O'Ward ante un 2022 clave en su carrera dentro de IndyCar y F1

El nombre de Patricio O’Ward ha tomado impulso en México en los últimos meses por la posibilidad de tener a otro mexicano en la Fórmula 1, justo en el momento en que existe el cuestionamiento de quién seguirá la estela de Sergio Pérez en la máxima categoría.

O’Ward, originario de Nuevo León, un estado al norte de México caracterizado por ser uno de los puntos industriales del país, está relacionado con McLaren desde 2020 como una recompensa a su esfuerzo tras un 2019 de altas y bajas en donde su carrera estuvo en riesgo de verse detenida por la falta de seriedad de un equipo de IndyCar.

Los éxitos del mexicano en la serie estadounidense se dieron casi de inmediato con la escuadra Arrow McLaren SP y en su primera temporada, 2020, estuvo en la contienda por el título, aunque lejano de a la postre campeón Scott Dixon. Un año después todo creció con su primera victoria en IndyCar y la oportunidad de probar un Fórmula 1 al final de año con McLaren donde mostró tiempos competitivos.

Fue en ese momento cuando surgió la gran pregunta: ¿O’Ward tiene posibilidad de ascender a la Fórmula 1 desde IndyCar? Un movimiento así no se ha visto desde principios de siglo cuando Sébastien Bourdais pasó a Toro Rosso, ahora AlphaTauri.

Zak Brown, CEO de McLaren, fue claro en su respuesta: antes de pensar en eso su piloto de IndyCar necesita ganar el campeonato de la serie estadounidense, no solo para tener cartel internacional sino también para completar los puntos requeridos y obtener la superlicencia, un requerimiento que el propio mexicano tiene presente a unos días de arrancar la temporada 2022 en St Petersburg, pero que considera se dará de forma natural si cumple con su primera misión.

“Ahorita el enfoque es IndyCar. IndyCar solita es demasiado intensa, no quiero estar desenfocado en tratar de hacer otras cosas. Si es tan importante ser campeón aquí hay que primero concentrarnos para lograr en esto y conseguir lo que quieren”, dijo O’Ward en entrevista con Motorsport.com.

“Estoy listo para enfrentar este 2022 y ansioso para ver el resultado de todo el trabajo que se ha estado haciendo por el equipo”, expresó el mexicano quien agregó que el principal enfoque ha sido crear un coche balanceado que sea competitivo en todas las pistas y no solo en algunas como lo ha sido en 2020 y 2021, el talón de Aquiles de Arrow McLaren.

“Al final del día queremos tratar de llevar un coche más rápido a cada pista que vamos”.

“Queremos ganar, ser titulares y pelear por el campeonato. Se aproxima un año intenso pero bueno”.

“Sé que no a todas las pistas vamos a llegar con el mejor coche porque es una categoría muy competitiva, pero en una carrera no puedo cargar con el coche por 100 vueltas, entonces, estamos buscando que el coche me ayude a destacar y cerrar mejor que el año pasado en ciertas pistas donde no traíamos nada”.

Listo para pelear el campeonato de IndyCar

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

A partir del 2022 la empresa McLaren tomó el control de la mayoría de las acciones del equipo Arrow McLaren SP. La estructura permanece igual, pero ahora el equipo inglés está decidido a llevar en alto su nombre en territorio estadounidense.

Desde Woking confían en que O´Ward será contendiente por el campeonato luego de un 2021 en el que mantuvo una intensa lucha ante el español Alex Palou que llevó hasta la última carrera donde un accidente le impidió librar la batalla final en el circuito callejero de Long Beach.

El mexicano dejó rápido atrás ese capítulo “me olvidé de eso bastante rápido y ya estaba muy enfocado en 2022”, pero aprendió todo lo posible para en este año estar en una mejor posición de pelear por el ansiado cetro que tanto ha soñado.

“Ahora soy un Pato que conoce mucho más lo que enfrentará, un Pato que ya ha peleado por un campeonato, siento que todo eso nos ayudará a llegar mejor preparado no solo en el arranque de temporada, sino en todo el año, porque sabré donde ceder y donde tener que empujar cuando esté en la pelea por el campeonato”.

“Me siento más preparado de ver la foto completa y de saber calcular todo mejor en lugar de ir cada fin de semana en ‘push, push, push’.”

O’Ward sabe que ahora no solo representa un equipo de IndyCar, sino también a la familia McLaren porque aunque solo fue una compra de acciones existió un cambio en la mentalidad del equipo: “todos en el equipo estamos con la mentalidad de one team, one dream (un equipo, un sueño)”.

El mexicano está en una posición tal vez envidiable, porque si el éxito llega, la posibilidad de ir a la Fórmula 1 puede concretarse.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 1 / 2 Foto de: IndyCar Series Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 2 / 2 Foto de: Arrow McLaren SP