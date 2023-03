O’Ward con el corazón roto por perder la victoria en St Pete

Cargar reproductor de audio

Pato O'Ward se puso en cabeza tras el choque entre el ganador de la pole position Romain Grosjean y Scott McLaughlin, y trabajó duro para mantener a raya a Marcus Ericsson en los últimos compases de la carrera. Sin embargo, al salir de la última curva al final de la vuelta 96 de las 100 que abrían la temporada de IndyCar, el motor Chevrolet de su McLaren Arrow sufrió un incendio en el plenum, lo que obligó al piloto a dejar de acelerar brevemente.

El contratiempo fue suficiente para que el Chip Ganassi Racing-Honda de Ericsson se pusiera en cabeza, y O'Ward apenas pudo contener al compañero de equipo del sueco, Scott Dixon, en las últimas cuatro vueltas.

"Hoy lo hemos hecho todo bien, tengo que reconocérselo al equipo", dijo O'Ward, que cumple su cuarto año con el equipo. "Arrow Electronics y todo el mundo, no sólo nuestro coche #5, sino también Felix [Rosenqvist], Alex [Rossi], sus grupos... Creo que todos hemos colaborado fantásticamente y hemos conseguido un paquete que ha supuesto un gran paso adelante respecto al año pasado, así que es muy prometedor. Estoy muy contento”.

"Lamentablemente, es muy molesto regalarlo así. No hay nada más que pudiera haber hecho... Se apagó con un incendio en el plenum. Tienes que dejarlo y luego esperar... Aparece aleatoriamente. Realmente no se puede predecir. Así que sí, tenemos que echarle un vistazo.

"Acabamos con unos puntos magníficos. Empezamos el año como queríamos, ¿no? Pero son puntos muy valiosos al final del día. Acabamos de tirar 10 puntos a la basura. Vamos a echar un vistazo a todos los datos y esas cosas y luego simplemente asegurarnos de cómo para que eso no suceda y mirar hacia adelante a Dallas. Me gusta mucho ese sitio.

"Creo que como equipo hemos llegado con algo que es mucho mejor que donde estábamos el año pasado. Obviamente, cada circuito es diferente. Puedes estar muy bien un fin de semana, puedes llegar al siguiente y preguntarte: '¿Dónde estamos? Pero este es un gran primer paso hacia donde queremos estar, y estamos en una gran posición para desafiar en Texas y así sucesivamente.

O'Ward confía en que podría haber mantenido el liderato hasta la bandera a cuadros, de no haber sufrido el problema del plenum.

"Creo que nos habría ido bien. Estábamos gestionando una diferencia de un segundo, y no creo que Marcus fuera a alcanzarnos. Justo a la salida [de la última curva], perdimos impulso y lo recuperamos. Tuvimos suerte de que no nos pasara Scott. No sé qué más decir. Es muy desafortunado".

Su nuevo compañero de equipo en Arrow McLaren, Rossi, llegó a casa en cuarta posición, mientras que Rosenqvist quedó eliminado por los daños sufridos al chocar con Dixon en la primera vuelta.