Palou: "Canapino es una bestia para adelantar en IndyCar"

Agustín Canapino está siendo una de las revelaciones de la temporada 2023 de la IndyCar Series tras su llegada al equipo Juncos Hollinger Racing proveniente del automovilismo argentino.

En ocho carreras disputadas, el arrecifeño ha llegado a la meta en todas menos una y ha completado el 95.7% de las vueltas (922 de 963), con un promedio de llegada de 19.4 y un promedio de clasificación de 22.5 en un campeonato de IndyCar que presenta 27 coches por carrera este año, a excepción de los 33 participantes de las 500 Millas de Indianápolis.

Las actuaciones de Canapino le valieron palabras elogiosas de varias figuras de la serie estadounidense en lo que va del año y este martes se sumó Alex Palou, campeón 2021 de IndyCar y actual líder del campeonato.

"Me llevo muy bien a nivel personal. Lo conocía de los simuladores, de haber competido juntos, de haber compartido equipo también. Ya lo conocía y ya esperaba mucho de él porque conocía quién era y de dónde venía. No me vino por sorpresa lo que está haciendo. Creo que para muchos sí lo es porque realmente lo está haciendo muy bien", dijo Palou al ser preguntado sobre Canapino por Motorsport.com.

"Aunque sepas de dónde viene y lo bueno que ha sido, creo que igualmente sorprende porque el coche cambia tantísimo de lo que él estaba acostumbrado y lo que siempre ha conducido a lo que es IndyCar. Es difícil de creer", agregó.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Art Fleischmann

El piloto español de Chip Ganassi Racing destacó además la capacidad de Canapino para realizar adelantamientos en carrera y aseguró que merece batallar en las primeras posiciones de IndyCar en el futuro.

"La verdad es que estoy contento de que le vaya tan bien. Hemos visto sobre todo en carrera en los adelantamientos que es una bestia y me alegro mucho de que le vaya bien. Ojalá esté pronto luchando más arriba que es donde merece, pero creo que debería estar muy contento y muy orgulloso del trabajo que está haciendo y de la progresión también", finalizó.

La temporada 2023 de la IndyCar continuará el próximo fin de semana en el circuito de Mid-Ohio, ubicado en Lexington, Ohio.

Los horarios del fin de semana de la IndyCar en Mid-Ohio:

Horarios Grand Prix Mid-Ohio IndyCar 2023 Photo by: Bernardo Maldonado