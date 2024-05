Newgarden destaca que O'Ward corrió limpio en Indy 500: "Es un tremendo campeón"

Josef Newgarden y Pato O'Ward protagonizaron un emocionante final el domingo en la 108º edición de las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar después de más de tres horas de retraso para el inicio de la carrera por una tormenta presente en el área del Indianápolis Motor Speedway.

O'Ward adelantó a Newgarden sobre la recta principal al entrar en la última de las 200 vueltas de competencia y parecía que podía encaminarse a ganar por primera vez la mítica prueba después de haber estado cerca en los dos años anteriores.

Sin embargo, el estadounidense tuvo la última palabra al atacar al mexicano por afuera en la curva 3 del circuito y adelantarlo por afuera para tomar la delantera en los metros finales hacia la bandera a cuadros.

Hablando en conferencia de prensa tras su exultante festejo por ganar las 500 por segunda vez y de forma consecutiva, Newgarden analizó la maniobra que le dio la victoria y señaló la manera limpia de correr de parte de O'Ward como clave para conseguir una definición como esa.

"Sí, es difícil saber si va a funcionar. No creo que funcione a menos que estés compitiendo con alguien como Pato. No es que Pato no compitiera duro conmigo, sino que lo hizo limpiamente. Ese movimiento no funciona a menos que estés compitiendo con alguien así. Simplemente no funciona. Es muy fácil que eso no funcione", dijo Newgarden.

"Así que creo que es un tremendo campeón. Fácilmente podría haber ganado la carrera. Era muy capaz de hacerlo con su equipo. Para nosotros, funcionó. Me compitió de forma excelente. Estoy muy agradecido a él y por la forma en que condujo", agregó.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, celebra su victoria en Indy 500 2024. Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Por nuestra parte, lo dejamos todo en la pista. No había nada de lo que volviéramos a casa y nos arrepintiéramos. Definitivamente me sentí así en el final. Me dije, vamos a dejarlo todo en la pista. Tienes que hacerlo si quieres ganar Indy. Así es como tiene que ser, especialmente hoy en día".

"Fue suficiente. Nuestro coche era muy rápido, y era bastante bueno. Fue un poco peligroso al final en cuanto a las dificultades (de la pista), pero lo tuvimos todo el día en cuanto al compromiso y el coche y el equipo, y lo dimos todo allí en la curva 3", comentó.

Newgarden se convirtió en el primer piloto desde Helio Castroneves en 2001 y 2002 en ganar consecutivamente en las 500 Millas de Indianápolis, lo que también fue la 20º victoria de Roger Penske como dueño de equipo en este evento y el 30º triunfo de Newgarden en IndyCar.

"Son muy importantes", dijo Newgarden sobre esos números, antes de agregar: "Creo que son importantes para Roger. Una de las cosas que me encantan de él es su visión de seguir siempre adelante. Creo que algunas personas, tal vez no funcione para ellos, pero no se tiene el éxito y la integridad de alguien como Roger Penske sin esa visión".

"Lo he visto personalmente en los últimos ocho años. Tengo un enorme respeto por él, y los números importan. Sé lo mucho que quería la 20º, y te puedo decir que yo realmente quería la segunda, y todo este grupo quería ganar hoy".

"Creo que merecían ganar hoy, y se preocupan por ganar estas carreras. Tienen que hacerlo. ¿Por qué nos presentamos si no nos importa? Nos importa muchísimo. Significa mucho, y me alegro de volver ahí", finalizó.