McLaughlin está "muy orgulloso" por su primera victoria en un óvalo

Scott McLaughlin por fin puede "llamarme a mí mismo piloto de IndyCar" después de ganar su primera carrera en un óvalo el pasado fin de semana en la primera competencia de la doble cita de la IndyCar en el Iowa Speedway.

Sin embargo, también se está adentrando metódicamente en el territorio de la posibilidad de ser algo más al final de la temporada: campeón.

El neozelandés de 31 años consiguió su segunda victoria de la temporada de forma contundente, liderando 164 vueltas el pasado sábado por la noche en el óvalo de 0,894 millas, el domingo logró el tercer puesto desde la pole y lideró otras 94 vueltas.

Los resultados de este pasado fin de semana han reforzado al piloto del Chevrolet Nº 3 del Team Penske con cuatro podios en las últimas cinco carreras y ahora es quinto en la clasificación del campeonato a 65 puntos del líder Alex Palou (379-314).

Aún más, su marca de seis podios -que coincide con Palou- se ampliaría si no fuera porque su tercer puesto en San Petersburgo fue descalificado por el escándalo del push-to-pass, que también vio sus puntos ganados en esa carrera completamente borrados.

La citada autoproclamación de McLaughlin compartida en la entrevista del Victory Lane a la NBC fue sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que llegaba con cinco victorias en su carrera a sus espaldas.

Un hito importante

"Me sentía como un piloto de monoplazas, pero un piloto de IndyCar es alguien que puede ganar en los tres circuitos", dijo McLaughlin. "Estoy muy orgulloso de poder decir que he ganado en un óvalo, en un circuito urbano y en uno permanente. Es un momento de orgullo para mí".

"Me ha costado mucho trabajo, trabajar duro entre bastidores para ser mejor. Ya sea aquí o en el viejo asfalto, en Texas o en cualquiera de los otros óvalos, creo que he sido muy fuerte, pero no he terminado de hacerlo".

"Sí, pudimos hacerlo (el sábado por la noche). Estoy sgradecido a mi equipo que realmente me sacó adelante con algunas paradas rápidas en boxes".

Sin embargo, McLaughlin no se confiesa un piloto completo.

"Hay margen de mejora todo el tiempo", dijo. "No estoy ni cerca de ser un piloto completo".

"Sólo siento que ahora soy un piloto de IndyCar, o estoy orgulloso de decir que lo soy. En última instancia, todo el mundo quiere ganar en un óvalo. Es emocionante, son los circuitos más divertidos algunos días".

"Esas dos vueltas de clasificación de hoy, están a la altura de Indy, en términos de euforia, lo rápido que es, lo veloz que es. Es sólo un poco más corto y un poco menos para empezar".

"Es muy divertido. Disfrutas mucho con las carreras en óvalo. Creo que es la columna vertebral de este deporte".

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

McLaughliin compartió que Simon Pagenaud, quien ganó el título de IndyCar en 2016 y las 500 Millas de Indianápolis de 2019 con el Team Penske, ha sido fundamental en su crecimiento.

"Ha sido irreal para mí", dijo McLaughlin, que terminó tercero en el campeonato del año pasado. "Tan buen maestro".

"Es especial trabajar con alguien así. Es una locura que me lo dé todo".

"Deberías ver las notas que recibo. Me envía notas todas las mañanas antes de salir a la pista. A veces ni siquiera tengo tiempo de leerlas. Es una locura. Son como ensayos, más largos que tus reportajes. Es una locura".

"Al final las atesoro. Los guardo. Nunca se las daré a nadie más porque son así de buenas".

Al final, McLaughlin siente un inmenso orgullo por devolver la tutoría que le dieron Pagenaud y el ingeniero de carrera Ben Bretzman y convertirla en resultados, junto con el apoyo de su familia.

"Sí, estoy muy orgulloso de hacerlo por él, de hacerlo también por Benny", dijo McLaughlin. "Benny ha sido una gran ayuda para mí en ese sentido, Benny Bretzman. Un buen equipo".

"Estoy muy agradecido por tener a esa gente, bendecido por tener a esa gente a mi lado. Eso va desde la gente con la que trabajo, pero luego tengo a mi esposa, pronto seré padre. Todo eso. Se pone en perspectiva. Se llama ganar carreras, pero siempre es bueno tener buena gente a tu lado".