coche.