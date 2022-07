Palou firma con McLaren y desmiente continuidad con Ganassi

Cargar reproductor de audio

Unas horas después de que Chip Ganassi confirmara que Alex Palou continuaría con ellos en IndyCar para 2023, el propio piloto español desmintió esta noticia al mismo tiempo que McLaren informaba se uniría a su listado de pilotos para el próximo año.

"Estoy extremadamente emocionado de unirme a la lista de pilotos de un equipo tan emblemático como McLaren", expresó Palou quien desde la temporada 2021 se unió a Ganassi, equipo con el que logró el campeonato esa temporada.

El actual campeón de IndyCar escribió minutos antes de anunciarse su paso a la casa de Woking que el comunicado enviado por su actual escudería no contaba con su permiso.

“Recientemente me he enterado por los medios de comunicación de que esta tarde, sin mi aprobación, Chip Ganassi Racing ha emitido un comunicado de prensa en el que anunciaba que conduciría con CGR en 2023. Más sorprendente aún fue que el comunicado de CGR incluía una "cita" que no provenía de mí”, expresó el español en su cuenta de Twitter”.

“Yo no aprobé esa nota de prensa, y no fui el autor ni aprobé esa cita. Como he informado recientemente a la CGR, por motivos personales, no tengo intención de seguir en el equipo después de 2022”.

“Dejando a un lado los desafortunados acontecimientos de esta noche, tengo un gran respeto por el equipo CGR, y espero terminar esta temporada con fuerza juntos”.

Minutos después McLaren informó que se uniría a ellos para la temporada 2023. La categoría en la que competirá aún no está definida, una situación similar a la que vive Felix Rosenqvist de quien se rumora podría competir en Fórmula E dada su experiencia.

Lo que es un hecho es que Palou probará el Fórmula 1 2021 del equipo como parte del programa de pruebas para jóvenes pilotos en donde también está el mexicano Patricio O’Ward y Colton Herta.

Palou, de 25 años y originario de Barcelona, España, ganó tres carreras y consiguió ocho podios en 2021 en su camino a ganar el título en sólo su segundo año en IndyCar. Esto lo convirtió en el primer piloto de su país en obtener el cetro de esta serie.

Zak Brown, CEO de McLaren, dijo que estaba complacido por la llegada de Palou y por conocer su potencial en un coche de F1.

"Siempre hemos dicho que queremos los mejores talentos en McLaren, y es emocionante poder incluir a Alex en esa lista”, expresó el directivo en un comunicado.

“También estoy deseando verle al volante de un coche de Fórmula 1 como parte de nuestro programa de Pruebas de Coches Anteriores (TPC) junto a Pato O'Ward y Colton Herta, ya que seguimos construyendo nuestro talento de pilotos”.

“Alex es un piloto increíblemente talentoso que ha ganado en todas las series en las que ha corrido, y estoy feliz de darle la bienvenida a la familia McLaren."