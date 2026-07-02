“Deberías preguntárselo a él”; Nasr mantiene presión sobre Penske por un asiento en IndyCar

Felipe Nasr sigue luchando por conseguir un asiento en la IndyCar Series.

El brasileño de 33 años ha sido una garantía de seguridad para el Team Penske, siempre disponible mientras Josef Newgarden se recuperaba de una persistente lesión en el pie sufrida en su aparatoso accidente en las 500 Millas de Indianápolis en mayo. Nasr estuvo en el muro de boxes, listo para entrar al volante durante la primera sesión de entrenamientos en Detroit, y se mantuvo preparado durante todo el reciente fin de semana de carreras en Road America.

Con la recuperación como prioridad para Newgarden, el Team Penske optó por confiar en Nasr para la prueba multiequipo de la semana pasada en el Mid-Ohio Sports Car Course. Al volante del Chevrolet número 2, Nasr recorrió el circuito de 13 curvas y 3,63 kilómetros de terreno natural, manteniendo un buen ritmo junto a sus compañeros David Malukas y Scott McLaughlin. Terminó en la undécima posición de 16 pilotos, a tan solo 0,0554 segundos de Malukas y a poco más de una décima de segundo de McLaughlin.

"Esa prueba surgió tras analizar la situación de Josef y lo que era mejor para él", declaró Nasr a Motorsport.com. "Y en cuanto anunciaron que se saltaría la prueba por motivos de recuperación, yo estaba ahí; era mi primera opción. Les dije: '¡Genial!', porque para mí siempre es fantástico poder rodar más kilómetros con ese coche. No es algo que conduzca a diario. Así que fue estupendo".

Josef Newgarden, Team Penske Photo by: Penske Entertainment

Esta fue la primera vez desde octubre pasado que Nasr se subía a un IndyCar, y destacó los desafíos de readaptarse a la máquina.

“Para mí, la prueba, en mi opinión, fue muy productiva”, dijo Nasr, quien también participó en 39 carreras de Fórmula 1 (2015-16). “Y lo digo teniendo en cuenta que ellos venían de un fin de semana de carreras en Road America, y luego participaron en una prueba en Mid-Ohio; yo no había conducido el auto desde octubre.

“Sí, así que todos los cambios y todo a lo que tuve que acostumbrarme de nuevo. Para mí, haber podido igualar el rendimiento de mis compañeros de Penske, creo que eso indica que fue una prueba muy productiva. Así que, fue realmente bueno”.

Desde que se unió a Porsche Penske Motorsport en 2023 como piloto del Porsche 963 número 7 en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, ha convertido el mundo de los autos deportivos en su terreno de juego personal. Nasr ha conseguido ocho victorias, incluyendo una extraordinaria racha de tres triunfos consecutivos en las prestigiosas 24 Horas de Daytona, dos victorias en las Doce Horas de Sebring y el título general del campeonato IMSA en 2024.

Nasr ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar en autos deportivos bajo el estandarte de Penske. Ahora, la única incógnita es si "El Capitán", el propietario del equipo, Roger Penske, le dará la oportunidad de brillar en monoplazas.

Cuando se le preguntó qué más podría tener que demostrarle al propietario del equipo para finalmente ganarse un asiento a tiempo completo en IndyCar, Nasr simplemente sonrió.

"Oh, pregúntenle a él", dijo Nasr. "Deberían preguntárselo".

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