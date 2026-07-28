Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

La IndyCar Series dio un paso monumental hacia su futuro con el primer vistazo oficial al Dallara IR-28, el chasis y paquete aerodinámico completamente nuevos destinados a inaugurar una nueva era de las carreras de monoplazas en 2028. En sustitución de la veterana plataforma DW12, el IR-28 presenta una renovación visual agresiva, una estructura de seguridad diseñada específicamente, una reducción significativa de peso y una aerodinámica refinada pensada para mejorar las carreras rueda a rueda. La reacción en todo el paddock fue abrumadoramente entusiasta cuando los pilotos y la dirección de los equipos tuvieron su primer vistazo al futuro de la serie.

Primeras impresiones visuales: agresivo, futurista y puro

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

El consenso inmediato entre los pilotos fue claro: el coche parece mucho más rápido y agresivo incluso antes de tocar la pista.

"El coche se ve agresivo y puro, y me encanta la integración del aeroscreen con el resto del chasis y la aerodinámica", dijo Marcus Ericsson, piloto del #28 Andretti Global Honda.

"Dallara ha dado pasos realmente buenos. Han mejorado muchísimas áreas tanto por dentro como por fuera. Me subí y enseguida me dieron ganas de dar una vuelta. Ojalá pudiéramos hacerlo antes de 2028."

El vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series Alex Palou quedó igualmente impresionado por cómo el diseño equilibra la modernización con la identidad tradicional de IndyCar.

"Ver el coche por primera vez me emocionó aún más por hacia dónde va IndyCar", dijo Palou, piloto del #10 Chip Ganassi Racing Honda.

"El diseño es súper atractivo y se siente como un verdadero siguiente paso para la serie, sin dejar de parecer un coche de la IndyCar Series. Creo que a los aficionados les va a encantar y, como piloto, no puedo esperar para ponerme al volante. Lo más importante es que mantengamos las carreras reñidas y divertidas que hacen especial a IndyCar, y por lo que he visto, vamos en una muy buena dirección."

Para el ex campeón de las 500 Millas de Indianapolis y director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, ver el chasis provocó un deseo inmediato de volver al cockpit.

"Qué belleza", dijo Kanaan. "Me senté en el auto y, en los últimos tres años, nunca había sentido tantas ganas de volver a manejar como al hacerlo ahora. El coche se ve hermoso, futurista y muy impresionante. Aerodinámicamente parece mucho más rápido, y si parece más rápido, va a ser más rápido. Los aspectos relacionados con la seguridad también son fundamentales y están muy bien pensados. Gracias a IndyCar y a Dallara. No veo la hora de verlo en acción y estoy muy entusiasmado con el futuro".

Scott McLaughlin, piloto del #3 Team Penske Chevrolet, elogió la atención al detalle en todo el paquete.

"Es increíble. Simplemente se ve de carreras", dijo McLaughlin. "Tiene un diseño realmente bueno. Es refinado, muy bien pensado y lleno de detalles tanto dentro del cockpit como por fuera. Además, ha mantenido la esencia de IndyCar mientras amplía nuestra tecnología y lleva esto a otro nivel. Estoy muy emocionado."

Ingeniería integrada y ergonomía del cockpit

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

Un objetivo principal del diseño del IR-28 fue integrar por completo los elementos de seguridad, sobre todo el Aeroscreen, directamente en la célula en lugar de adaptarlos a un chasis existente.

Will Power, piloto de Andretti Global, bicampeón de la IndyCar Series y ganador de la Indy 500 de 2018, destacó lo cohesionada que se siente la ingeniería por dentro y por fuera.

"Estaba tan emocionado por ver lo que había dentro del coche como por ver cómo se veía por fuera", dijo Power. "IndyCar y Dallara han hecho un trabajo increíble al combinar ideas aerodinámicas actualizadas con todos los elementos de seguridad del coche actual. Tiene una apariencia fluida y también moderna y agresiva al mismo tiempo."

Además de la integración visual, Dallara puso un fuerte énfasis en el tamaño del cockpit para acomodar mejor a pilotos de distintas complexiones físicas.

"Hay un factor 'wow'", dijo el vigente ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, piloto del #60 Meyer Shank Racing Honda. "Lo primero que me llamó la atención es que tiene más espacio en el cockpit y se adaptará a pilotos de diferentes tamaños, lo cual es realmente bueno. En segundo lugar, todavía tiene el ADN de IndyCar, que era una preocupación para mí, que no pareciera un coche de IndyCar. Este definitivamente lo parece. También tiene un aspecto agresivo con un aeroscreen integrado y un coche que aborda muchos pequeños ajustes que los pilotos habían pedido. Dallara ha cumplido en casi todo. Estoy súper emocionado por el futuro."

