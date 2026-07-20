Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

El actual campeón y cuatro veces ganador de la IndyCar Series, Alex Palou, continuó su andadura hacia la temporada 2026 al imponerse en el Gran Premio Borchetta Bourbon Music City, celebrado en el Nashville Speedway.

Tras salir cuarto al volante del Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing, el español se hizo con el liderato poco después de pasar el ecuador de la carrera y acabó imponiéndose por 0,8731 s a Josef Newgarden, del Team Penske, en el óvalo de hormigón de 1,33 millas. Se trata de la quinta victoria de Palou esta temporada.

David Malukas, del Team Penske, que salió en 25.ª posición (la última), se desvió de la estrategia al principio de la carrera, acortada a 225 vueltas, para acabar tercero.

Y completando el triplete del Team Penske en los puestos 2, 3 y 4 quedó Scott McLaughlin, quien remontó en una reanudación tardía para terminar cuarto, a las puertas del podio. Felix Rosenqvist, del Michael Shank Racing, quedó quinto.

Con esta victoria, Palou amplía su ventaja en el campeonato y sale de Nashville con una diferencia de 83 puntos sobre Malukas (457-374), quien recuperó el segundo puesto tras su tercer puesto en la carrera. Kyle Kirkwood, de Andretti Global, que terminó décimo tras salir desde la pole, cayó al tercer puesto en la clasificación general, a 87 puntos de Palou.

La carrera

La salida inicial se anuló debido a que el pelotón estaba demasiado disperso, pero Kirkwood lideró al pelotón hasta la bandera verde desde la pole en la vuelta 2.

Newgarden se quedó atrás momentáneamente, pero remontó hasta rodar codo con codo con Kirkwood, con Palou en tercera posición a unas pocas longitudes de coche.

Durante las primeras 14 vueltas, Kirkwood siguió liderando por delante de Newgarden y Palou, pero fue Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, quien sufrió una caída espectacular, pasando del sexto al noveno puesto. Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, fue quien perdió más posiciones (cinco), cayendo del quinto al décimo puesto.

Se produjo una bandera amarilla en la vuelta 19 después de que el novato de AJ Foyt Racing, Caio Collet, perdiera el control en la curva 4 y se estrellara contra el muro exterior.

Pilotos como Louis Foster, de Rahal Letterman Lanigan Racing(RLL), junto con David Malukas, del Team Penske, y Christian Lundgaard, de Arrow McLaren SP, optaron por no entrar en boxes y remontaron hasta situarse en primera, segunda y tercera posición. Mientras tanto, McLaughlin se hizo con la victoria al salir de boxes, superando por los pelos a Kirkwood, Palou y, a continuación, a Newgarden.

Foster lideró el pelotón en la reanudación de la vuelta 32, mientras que McLaughlin, Kirkwood y Palou lograron adelantar rápidamente a Lundgaard, que acabó quedando fuera del top 10. Malukas se colocó en cabeza por delante de Foster una vuelta más tarde, y Foster cayó hasta la séptima posición.

A pesar de llevar neumáticos usados, Malukas comenzó a ampliar la ventaja sobre su compañero de equipo McLaughlin hasta los 2 s en la vuelta 44.

En la vuelta 50, Malukas mantenía una ventaja de 3,7 s al alcanzar la cola del pelotón, donde se encontraba Graham Rahal, de RLL. Sin embargo, Malukas siguió teniendo dificultades para adelantar a Rahal, lo que permitió a McLaughlin recortar la distancia a 1,5 s en las siete vueltas siguientes.

Malukas se dirigió al pit lane en la vuelta 61, cediendo el liderato a McLaughlin. Malukas salió a la 23.ª posición, una vuelta por detrás, y esperaba que la carrera se mantuviera en condiciones de bandera verde hasta que el resto del pelotón realizara su siguiente ronda de paradas en boxes.

McLaughlin también tuvo dificultades para adelantar a Rahal, por lo que se quedó detrás de él, aunque manteniendo una ventaja de 0,7 s sobre Kirkwood. McLaughlin finalmente logró adelantar a Rahal en la vuelta 72.

El piloto que más posiciones ganó desde la reanudación fue Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, que subió 10 puestos y rodaba quinto en la vuelta 78. Se metió en el pit lane en la vuelta siguiente.

