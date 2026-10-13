IndyCar

Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring

El cinco veces campeón completa 43 vueltas en la castigadora superficie de Florida mientras las pruebas pasan de la suavidad de IMS a la durabilidad en circuitos callejeros

Joey Barnes

Publicado: 13 oct 2026, 14:30

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Tras las pruebas iniciales de suavidad en el óvalo y el circuito interno del Indianapolis Motor Speedway en agosto y septiembre, el nuevo chasis IR-28 de IndyCar afrontó oficialmente su primera verdadera prueba de durabilidad en los exigentes baches del Sebring International Raceway.

El lunes, el cinco veces campeón vigente de la IndyCar Series Alex Palou se puso al volante para Chip Ganassi Racing, con motor Honda, completando 43 vueltas al circuito exterior de Sebring. Las tareas de prueba en la histórica sede de Florida pasan el martes al ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi, que conduce para ECR, con motor Chevrolet.

La dura mezcla de concreto y asfalto de Sebring lo convierte en un lugar ideal para pruebas. Al imitar las condiciones ásperas e implacables de los circuitos urbanos temporales -- que representaban un tercio del calendario de carreras de 2026 -- la pista somete la resistencia y la durabilidad de los componentes a un estrés extremo antes de que comience la producción en masa.

“Estamos intentando probarlo con la mayor dureza posible”, dijo Palou. “Es un circuito bacheado. Antes de producir todos los autos nuevos, queremos asegurarnos de que supere esta prueba de estrés y de que esté listo para competir.

“Estamos intentando acumular millas y millas, ver qué se rompe para poder arreglarlo”.

Palou y Rossi siguen siendo la pareja exclusiva de pilotos de la serie encargada de probar el IR-28 antes de su debut oficial en competición al inicio de la temporada 2028. Junto con Dallara y los responsables de IndyCar, los pilotos están trabajando con una extensa lista de verificación que cubre el rendimiento básico del vehículo y los sistemas mecánicos.

Uno de los principales focos de la prueba del lunes fue la comodidad y la refrigeración del piloto. Mientras que al chasis actual se le incorporaron posteriormente conductos de refrigeración en su carrocería de fibra de carbono tras la introducción del aeroscreen en 2020, el IR-28 fue diseñado desde cero con conductos de aire integrados y ubicados estratégicamente. Palou señaló que los comentarios aportados durante las pruebas anteriores en IMS dieron lugar a mejoras inmediatas en pista en Sebring.

“Sí, ha mejorado muchísimo la refrigeración desde que empezamos hace un par de meses”, dijo Palou. “Un gran paso, y eso es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo en nuestro auto actual.

“Tenemos uno muy grande (conducto) justo delante de nosotros (en el IR-28) que hace que el aire vaya de abajo hacia arriba y hace que el flujo de aire sea mucho mejor. Ha sido enorme”.

La sesión también produjo un hito histórico: el primer adelantamiento en pista del IR-28. Durante las pruebas, Palou alcanzó y adelantó a Kyle Kirkwood (Andretti Global), que estaba realizando una prueba de neumáticos Firestone Firehawk junto a Scott McLaughlin (Team Penske).

“No estaba planeado”, dijo Palou. “Salimos y vi que Kirkwood estaba haciendo la prueba de neumáticos. Hablamos durante el almuerzo de que en algún momento de esta tarde saldríamos juntos. Queríamos ver cómo se comporta este auto en tráfico. Fue divertido. Estábamos jugando un poco”.

Como Sebring es un escenario habitual para las pruebas de IndyCar, los ingenieros cuentan con enormes cantidades de datos del chasis existente para compararlos con el IR-28. Las primeras indicaciones muestran que todos los sistemas funcionan sin problemas mientras continúa el desarrollo.

“Estoy muy emocionado”, dijo Palou. “Me gusta cómo se ve. Parece más seguro. Parece que va a ofrecer carreras mucho mejores porque vamos a poder seguir mucho más de cerca en circuitos ruteros, urbanos y óvalos.

“Solo estoy emocionado por ir a correr. Ojalá ya fuera el ’27. Dicho eso, nos da muchísimo tiempo para trabajar en el auto, para asegurarnos de que esté bien. Si hay algo que no funciona del todo en óvalos o lo que sea, podemos ir a probarlo antes de competir con él de verdad”.

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