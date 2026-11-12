IndyCar

Mick Schumacher evitará operarse la muñeca antes de la temporada 2027 de IndyCar

En lugar de operarse, Schumacher opta por un tratamiento más conservador y fisioterapia

Heiko Stritzke

Editado: 12 nov 2026, 12:16

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Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Foto de: Penske Entertainment

Mick Schumacher afrontará su segunda campaña en IndyCar sin someterse a una cirugía en la muñeca izquierda y optará, en cambio, por continuar con un tratamiento conservador y fisioterapia.

El piloto alemán, que pasó de Rahal Letterman Lanigan Racing a Michael Shank Racing para la temporada 2027, venía gestionando el problema desde la primera ronda del año en St. Petersburg.

Tras una reacción en cadena entre varios coches provocada por Sting Ray Robb en las primeras vueltas de la carrera, un pequeño fragmento óseo de su muñeca se desprendió cuando el volante regresó violentamente hacia atrás.

Aunque una intervención quirúrgica pareció probable en distintos momentos de la temporada, Schumacher y su equipo médico finalmente decidieron descartar una operación por el momento.

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing

Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

"Lo más importante es realmente evitar la cirugía", explicó. "Así que hicimos mucha fisioterapia y trabajamos intensamente para tenerlo bajo control. Después de varias resonancias magnéticas, llegamos a la conclusión de que es mejor pasar otro año sin cirugía".

La gravedad de las molestias dentro del cockpit depende en gran medida de las características de manejo del coche. En circuitos que requieren movimientos suaves del volante, los síntomas siguen siendo mínimos.

"Todo lo que es suave para la mano es completamente normal y está totalmente bien. Los movimientos rápidos y bruscos son los que normalmente duelen en la muñeca. Lo sentí con más intensidad cuando la parte trasera estaba relativamente suelta", describió.

Esta dinámica física bien podría explicar por qué la campaña de novato de Schumacher dejó algunas de sus actuaciones más sólidas en óvalos. Como esas pistas exigen movimientos precisos y medidos en lugar de correcciones bruscas de dirección, la lesión podría haber generado menos problemas allí.

En las seis carreras en óvalos en Phoenix, Indianapolis, St. Louis, Nashville y Milwaukee, consiguió 97 puntos, clasificó cuarto tanto en Phoenix como en Milwaukee y obtuvo el reconocimiento de Rookie of the Year de las Indianapolis 500.

Aunque una operación futura sigue siendo una opción si su condición empeora durante la temporada 2027, Schumacher está completamente enfocado en su próxima transición a Meyer Shank Racing.

"Simplemente veremos el año que viene si se mantiene bien o no", dijo. "Si empeora, entonces tendremos que operar".

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