El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar

En una demostración de paciencia, oficio de carrera y rápida adaptación a los óvalos, Mick Schumacher ofreció la actuación más sólida de su joven carrera en la IndyCar Series, asegurando un octavo puesto en el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix en Nashville Superspeedway.

El novato alemán de 27 años, al volante del Honda #47 de Rahal Letterman Lanigan Racing, fue abriéndose paso sistemáticamente a través del pelotón en el óvalo de concreto de 1,33 millas para lograr su primer resultado entre los 10 primeros en la serie.

Saliendo desde el 16º puesto en la parrilla, Schumacher demostró un ritmo impresionante desde el principio, escalando de forma constante hasta entrar en la lucha por el top 10. Pasó una parte significativa del evento de 225 vueltas rodando hasta en sexta posición.

Cuando llegó la última resalida del día, Schumacher se colocó sexto y se enfrascó en un feroz duelo de varias vueltas con Scott McLaughlin. Aunque finalmente cruzó la meta en octavo lugar, la actuación marcó un hito importante en su temporada inaugural.

"No podría haberlo hecho sin el equipo", dijo Schumacher. "Las paradas en boxes han sido increíbles todo el día. Sabíamos que teníamos un buen coche después de la FP2 y simplemente lo pusimos a trabajar. Creo que podemos estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho este fin de semana. Ojalá lleguen muchos más momentos así".

A pesar de celebrar el mejor resultado de su carrera, el expiloto de Formula 1 señaló que su máquina #47 tenía potencial para aún más.

"En términos de ritmo, definitivamente deberíamos haber estado más arriba", dijo Schumacher. "Creo que el coche era tan bueno que podríamos haber estado realmente más arriba que eso. Simplemente era difícil adelantar y me sentí un poco suelto en algunos momentos".

La actuación de Schumacher es aún más notable dado su historial. Al entrar en la temporada 2026 como el piloto con menos experiencia del pelotón en cuanto a carreras en óvalos, Nashville marcó apenas el cuarto evento en óvalo de su carrera, y el primer óvalo en el que no había recibido tiempo de prueba previo antes de que comenzaran las prácticas.

A pesar de esa pronunciada curva de aprendizaje, Schumacher mostró comodidad en el óvalo de concreto de 1,33 millas desde el inicio del fin de semana, marcando la cuarta vuelta más rápida en la sesión final de prácticas del sábado. La sólida actuación reforzó una tendencia intrigante en su temporada de debut: sus mejores posiciones de salida y sus mejores resultados en carrera han llegado todos en circuitos ovales (en Phoenix Raceway, clasificó con su mejor posición de la temporada hasta la fecha, cuarto).

Navegar 225 vueltas en medio de un tráfico compacto y de alta velocidad requirió comunicación constante desde el muro de boxes. Schumacher no tardó en atribuir mérito a la orientación que recibió durante toda la tarde del spotter Jeff Troyer y del director deportivo Ryan Briscoe.

"La comunicación abierta que tuvimos durante toda la carrera con el equipo ha sido muy buena", dijo Schumacher. "Jeff y Ryan en el puesto guiándome durante toda la carrera fue algo bueno".

El resultado le dio a Schumacher un impulso en la clasificación del campeonato, subiéndolo un puesto hasta el 24º lugar general con 132 puntos. Más importante aún, estableció una referencia clara de lo que el equipo puede lograr en la recta final.

"Así es como se supone que debe ir el fin de semana y se ve", dijo Schumacher. "Cuando tenemos un fin de semana limpio, este es el tipo de resultado —una posición entre los 10 primeros— que podemos esperar de manera constante, si no más arriba. Estoy muy orgulloso del equipo. Solo tenemos que aprovechar ese impulso y hacerlo hasta el final del año".