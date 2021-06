O'Ward: cómo vencer a Dixon no es un misterio

Para Patricio O’Ward, que el año pasado terminó cuarto en el campeonato, este año es tercero tras lograr su primera victoria. Durante una rueda de prensa se le preguntó si había aprendido algo de ver a Dixon lograr su sexto campeonato de 2020.

El mexicano respondió que algo que obtuvo del año pasado sobre cómo derrotar a Dixon. “Sí, lo que aprendí fue que tienes que vencer al maestro de la consistencia en su propio juego para ganar el campeonato. Creo que esa es la mejor manera de decirlo".

"Sólo tenemos que superar su puntuación todo lo que podamos cada fin de semana. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer para tener una oportunidad de ganar el campeonato en Long Beach [el final de la temporada de este año]”.

“Esta campaña será tan reñida que me parece que la competencia está repleta. Está llena de pilotos con mucho talento. No creo que haya sido nunca tan difícil. Creo que nunca ha sido tan competitivo desde el punto de vista de los pilotos. Este es un verdadero campeonato de pilotos”.

"Siento que tanto Felix (Rosenqvist) como yo sabemos que ganar un campeonato en la IndyCar se trata de consistencia. No creo que sea algo misterioso u oculto. No sé si Felix tiene algo que decir al respecto, pero creo que se trata de maximizar lo que tienes y tratar de maximizar los puntos cada fin de semana y no tener fines de semana malos, de los cuales ya hemos tenido dos, es lo más importante”.

"El equipo Ganassi ha sido fuerte en todos los circuitos. Están obligados a tener al menos un mal fin de semana, así que tenemos que asegurarnos de sacar provecho de eso".

Rosenqvist, que pasó sus dos primeras temporadas de IndyCar como compañero de equipo de Dixon, dijo: "Siento que con Scott la cosa es más o menos lo que dijo Pato. No hay nada mágico. Simplemente es muy bueno en todas partes”.

"Tiene muchos fines de semana en los que ha terminado como séptimo u octavo y no se habla mucho de ello. Pero si tiene un problema al principio de la carrera, tal vez esté una vuelta abajo o algo así, y luego terminará entre los 10 primeros. Creo que ese es su punto fuerte. Los fines de semana en los que gana, es fácil. Pero esos fines de semana [difíciles] son los importantes para el campeonato”.