Graham Rahal, piloto del #15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, quien sirvió como referencia de piloto alto durante el desarrollo del cockpit, expresó optimismo sobre lo que el chasis podría significar para la serie en general.

"Estoy muy emocionado por el nuevo coche; me gusta mucho el diseño", dijo Rahal. "Es muy llamativo y agresivo en muchos sentidos, pero no se aleja demasiado del coche anterior, que es exactamente como debería verse. Yo fui el piloto alto utilizado para el ajuste del asiento y el dimensionamiento inicial del cockpit, así que he visto el nuevo chasis y tengo que decir que está hermosamente construido, especialmente por la forma en que todo está integrado con el aeroscreen y todo lo demás. Uno de nuestros objetivos debería ser atraer a otro fabricante al deporte y espero que esta nueva base lo permita."

Aerodinámica, aire sucio y rendimiento en pista

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

Los comentarios de los pilotos se centraron mucho en cómo el menor peso del coche, la parte baja refinada y la aerodinámica actualizada mejorarán las carreras rueda a rueda al reducir el aire sucio en tráfico.

Jack Harvey, quien suele desempeñarse como reportero de boxes para la cobertura de IndyCar de FOX Sports, pero hizo una aparición puntual este año en la Indy 500 con Dreyer & Reinbold Racing, ofreció una de las descripciones más memorables del coche.

"Verlo sin ninguna decoración, se siente como si Batman tuviera un juguete nuevo", dijo Harvey. "Se siente agresivo en las áreas donde quieres que lo sea. Creo que es la evolución natural y perfecta hacia una nueva era. Aerodinámicamente, todo lo que oigo de Dallara es que están intentando minimizar el efecto del aire sucio para que podamos correr aún más cerca. Incluso si es media ala de aire limpio, marcará una enorme diferencia. Entre Dallara e IndyCar, creo que lo que han creado es realmente genial, y soy tan optimista como nunca de que este coche competirá realmente bien."

JRinus VeeKay, piloto de Juncos Hollinger Racing, destacó añadidos aerodinámicos específicos que prometen una competencia más cerrada en óvalos.

"Todavía parece un coche de la IndyCar Series, pero mucho más moderno, integrado y de carreras", señaló VeeKay. "En los últimos meses, hemos escuchado fragmentos sobre los alerones o los pontones, pero verlo todo junto supera las expectativas. Incluso detalles como los bargeboards detrás de las ruedas delanteras, creo que ayudarán mucho a la carrera, especialmente en óvalos. Y el coche es más ligero. No puedo esperar para subirme y probarlo."

Conor Daly, quien compitió en la Indy 500 en mayo pasado junto a Harvey con Dreyer & Reinbold Racing, se hizo eco de la idea de que la nueva plataforma responde a peticiones clave del paddock.

"Simplemente creo que hay algo emocionante en este coche", dijo Daly. "Me encanta la forma agresiva en que se asienta el coche, el aeroscreen, que ahora está integrado en el coche, y el alerón trasero, que se ve brutal. Y esto todavía parece un coche de la IndyCar Series. Eso me gusta. Y me gusta que se hayan incorporado las evoluciones de seguridad de los últimos años. Así que, desde la reducción de peso, el agarre aerodinámico esperado y más potencia de los fabricantes de motores, este es el coche que va a ofrecer exactamente lo que le hemos estado pidiendo que haga."

Alexander Rossi, piloto de Ed Carpenter Racing, señaló que, aunque aún quedan pruebas por realizar, la base inicial es sólida.

"El coche es increíble", dijo Rossi. "Todos queríamos un coche nuevo y moderno que fuera más ligero y se viera futurista y rápido, pero que aún tuviera todos los increíbles avances de seguridad por los que IndyCar es conocida. Este hace todas esas cosas. Todavía hay muchas cosas que resolver en términos de pruebas en pista y cómo reacciona a los diferentes tipos de entornos a los que estará expuesto, pero desde el punto de vista visual, es increíble."

Kyffin Simpson, piloto del #8 Chip Ganassi Racing Honda, concluyó señalando la emoción combinada en torno al chasis y la unidad de potencia.

"Estoy muy emocionado; ha superado las expectativas", dijo Simpson. "También estoy súper emocionado por las expectativas de rendimiento, que suenan muy prometedoras y se sumarán a las grandes carreras que ya tenemos. No puedo esperar para verlo en la pista y escuchar también el motor de 2.4 litros. Esto llevará a IndyCar al siguiente nivel."