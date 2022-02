Palou: los aspectos que ha mejorado, sus rivales para 2022 y su futuro

Cargar reproductor de audio

Alex Palou logró el campeonato de IndyCar en su primer año como piloto de Chip Ganassi luego de haber pasado una temporada de debutante con Dale Coyne Racing. En el camino derrotó a Josef Newgarden y también a Patricio O'Ward para responder así a las expectativas que Ganassi puso en el español.

Pero el cetro no hizo que Palou se relajara porque para él aún quedan cosas pendientes por lograr en la serie estadounidense, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis donde el año pasado finalizó segundo, una posición que quiere mejorar en 2022 para tener una de las victorias más importantes en el deporte motor.

Además, él sabe que al pertenecer a una organización como Ganassi, que está diversificada en el deporte motor, existe la posibilidad de tener chance en correr otros eventos históricos como las 24 Horas de Le Mans.

Previo al arranque de la temporada 2022 de IndyCar charlamos con Palou y esto es lo que nos dijo.

Alex. El año pasado ganaste el campeonato. ¿Cómo afrontas la nueva temporada escuchando que eres el monarca?

“La verdad que muy contento de volver a las carreras, hace ya bastante tiempo que queríamos que empezara esto (la temporada). Si fuera por mí nunca acabaría la temporada y creo que es un buen momento del año para comenzar aquí en St Petersburg, hay un ambiente increíble y con ganas de revalidar el título y conseguir buenos resultados.

Después de ganar el título, ¿qué tarea pendiente tienes?

Por supuesto las 500 Millas de Indianápolis es el objetivo número, más que nada porque es el evento que tenemos antes de poder ganar (repetir) un campeonato. Primero tenemos la oportunidad de ganar las 500 Millas. Estuvimos muy cerca en el 2021, creo que mejoré mucho el año pasado. Mejoré mucho yo al tener la oportunidad de aprender tanto de Helio (Castorneves) y de la carrera en general. Tengo muchas ganas de que sea mayo, de salir a la pista e intentar ganar.

¿Se vive con la misma presión una temporada después de ser campeón?

“Esta es una presión diferente. El año pasado teníamos un poco de presión porque era el primer año que teníamos un coche competitivo (al cambiar de Dale Coyne a Ganassi) y teníamos que estar a la altura. El año pasado nadie sabía de lo que éramos capaces y ahora creo que ya lo saben. Pero al mismo tiempo, el año pasado conseguimos ganar el campeonato y ahora ya sabemos cómo hacerlo, no tenemos que intentar descubrir cómo hacer algo que ya sabemos hacer. Ya sabemos cómo ganar un campeonato y vamos a tratar de repetirlo.

¿Un campeón tiene aspectos a mejorar?

Sí. La clave ahora era intentar mejorar algunas cosas sería mejorar clasificación, poder salir más adelante en las carreras porque eso hace que las carreras sean más fáciles de dirigir, manejar y de intentar ser más constantes y mejores resultados.

La clasificación es algo que teníamos que mejorar y creo que lo hemos conseguido. Creo que podremos estar más cerca y más agresivos.

Hay una generación de pilotos jóvenes como tú, Patricio O’Ward, Colton Herta, en combinación experimentados como Scott Dixon o Helio Castroneves. ¿A quiénes ves como tus rivales este año?

“Es difícil decir. Para mí hay mucha gente que es mi rival ahora mismo. Creo que en IndyCar hay 10 o 12 personas que pueden ganar el campeonato. Al final los de siempre estarán, Dixon siempre está, Newgarden, Herta, Pato, los que vimos el año pasado, pero también seguro ahora habrá gente nueva que estará luchando por el campeonato”.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

El año pasado después de ganar el campeonato decías que no te interesaría una oportunidad en F1 si no es en un equipo como Ganassi que te permitiera pelear por victorias. ¿Este pensamiento ha cambiado?

No ha cambiado estoy muy contento aquí, creo que tenemos un buen futuro si conseguimos mantener el performance y ganando. Yo estoy muy bien aquí, también estoy contento de que se hable de pilotos de IndyCar que puedan ir a la F1 y tengan oportunidades. Creo que Pato y Herta son muy jóvenes y muy buenos, y ojalá tengan una oportunidad ahí. Yo seré el primer seguidor de ellos ahí. Yo de momento me quedo en Estados Unidos y ganando que es lo que más me gusta.

En 2022 ya debutaste en las carreras de resistencia en Estados Unidos con en las 24 Horas de Daytona y teniendo una labor importante. ¿Pensarías en hacer más carreras de la serie IMSA o, incluso, adentrarte en el proyecto de Le Mans con Cadillac que está desarrollando Ganassi?

“Me encantaría, me encanta la resistencia, fue una experiencia increíble y me encantaría poder tener la oportunidad de tener más carreras y hacer Le Mans, porque es una de las carreras más importantes del deporte motor y ojalá algún día tengamos la oportunidad.

“No (hemos hablado con Ganassi del proyecto de Cadillac), sinceramente aún no, no hemos hablado del proyecto de LMDh. Creo que también tiene mucho que decir Cadillac. Aún no se ha hablado, pero no quiere decir que aún no pueda pasar”.

Por último, Alex. ¿Cúal ha sido el efecto Palou en los medios español tras el campeonato?

“Un poco mejor, yo creo que siempre he sido bastante duro con los medios en España y me gustaría que fuera aún más (la cobertura). Creo que hicieron buen trabajo al darnos mucha visibilidad después del campeonato y ojalá siga creciendo esto, con más fanáticos viendo la IndyCar”