Mick Schumacher encontró el límite "bastante pronto" en su debut en un óvalo

Probablemente Mick Schumacher tarde mucho tiempo en dejar de sonreír después de lo vivido el miércoles.

El alemán de 26 años tuvo su primera experiencia rodando en un óvalo en un test privado en el Homestead-Miami Speedway, al volante de un Honda No. 47 completamente negro del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing. Logró completar 97 vueltas durante la jornada, con su compañero de equipo Graham Rahal —quien se encargó de poner a punto el coche— y el piloto instructor Ryan Briscoe presentes para ayudarlo en su adaptación al óvalo de 1,5 millas.

Si bien la degradación de los neumáticos fue más alta de lo habitual, lo que llevó al equipo a utilizar todos los juegos disponibles y terminar la jornada antes de lo previsto, el día transcurrió de manera bastante fluida, ya que Schumacher pudo encontrar rápidamente el límite.

"Lo alcanzamos bastante pronto", le dijo Schumacher a Motorsport.com. "Con el coche estando bastante alto de altura, se movía bastante; estaba suelto de atrás. Y luego, a medida que íbamos haciendo cambios, empezó a generar un poco más de subviraje. En general, creo que tuvimos ambos extremos que uno quiere. Tuvimos subviraje, un subviraje fuerte, y también tuvimos una parte trasera bastante suelta, lo cual fue genial para mí poder experimentarlo y ver cómo se comportaba el coche en esos momentos.

"Si acaso, ahora me siento mucho más confiado y cómodo. Obviamente, más cómodo con el subviraje en general, que es lo que te da mayor seguridad y protección al manejar. Y ahora solo necesito descubrir qué es lo que puedo manejar, con qué me siento cómodo, y también entender qué reglajes me gustan en el coche.

"Creo que hoy logramos muchísimo".

Mick Schumacher durante su primer test en un óvalo en Homestead-Miami Speedway. Photo by: Penske Entertainment

Una de las herramientas únicas del cockpit que Schumacher no había experimentado previamente en su carrera, ni siquiera durante su etapa en la Fórmula 1 o en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, fue el weight-jacker (dispositivo mecánico que el piloto puede ajustar desde el cockpit para cambiar la distribución de peso del coche mientras está en pista).

"El weight-jacker en sí me pareció muy interesante", dijo.

"Creo que es una gran herramienta para tener y utilizar. Pude jugar con ella con bastante libertad y sentir cuáles eran las diferencias al usarla en determinado ajuste y al cambiarla, por ejemplo, de derecha a izquierda. Así que eso fue bueno.

"Sí, creo que se puede implementar muy bien tanto en el tráfico de carrera como básicamente cuando manejás solo, de la misma manera en combinación con lo que hacen las barras".

Como preparación para su primer test en un óvalo, Briscoe llevó a Schumacher el martes a recorrer el peralte variable de entre 18 y 20 grados del circuito en una minivan y le transmitió algunos consejos. Si bien pudo apoyarse en Briscoe, Rahal y otros para recibir indicaciones y coaching, lo que más lo ayudó a adaptarse no fue eso, sino la actitud paciente que todos mostraron.

"Fue más que ellos me dijeran: 'Ey, no estamos acá para demostrar nada, solo estamos acá para aprender'", explicó Schumacher. "Eso realmente resonó conmigo, porque era exactamente el enfoque que yo quería tener.

"El primer día con un equipo, propiamente con el equipo y con todo, siempre querés quizás hacer algo de más. Creo que volver a esa mentalidad de 'no, en realidad estamos acá para aprender y para hacer las cosas bien', y encararlas tal vez de una manera cautelosa, realmente me ayudó a sentirme cómodo y a llegar hoy con menos expectativas, esperando simplemente hacer todo a mi ritmo. Eso fue realmente muy bueno hoy.

"Ryan ha sido genial en ese sentido. Graham ha sido genial en ese sentido. Pero especialmente todo el equipo me ha dado esa sensación de que estamos en esto juntos y de que nos estamos tomando el tiempo necesario".