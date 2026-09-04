Mick Schumacher ficha por Meyer Shank Racing para la temporada 2027 de la IndyCar

Meyer Shank Racing (MSR) ha cerrado su alineación de pilotos para la IndyCar Series de 2027 y ha anunciado este viernes que Mick Schumacher pilotará el Honda n.º 66 del equipo junto al piloto Marcus Armstrong, que repite en la escudería y afronta su tercera temporada con el equipo, pasando a pilotar el n.º 60.

El anuncio se produce cuando solo queda una carrera —la prueba de este fin de semana en el WeatherTech Raceway Laguna Seca de — para que termine la temporada de debut de Schumacher con Rahal Letterman Lanigan Racing, tras haberse adaptado rápidamente a las carreras de monoplazas norteamericanas. El piloto alemán ha disputado el calendario completo —incluidas sus primeras experiencias en circuitos ovalados— y se ha alzado con el premio al Novato del Año de las 500 Millas de Indianápolis tras completar las 200 vueltas en el Indianapolis Motor Speedway y terminar en 18.ª posición. También demostró un gran ritmo en la clasificación en circuitos ovalados, logrando la cuarta posición en la parrilla tanto en el Phoenix Raceway como en Milwaukee, y finalmente consiguió su mejor resultado de la temporada, un octavo puesto, en el Nashville Superspeedway.

"Estoy muy emocionado por trabajar con todo el mundo en Meyer Shank Racing y realmente ilusionado por unirme a un equipo tan ambicioso", declaró Schumacher, de . "Va a ser una experiencia especial empezar a trabajar con MSR. Estoy deseando ver qué más puedo aprender del equipo. Han tenido un gran éxito y, por supuesto, unirme a un equipo ganador de la Indy 500 es increíble.

"Será estupendo empezar a conocer a todos los miembros del equipo y trabajar con los socios de MSR. Estoy realmente ilusionado por empezar a trabajar juntos de cara a 2027 y por empezar a pensar en cómo podemos crear una gran colaboración".

Antes de dar el salto a IndyCar, Schumacher acumuló un impresionante palmarés internacional, al proclamarse campeón del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA de 2018 y del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA de 2020. El éxito de su carrera en las categorías inferiores le llevó a disputar 43 Grandes Premios de Fórmula 1 con el equipo Haas F1 en 2021 y 2022, seguidos de una etapa en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, donde logró subir al podio y participar en varias ediciones de las 24 Horas de Le Mans.

En 2027, el fabricante de materiales avanzados ENVE Composites, con sede en Utah, se unirá al programa MSR de " " junto a Schumacher. Conocida por el diseño de bicicletas y componentes de fibra de carbono de alto rendimiento, ENVE cuenta con un palmarés destacado en el ciclismo de élite —incluidos cinco títulos del Tour de Francia con el ciclista profesional Tadej Pogačar— y recientemente se ha expandido al mundo del automovilismo a través de las series USF2000 e Indy NXT.

"Estamos muy ilusionados de que Mick y ENVE se unan a nosotros el año que viene", afirmó Mike Shank, copropietario de MSR. "Nos ha impresionado mucho en su primera temporada en la IndyCar. No es una serie fácil a la que incorporarse y la competición es increíblemente reñida, pero cuando ves lo que ha logrado y los progresos que ha hecho a lo largo del año, vemos mucho potencial en él.

"Además, ha demostrado un ritmo tremendo en los circuitos ovales, lo cual supone un gran obstáculo para cualquier piloto que se incorpore a la IndyCar de l sin esa experiencia. Se ha adaptado rápidamente y estamos deseando ver de lo que es capaz con un año más de experiencia y con nuestro equipo a su lado. Y, por supuesto, estamos encantados de dar la bienvenida a ENVE a bordo. Los mismos valores que impulsan a ENVE son los que impulsan a MSR, y ambos aspiramos a la victoria en nuestros respectivos ámbitos. Creo que esta unión encaja a la perfección para nosotros".

Con la alineación para 2027 ya definida, Meyer Shank Racing cerrará la temporada 2026 este fin de semana en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, en . Schumacher y Armstrong tienen previsto debutar oficialmente como compañeros de equipo en la primera prueba de 2027, el Gran Premio Firestone de San Petersburgo, programado del 5 al 7 de marzo.