McLaughlin entró en boxes en la vuelta 82 desde la cabeza de carrera y salió muy por detrás de Malukas a medida que continuaba el ciclo de paradas. Malukas se situaba 2,5 s por delante,

En la clasificación de los cinco primeros al llegar a las 100 vueltas, Malukas mantenía una ventaja de 1,4 s sobre McLaughlin, con Kirkwood en tercera posición, VeeKay en cuarta y Palou en quinta.

En la vuelta 107, Armstrong se encontraba en el pit lane tras sufrir un problema mecánico.

La ventaja de Malukas era de 2,1 s en la vuelta 110.

Christian Rasmussen, de ECR, seguía a su compañero de equipo Alexander Rossi por el noveno puesto, pero chocó contra el muro, lo que provocó la rotura de un brazo de suspensión trasero y le obligó a entrar en el pit lane tras 115 vueltas. Con el problema de Rasmussen, el novato de RLL, Mick Schumacher, ascendió al décimo puesto.

Malukas se dirigió al pit lane en la vuelta 119, cediendo el primer puesto a su compañero de equipo McLaughlin una vez más.

Sin embargo, momentos después, en la vuelta 122, se activó la bandera amarilla después de que Dixon chocara por detrás contra un Rossi que había frenado bruscamente, al cruzarse ambos en la curva 3.

A pesar de los importantes daños, Dixon pudo someterse a unas breves reparaciones y volvió a la pista. Palou se quedó en pista cuando se abrieron los boxes en la vuelta 130, mientras que McLaughlin y el resto de pilotos se dirigieron al pit lane.

Palou encabezó el pelotón en la reanudación con bandera verde en la vuelta 140, mientras McLaughlin se veía presionado por Kirkwood por el segundo puesto. A pesar de la bandera amarilla, Malukas reanudó la carrera en 13.ª posición y en la vuelta del líder.

Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, remontó desde la 17.ª hasta la séptima posición en la vuelta 147 tras la reanudación, mientras que Will Power, de Andretti Global, se encontraba en el pit lane para realizar reparaciones tras chocar contra el muro de la curva 2 en la reanudación.

A 60 vueltas del final, Palou mantenía una ventaja de 1,4 s sobre McLaughlin, con Kirkwood tercero, Newgarden cuarto y VeeKay quinto.

Malukas remontó hasta la octava posición en la vuelta 167, justo por delante de Marcus Ericsson, de Andretti Global, y de Nolan Siegel, de Arrow McLaren.

El primero de los cinco primeros en realizar una parada en boxes fue VeeKay, que entró en la vuelta 175, seguido de McLaughlin dos vueltas más tarde.

Mientras Kirkwood se encontraba en el carril de boxes, se activó la bandera amarilla en la vuelta 180 cuando Dennis Hauger, de Dale Coyne Racing, , chocó contra la barrera SAFER de la curva 2 y acabó detenido en la recta trasera.

Tras la tanda de paradas, Palou logró mantenerse en cabeza, por delante de Newgarden, Rosenqvist, Malukas y Ericsson. Kirkwood y McLaughlin consiguieron volver a la vuelta del líder, pero se colocaron en undécima y duodécima posición, respectivamente.

Palou encabezó el pelotón en la reanudación, a 31 vueltas del final, con Newgarden detrás. Sin embargo, el que más avanzó fue McLaughlin, que había subido cinco puestos desde la reanudación y rodaba en séptima posición.

Malukas adelantó a Ericsson por el tercer puesto a 27 vueltas del final; Ericsson cayó entonces al quinto lugar cuando Rosenqvist le adelantó debido a la pérdida de impulso.

En la vuelta 200, Palou aventajaba a Newgarden en 0,207 s.

A 20 vueltas del final, la ventaja de « » Palou se situaba en 0,4 s. Al mismo tiempo, McLaughlin adelantó a Ericsson para hacerse con el quinto puesto. McLaughlin subió al cuarto puesto unas vueltas más tarde.

La clasificación se mantuvo sin cambios a 10 vueltas del final, ya que Newgarden no logró recortar distancias.

La ventaja de Palou se amplió a 0,7 s a cinco vueltas del final, con solo Newgarden y Malukas en posición de luchar por la victoria.

Palou adelantó al coche de Foster, que había dado una vuelta, y se encaminó hacia una cómoda victoria, la quinta de la temporada.