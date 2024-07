Palou: "Las carreras de Iowa fueron lo más aburrido que he hecho en mi vida"

El líder de puntos de la IndyCar , Alex Palou, dice que las carreras de Iowa del fin de semana pasado fueron "lo más aburrido que he hecho nunca" después de limitar el daño a su liderato tras su impactante accidente en el evento del sábado.

El piloto de Chip Ganassi criticó la falta de acción en pista después de terminar segundo en la segunda manga, tras fin de semana de doblete en un óvalo corto que vio sus curvas reasfaltadas frente a la cita de 2023. El reasfaltado parcial se hizo para adaptarse a la llegada de la NASCAR Cup Series a la pista el mes pasado, un evento que, al contrario que para la IndyCar, produjo grandes batallas mano a mano y fue aclamado como un triunfo en términos de espectáculo.

Pero para el campeonato estadounidense de monoplazas, las oportunidades de adelantamiento eran escasas, ya que los esfuerzos por engomar la parte exterior y conseguir un segundo carril de maniobra no sirvieron de mucho. Los adelantamientos se limitaron principalmente a las resalidas y al par de vueltas que las siguieron, antes de que empezaran a quedarse restos de neumáticos en la parte alta del óvalo, lo que disuadió de cualquier intento de adelantamiento.

Así lo demuestran las estadísticas de pasadas en carrera por posición. Hubo 319 adelantamientos en la primera carrera de 2023, que se redujeron a 100 en este 2024. En la segunda carrera, hubo 379 pasadas el año pasado, y sólo 95 este pasado domingo.

Y, aunque hubo cambios de líder en ambas carreras de la presente campaña, cada uno de ellos se produjo durante las paradas en boxes y no sucedieron en pista. Pato O'Ward, de Arrow Mclaren, lo calificó como "una gran siesta" , y Palou se mostró de acuerdo con el mexicano.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

"Fue una pena que no pudiéramos hacer nada para adelantar, o para hacer algo", comenzó el español. "Ha sido una carrera un poco aburrida para todos: pilotos, medios de comunicación... Es lo más aburrido que he hecho nunca. Ayer también lo fue. Es una pena que no hayamos podido dar un mejor espectáculo. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que fue una carrera muy aburrida para pilotar".

Palou tenía experiencia tanto estando en cabeza de carrera como en el pelotón, después de que se quedara parado en una parada en boxes durante la prueba del sábado por la noche y cayera a la parte baja de la tabla. Más tarde se estrelló: "Incluso liderando o estando en medio del pelotón, era imposible hacer funcionar el paquete de neumáticos, de aerodinámica, motor y todo lo que teníamos en pista este fin de semana. Nunca antes había sido un problema", lamentó.

"Fue un [mal] reasfaltado para nuestros coches. Pero, dicho esto, hemos visto a otras categorías correr bien aquí. No podemos comparar. Es como poner una MotoGP en tierra. Es una pista chula, pero no puedes esperar una carrera muy bonita. Ha sido una pena porque solía ser una buena carrera para los aficionados, con muchos adelantamientos, desgastes de neumáticos y cosas que hacer. No lo sé. No tengo las respuestas".

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

El ganador de la carrera del sábado, Scott McLaughlin, estuvo de acuerdo en que se necesitaban más soluciones para aliviar la falta de adelantamientos en Iowa: "La trazada exterior puede funcionar en las primeras 5 o 10 vueltas", detalló. "Tenemos que encontrar la manera de que funcione después de 30 ó 40 vueltas. Ya sea con un compuesto que vaya en la pista, o algo que actúe con nuestro neumático, y nos permita seguir corriendo ese segundo carril".

El neozelandés agradeció los esfuerzos que se hicieron para engomar la parte alta del circuito, que incluyeron una sesión especial de entrenamientos el viernes, así como la limpieza de la pista en las curvas durante las banderas amarillas.

"Ha funcionado, hoy he adelantado a tres coches por el exterior en la resalida", añadió. "Creo que si puedes eliminar parte del exceso de goma que hay puede funcionar a lo largo de la carrera. La IndyCar podría trabajar con los niveles de carga aerodinámica, o con Firestone en algunas otras cosas. Pero no se puede culpar a la pista, porque al final tienen que reasfaltar esto en algún momento. Así son las cosas".

"Si de alguna manera podemos hacer que nuestros coches funcionen cuando se reasfalte el circuito, y sabemos lo que tenemos que hacer para que funcione, no nos encontraremos con estos problemas. Tengo la sensación de que nos metemos en esto y no hacemos la cantidad adecuada de estudios o lo que sea para llevarlo a cabo y conseguir que funcione. Eso no es un ataque a la categoría ni a nada. Se trata de trabajar juntos con la increíble gente y los genios que tenemos en el pitlane. Es sólo cuestión de hacer que funcione", finalizó.