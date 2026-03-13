O’Ward revela por qué fracasó la carrera de IndyCar en México: "No vi el hambre ni el deseo"
Pato O’Ward señala que para tener una carrera de IndyCar en México es necesario que todas las partes acepten el riesgo y tengan el hambre para volverla un éxito.
Pato O'Ward, Arrow McLaren
Foto de: Penske Entertainment
Mientras la IndyCar se prepara para el debut del Gran Premio de Arlington, Pato O’Ward, integrante de Arrow McLaren, señaló que en el futuro le gustaría que México pueda ser su carrera de casa, aunque indicó que para obtener ese resultado es necesario que todas las partes involucradas aprendan de lo que sucederá en Texas este fin de semana.
México estaba listo para ser parte del calendario de IndyCar 2026; con las negociaciones bastante avanzadas y con una ventana de oportunidad cercana a la carrera de Arlington, pero al final esto se cayó.
Para el regiomontano, llevar el campeonato a territorio mexicano no es una cuestión de intención por parte de la serie, sino de un compromiso absoluto de los promotores locales, citando la falta de "hambre" como una señal de alerta.
"Definitivamente no creo que sea una cuestión de si quieren ir. Creo que es cuestión de las partes involucradas. Necesitamos ver lo que vemos aquí, en México. Todos los que están haciendo esto este fin de semana quieren que sea un éxito. Todos los que están aquí quieren que se vea bien, que sea bueno. Todos tienen algo que perder. Todos los involucrados quieren que sea lo que merece ser".
O’Ward fue más allá y calificó como una "bandera roja" el hecho de que no todos los involucrados en un posible proyecto mexicano muestren el mismo entusiasmo que ha visto en la organización de Arlington.
"No tenemos una carrera en México porque no creo que hayamos llegado a ese punto. No creo que todos los que iban a estar involucrados con el potencial de la carrera mexicana estuvieran listos este año. No vi el hambre ni el deseo de que fuera así allá. Y eso ya es una bandera roja. Simplemente no deberíamos ir a México si así van a ser las cosas. Todos los involucrados tienen que estar comprometidos al cien, hombre. No a medias. Todo o nada".
El piloto de McLaren enfatizó que, aunque él está dispuesto a colaborar, la infraestructura del evento requiere de un esfuerzo conjunto: "Yo, por supuesto, estaré involucrado. Pero no puedo hacerlo solo. Y yo e IndyCar no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos que todos —la pista, el promotor— todos tienen que estar en sintonía. Y no solo para que sea un negocio, sino para que genuinamente quieran que salga bien".
El GP de Arlington: "La carrera más cercana a casa"
Más allá de las fronteras mexicanas, O’Ward se siente local en Texas. Habiendo pasado gran parte de su adolescencia en San Antonio, el piloto considera este nuevo circuito callejero como su verdadero evento de casa y elogió la labor de Roger Penske, Jerry Jones (dueño de los Cowboys) y los Texas Rangers.
"Esto es lo más cerca que tengo de mi casa, y es donde pasé muchos de mis años de adolescencia. He sido desafiado aquí y tengo muchos amigos aquí. Así que estoy súper, súper emocionado por el fin de semana. La carrera aún no sucede y ya se siente como si esta pudiera convertirse en la segunda carrera más grande de la temporada. No me sorprendería verla así; creo que estará cerca de lo que esperamos en Long Beach".
Pato O'Ward, Arrow McLaren
Photo by: Gavin Baker / Lumen via Getty Images
Desde la perspectiva técnica, el trazado de Arlington presenta un reto único que ha dejado impresionado a los pilotos, especialmente por la variedad de superficies y el diseño agresivo de su recta principal.
"Genuinamente parece súper divertido de manejar. Hay cambios de elevación en la pista. Hay tres superficies principales: hay asfalto viejo, asfalto nuevo, concreto y luego concreto pulido. Así que el auto se va a comportar de manera diferente en cada una. Pero eso va a ser parte del desafío. Al igual que cualquier otro circuito callejero, no puedes esperar el mismo nivel de agarre en cada curva".
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