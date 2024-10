Michael Andretti: Dar un paso atrás como dueño de equipo "no es un adiós"

El ex piloto estadounidense de F1 e IndyCar ha creado una de las escuderías más formidables del mundo, con éxitos en varias categorías, aunque el equipo es sinónimo de la IndyCar Series.

Andretti ha intentado, sin éxito hasta la fecha, llevar de nuevo el nombre de su familia a la F1 como equipo, primero intentando adquirir Sauber y más recientemente a través de la presión de la FIA para ampliar la parrilla de 10 equipos. Sin embargo, mientras la organización aún busca entrar en la máxima categoría, Andretti se aleja de su papel de propietario, tal y como se anunció la semana pasada.

En una carta abierta, Andretti dijo: "Nací siendo corredor. Desde muy pequeño, no conocí otra cosa que la vida en el carril rápido. Ser 'hijo de' -aunque fuera con orgullo- venía con el listón muy alto y, una vez que pisé el acelerador, nunca miré atrás. No me detuve ante nada para encontrar el éxito. Conduje por pasión y amor al deporte, pero gané por miedo a perder. El sueño de infancia de mi padre se convirtió en mi destino y juntos construimos un legado y un negocio familiar".

"Cuando mis días de piloto se detuvieron, me propuse crear un espacio que inspirara a futuros pilotos a ir más rápido que yo. Creo que, junto con la ayuda de muchos miembros del equipo muy cualificados y apasionados, he sido capaz de hacer precisamente eso. Durante las dos últimas décadas, nuestro equipo ha vivido los momentos más altos y los más bajos".

"Hemos crecido a un nivel global que creo que todavía no se ha alcanzado en el automovilismo y hemos visto a algunos de los mejores talentos de las carreras llevar con orgullo la insignia Andretti".

"Muchos de mis mejores recuerdos han llegado al frente de esta organización, y estoy muy orgulloso de lo que hemos construido. Pero décadas de correr a toda máquina no vienen sin sacrificios y, después de mucho pensar y reflexionar en los últimos meses, he tomado la decisión de dar un paso atrás".

"He tenido un papel operativo en el día a día incluso desde antes de bajarme del coche de carreras, y ahora es el momento de pasar el testigo a mi socio y amigo, Dan Towriss".

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Foto de: Andretti

Sobre el razonamiento de la decisión de hacerse a un lado, Andretti añadió: "Al tomar esta decisión por mí mismo, por mi familia y por este equipo, sé que esto es algo así como un shock para muchos, especialmente para ustedes, los aficionados, mi gran familia".

"Para muchos de ustedes me han visto crecer, o han crecido a mi lado, e independientemente de los movimientos que hemos hecho como equipo, han estado a nuestro lado en todo momento. No se me escapa que las generaciones de fans de Andretti son las mejores del negocio".

"Me siento honrado de ser considerado un favorito de los aficionados, un modelo a seguir y un amigo. Y les agradezco toda una vida de apoyo y, en algunos casos, su honestidad brutal".

"Pero no me voy a marchar: seré asesor del equipo y estaré disponible para ayudar siempre que pueda. Aunque es posible que me vean menos en los circuitos, sepan que mi pasión por el deporte y mi apoyo a nuestro equipo, y a su gente, seguirán siendo inquebrantables".

"Mi esperanza es que ustedes, como fans de Andretti, sigan apoyando a nuestro equipo con el mismo entusiasmo y lealtad que nos han demostrado a mí y a mi familia a lo largo de los años".

"Estoy entusiasmado con la oportunidad de pasar más tiempo con mi hermosa familia, incluidos mis gemelos de 10 años, abrazar mi nuevo título de Nonno y explorar nuevas cosas a nivel personal y con mis otros negocios. Así que esto no es un adiós. Es sólo pasar página".