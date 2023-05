En un esfuerzo por mejorar la capacidad de carrera del chasis Dallara en la era del Aeroscreen , IndyCar permitió a los equipos la oportunidad de agregar un 10 % más de carga aerodinámica a sus autos a través de una serie de opciones aerodinámicas.

Las carreras en Texas en abril obtuvieron críticas muy favorables, ya que el aumento de las cargas aerodinámicas permitió que los autos funcionaran con más fuerza durante más tiempo. Estos incluyeron bargeboards adicionales y, para Indianápolis, pequeños wickers debajo de las alas adicionales y un nuevo pilar del plano principal del ala trasera.

Nuevos aditamentos debajo de las alas de IndyCar para Indy 500 Photo by: IndyCar

Pero en el Indianapolis Motor Speedway, que es más angosto y plano, durante las simulaciones de carreras en las sesiones de práctica de esta semana, parece que el requisito para favorecer una menor resistencia en lugar de un mejor manejo es crear algo parecido a un 'tren DRS' en la Fórmula 1, donde los autos corren cara a cara. cola detrás de los líderes.

"Los bits aerodinámicos parecen no haber hecho nada por las carreras". O'Ward le dijo a NBC Peacock. "Obviamente, no es ideal cuando estás en el puesto 10 o 11 en un grupo, o incluso cuando eres el sexto o el séptimo, no puedes hacer nada.

"Solo los dos primeros autos líderes pueden adelantarse y tal vez un tercer auto puede unirse a la fiesta. Pero, aparte de eso, es más o menos una situación de seguir al líder".

"Los muchachos de adelante están siendo remolcados, por lo que no puedes perseguirlos como lo harías con el auto líder.

"Me hubiera encantado haber visto solo un paso en eso, porque si tienes un auto sólido, o incluso el mejor auto, si estás atrapado en un tren, no importa, no puedes hacer cualquier cosa. Sin cambios desde 2021 y 2022".

Conor Daly, de Ed Carpenter Racing, también admitió que correr en medio del tráfico "sigue siendo un desafío" alrededor del óvalo de 2.5 millas de Indy.

"Si estás en lo profundo del pelotón, no importaba qué auto era, era raro ver a la gente progresando a menos que la gente dejara pasar a la gente", dijo. "Los primeros dos autos, chico, parecía que estaban teniendo una gran carrera".

Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda Photo by: IndyCar Series

Simon Pagenaud, de Meyer Shank Racing, señaló que al menos las piezas nuevas dieron a los equipos la opción de ejecutar más carga aerodinámica en los autos, si así lo deseaban.

"Siento que tenemos un buen rango de nivel de carga aerodinámica, partes que podemos usar para hacer que el auto se comporte de cierta manera", dijo. "Creo que IndyCar nos permitió tener una llave más grande y siento que es mejor para las carreras.

"Pero eso no detiene el hecho de que cuando eres el quinto en la fila, como decía Conor, todavía es muy difícil. El automóvil que está delante de ti todavía está arrastrando, yendo a la misma velocidad que tú. Incluso si eres bueno allí , no significa que vas a aprobar.

"Seguirá siendo el primero, el segundo intercambiando [posiciones] en cada vuelta, similar [a antes]. Pero tenemos un mejor rango con el que trabajar, y eso es agradable".

Will Power, Team Penske Chevrolet, Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, y Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet comienzan los entrenamientos. 1 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet, Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 2 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA RC Enerson, Abel Motorsports Chevrolet 3 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Will Power, Team Penske Chevrolet, Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, y Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet comienzan los entrenamientos. 4 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet 5 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet 6 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda 7 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet 8 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Alexander Rossi, Arrow McLaren Chevrolet 9 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet 10 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 11 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alexander Rossi, Arrow McLaren Chevrolet 12 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet 13 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet 14 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda 15 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet 16 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 17 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 18 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Will Power, Equipo Penske Chevrolet 19 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Will Power, Team Penske Chevrolet, Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, y Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet comienzan los entrenamientos. 20 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Will Power, Team Penske Chevrolet, Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, y Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet comienzan los entrenamientos. 21 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 22 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda lluvia en los neumáticos 23 / 50 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Will Power, Team Penske Chevrolet, Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, y Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet comienzan los entrenamientos. 24 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Alexander Rossi, Arrow McLaren Chevrolet 25 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Colton Herta, Andretti Autosport con Curb-Agajanian Honda 26 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Devlin DeFrancesco, Andretti Steinbrenner Autosport Honda 27 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet 28 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda 29 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Conor Daly, Ed Carpenter Racing Chevrolet 30 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Will Power, Equipo Penske Chevrolet 31 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Takuma Sato, Chip Ganassi Racing Honda 32 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet 33 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda 34 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Sting Ray Robb, Dale Coyne Racing con RWR Honda 35 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 36 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Simon Pagenaud, casco Honda del Meyer Shank Racing 37 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet examina el desgaste de los neumáticos. 38 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet habla sobre el desgaste de los neumáticos 39 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet casco 40 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 41 / 50 Foto de: Patricio O'Ward Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet 42 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet 43 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda 44 / 50 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda, equipo, parada en boxes 45 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet, Clay Turner 46 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Katherine Legge, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 47 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Benjamin Pedersen, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 48 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda 49 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 50 / 50 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA