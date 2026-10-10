El piloto sin equipo Nolan Siegel "aún no ha renunciado a su sueño en IndyCar" para 2027

Para Nolan Siegel, la etapa en la IndyCar está lejos de haber terminado. En plena temporada de fichajes y mientras valora sus próximos pasos tras su etapa de dos años y medio en el Arrow McLaren SP —en la que destacan tres resultados entre los diez primeros este año y un sexto puesto, el mejor de su carrera, en las calles de Washington, D.C.— , este californiano de 21 años tiene la mirada puesta en asegurarse un asiento en la parrilla de 2027.

Dado que el mercado de pilotos se está reduciendo, las únicas opciones a tiempo completo que quedan para la próxima temporada son con el , AJ Foyt Racing, Dale Coyne Racing y Juncos Hollinger Racing. Aunque su impresionante palmarés en el mundo de los coches deportivos ya cuenta con una victoria en la categoría LMP2 en las 24 Horas de Le Mans (en 2024) y triunfos en la IMSA (en 2023), el corazón de Siegel sigue puesto en los asuntos pendientes en la IndyCar.

La prioridad en la IndyCar

Siegel está sopesando activamente sus opciones para el próximo año, con el objetivo de lograr un escenario ideal que combine un asiento en la IndyCar con el mayor número posible de pruebas de la IMSA. Sin embargo, el sueño de la IndyCar es, sin duda, la prioridad.

"Siempre me ha encantado correr en la IndyCar, en la IMSA y en las carreras de resistencia, así que no es algo que me disguste hacer", declaró Siegel a Motorsport.com. "Pero, en la situación en la que me encuentro ahora, he dedicado gran parte de toda mi carrera a intentar llegar a la IndyCar, y aún no he terminado con ese sueño. Así que me encantaría quedarme en la IndyCar".

Aunque aún no hay nada oficial, el joven piloto está trabajando sin descanso para que eso suceda.

"Aún no hay nada decidido", afirmó. "Así que, la verdad, no tengo nada que contar al respecto, pero desde luego no es imposible y es, sin duda, algo por lo que estoy trabajando duro. Estoy haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien en un e de IndyCar, y ahí es donde quiero estar".

Nolan Siegel, Arrow McLaren Foto de: Perry Nelson / Lumen vía Getty Images

Aclarando los rumores sobre un equipo en IMSA

Hubo muchos rumores en el paddock de IMSA de durante la Petit Le Mans del pasado fin de semana en el Michelin Raceway Road Atlanta, que vinculaban fuertemente a Siegel con un posible segundo coche privado con JDC-Miller MotorSports. Siegel no tardó en abordar esos rumores, haciendo hincapié en que sus planes en el mundo de los coches deportivos pasan a un segundo plano hasta que se resuelva su futuro en la IndyCar.

"No voy a pilotar ese segundo coche de JDC", afirmó Siegel.

Siegel reconoció su respeto por John Church, propietario del equipo JDC-Miller MotorSports, y por todo el paddock de la IMSA en general, pero reiteró que su atención está centrada por completo en la IndyCar.

"Hay un montón de equipos fantásticos allí de los que me encantaría formar parte", dijo Siegel. "Me encantaría formar parte de su programa, pero no he… no se ha concretado nada en ese sentido y diría que probablemente no lo hará hasta que el acuerdo con la IndyCar esté… lo que he estado diciendo a todo el mundo es que la IndyCar es la prioridad y que quiero competir a tiempo completo en la IndyCar.

"Si pudiera hacer que algo saliera adelante allí ( IMSA), sería a costa de otra cosa. Así que sí, por el lado de la IndyCar todo es, en cierto modo, una cuestión de esperar".

Nolan Siegel desmintió los rumores de que fuera a correr en un segundo coche con JDC-Miller MotorSports en 2027 Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Reflexión y crecimiento en Arrow McLaren

Al reflexionar sobre su etapa en Arrow McLaren, Siegel mira atrás con inmensa gratitud y una clara sensación de transformación personal. Ascender en las filas de una de las organizaciones más importantes de este deporte le enseñó lecciones inestimables que van mucho más allá de la puesta a punto del coche.

"Cuando echo la vista atrás, siento que soy una persona y un piloto completamente diferentes de lo que era cuando empecé", afirmó Siegel. "Aprendí mucho, no solo sobre la conducción, sino que hay muchas otras cosas que influyen en una organización como esa… Fue una experiencia totalmente diferente a cualquier otra que haya vivido en otros equipos de carreras".

De todo lo que se llevó de su etapa en el equipo " " McLaren, Siegel se siente más orgulloso de su evolución mental; concretamente, de haber aprendido a disociar su rendimiento interno de factores externos de la carrera, como el tiempo, la estrategia o las banderas amarillas.

"Al echar la vista atrás, me siento muy orgulloso de mi crecimiento personal", reflexionó Siegel. "Ser capaz de aprender de eso y separar tu propio rendimiento del resultado —y de ese tipo de resultados que se ven influidos por factores externos— es realmente difícil y algo con lo que me costó mucho al principio. Creo que al final lo hice mucho mejor en ese aspecto. Y sentí que mi rendimiento personal la temporada pasada, y hacia el final de la misma, estaba donde debía estar. Estaba orgulloso de ello, aunque muchas veces los resultados no acompañaran".