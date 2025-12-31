Exclusivo: Nolan Siegel, en la cuerda floja con McLaren para la IndyCar 2026

El director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, todavía cree en Nolan Siegel, pero los resultados deben acompañar al potencial si existen esperanzas de continuar juntos más allá de 2026.

La próxima temporada de la IndyCar Series marca el último año del actual contrato multianual de Siegel con Arrow McLaren.

"Es un año contractual, pero no debería haber más presión porque sea un año contractual", le dijo Kanaan a Motorsport.com. "Odiaría ver a un piloto que, porque firmó un contrato de tres años, se relaje. Esa es la mentalidad equivocada. Deberías correr cada carrera como si fuera el último día de tu contrato".

El camino de Siegel con el equipo comenzó el 17 de junio de 2024, cuando fue anunciado como piloto del Chevrolet No. 6 de Arrow McLaren, poniendo fin a un carrusel de dramas de pilotos que incluyó a Théo Pourchaire, Callum Ilott, David Malukas y Alex Palou.

En ese momento, el impulso estaba del lado de Siegel, tras haber disputado un par de carreras de IndyCar previamente y quedarse muy cerca de clasificar para las 500 Millas de Indianápolis. Abandonó el resto de su campaña en Indy NXT pese a liderar el campeonato y también logró una victoria en LMP2 en las 24 Horas de Le Mans.

Desde entonces, sin embargo, la transición ha sido difícil, ya que Siegel solo suma tres top 10, con un mejor resultado de séptimo (Gateway, 2024), en 26 largadas con el equipo.

Kanaan todavía cree en Siegel

"Lo que le pediría a la gente recordar es que, antes de las dificultades, como un chico de 21 años, él era uno de ellos: un talento", dijo Kanaan. "Invertimos en él. ¿Creo en él? 100 por ciento. ¿Tiene destellos? 100 por ciento.

"Estuve en su auto todo el año, en su puesto de tiempos. Voy a estar en su puesto de tiempos todo el año. Mi trabajo es hacer que ese chico crea y formarlo. Intentar empujarlo con: 'Amigo, olvidate del ruido. Podés hacerlo. Dejás de mirar alrededor y de preocuparte por esto y aquello. Manejá el auto'.

"Ahora mismo está en Asia (compitiendo en la Asian Le Mans Series). Le dije: 'Tenés que estar en un auto de carreras todos los malditos días. No me importa cuál sea'. Eso es lo que hacíamos en el pasado. Hoy en día ya no lo hacemos".

Las dificultades de Siegel en Arrow McLaren se vieron amplificadas la temporada pasada, ya que sus dos top 10 y el 22° puesto en el campeonato quedaron muy lejos de los registros de sus compañeros de equipo. Pato O'Ward logró dos victorias, seis podios y 12 top 10 en camino a finalizar segundo en la clasificación general. Christian Lundgaard, que se unió al equipo al inicio de 2025 tras tres temporadas completas previas con Rahal Letterman Lanigan Racing, consiguió seis podios, incluidos tres segundos puestos, y 11 top 10 para terminar quinto en el campeonato.

Hubo paciencia y comprensión de que Siegel, que fue contratado por el equipo con apenas 19 años, necesitaba tiempo para desarrollarse y superar los problemas iniciales en el principal campeonato de monoplazas de América del Norte. Ahora, sin embargo, es momento de dar el siguiente paso o arriesgarse a perder su asiento.

Lo que Siegel necesita hacer

"Para mí, necesita terminar entre los 10 primeros del campeonato y, si no, no creo que pueda mantenerlo", dijo Kanaan.

"Pero no solo el resultado, porque hay muchas maneras: si está corriendo ahí adelante, yo sé si lo está haciendo y alguien te choca en cada carrera, ¿qué vas a hacer, no?

"Mi trabajo es, acá en el taller, que necesitamos darle a él la mejor gente, las mejores oportunidades, la mejor estrategia y también un auto confiable que nunca se detenga en una pista. Cuando entras al taller, va a ser una frase: no nos detenemos en una pista. Ahora, ¿eso es posible? Sí. Hasta Nashville este año, completamos la mayor cantidad de vueltas con Pato y Christian. Ese es el objetivo.

"Con eso, yo ya hice mi parte: 'Nolan, ahora tenés que hacer tu parte y estoy acá para ayudarte, para contarte todos mis secretos, todo lo que necesites saber'. Y él lo sabe.

"Él tiene los mismos objetivos. Yo le digo: 'Primero que nada, si te preocupa el ruido, así es como podés cambiar el ruido. En lugar de preocuparte por eso y tratar de justificarlo con palabras, cerrá la boca y manejá, y pateales el trasero a todos'".

Y Kanaan entiende las presiones que existen del lado del piloto, habiendo alcanzado logros que incluyeron ganar las 500 Millas de Indianápolis de 2013 y el título de IndyCar de 2004, pero también haber sido despedido al inicio de un contrato de cinco años.

"No te estoy diciendo que necesites ganar el campeonato para tener un trabajo acá", dijo Kanaan. "No te estoy pidiendo que le ganes a Pato ni que le ganes a Christian.

"Tenés que aportar al equipo. Y para aportar al equipo, este es un equipo que necesita correr entre los 10 primeros el año que viene. Al siguiente año, ya no habrá más excusas. Te estoy dando todo; necesitamos ganar".