Montoya, no tan cómodo como pareció en el test de Indy 500

El ganador de 2000 y 2015 va por su primera participación en Indy 500 desde 2017, esta vez al volante de un Arrow McLaren SP-Chevrolet, y el viernes pareció que él y el director técnico del equipo, Craig Hampson, habían dado en la tecla con unos reglajes que permitieron tomar una variedad de líneas, y que Montoya pudiera realizar maniobras de adelantamiento sin la cooperación del coche de delante.

Sin embargo, respondiendo a la pregunta de Motorsport.com sobre su rendimiento, Montoya dijo que desde el interior del habitáculo, no todo fue tan tranquilo.

"Me sentí bien", contestó, "no me sentí tan bien como dices. ¡Es genial que se vea así!

"Pasé algunos coches y todo, podía moverme, podía cambiar, me sentí bastante decente en algunas partes".

"La cosa es que, recuerda, cada salida a pista que haces, cambias algo. No mantienes el mismo coche, sigues haciendo cosas. Siempre intentas mejorar las sensaciones, mejorar el coche para ser más consistente en aire limpio, más consistente en la succión, cosas así. A medida que avanzas en esas cosas, hay algunas veces en las que sales y simplemente estás en el camino, y lo odias".

"Hoy he dicho como tres veces: '¡Diablos, no voy a hacer esto!' En realidad la palabra no era 'diablos' pero estoy usando una palabra educada. Dije, 'No voy a hacer esto', y me retiré. Uno de ellos se retiró y me dio un gran susto en las (curvas 3 y 4. Levanté y ni siquiera hice la curva 1. Me fui por el carril de desaceleración. No voy a hacer esto".

Cuando se le preguntó si podía correr directamente detrás de otros coches o si necesitaba ubicarse medio carril arriba o abajo para conseguir aire limpio, Montoya dijo: "Siempre necesitas mucho aire limpio. Incluso antes de esto, incluso con los coches antiguos, necesitabas mucho aire limpio. Con estos coches, creo que para mí personalmente todavía se nota la diferencia".

Comparando este coche de la época con el último que condujo, con el aerokit del fabricante, dijo "(Estos) son un poco más difíciles de conducir, creo. Creo que la diferencia entre el aire limpio y el aire sucio es un poco mayor. Creo que los cambios (aerodinámicos) que hizo la IndyCar, de lo que dice todo el mundo, es un poco más difícil que antes, pero no tan malo. Pongámoslo así".

A diferencia de los cuatro pilotos que probaron con el turbo push-to-pass la semana pasada para simular el motor 2023 equipado con KERS, mientras IndyCar investiga y experimenta, Montoya consideró que tener un aumento extra de 100hp disponible sería algo bueno en Indy.

"Es una pena que no lo hayamos hecho... Algunos intentaron el 'push to pass' en el otro test. Pero creo que haría las carreras más salvajes. Sé que algunas personas no quieren que sean salvajes", dijo, añadiendo después: "Después de probar hoy, yo sería un gran fan de ese 'push to pass', para ser honesto".

Galería: las fotos de Juan Pablo Montoya esta semana en Indianápolis

