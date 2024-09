Palou vs. Power: los escenarios para decidir al campeón 2024 de la IndyCar

La temporada 2024 de la IndyCar Series se acerca a su fin, y Alex Palou, del Chip Ganassi Racing, o Will Power, del Team Penske, serán coronados campeones cuando caiga la bandera a cuadros tras 206 vueltas en el Nashville Superspeedway el domingo.

Palou, campeón defensor y dos veces ganador del título de la serie, tiene una ventaja de 33 puntos sobre Power (525-492), y está en juegoun tercer campeonato para ambos competidores. Además, Scott McLaughlin, compañero de equipo de Power, sigue siendo matemáticamente elegible al encontrarse a 50 puntos (475) de Palou, pero será oficialmente eliminado de la contienda cuando el español tome la bandera verde en el óvalo de 1,33 millas.

Hay muchas variables de cara al fin de semana, incluyendo el hecho de que sólo una vez en las últimas 11 temporadas el líder en los puntos al llegar a la carrera final ha perdido el campeonato - y eso ocurrió en la época en que se ofrecían puntos dobles durante la temporada 2015. Ese año, Scott Dixon superó un déficit de 47 puntos en Sonoma para ganar la carrera y el título, venciendo a Juan Pablo Montoya.

Hay un máximo de 54 puntos posibles en una carrera, con 50 por una victoria, uno por lograr la pole, uno por liderar una vuelta y dos por liderar el mayor número de vueltas.

Si Palou termina noveno o mejor el domingo, alzará el Astor Cup Trophy por segunda temporada consecutiva y se convertirá en el primer campeón consecutivo desde que Dario Franchitti tuvo un triplete de títulos entre 2009 y 2011. Un resultado de 12º también le daría el título a Palou, incluso si Power ganara la carrera pero no consiguiera la pole ni liderara el mayor número de vueltas. En caso de desempate, Palou estaría en el lado equivocado, ya que sólo ha conseguido dos victorias este año frente a las tres de Power. La victoria de Palou en The Thermal Club quedaría excluida en este caso por tratarse de un evento de exhibición no puntuable.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Otra parte asombrosa de esto es que Palou sólo tiene 27 años y cerrar esta campaña en lo más alto de la clasificación marcaría su tercer título en sólo cinco temporadas compitiendo en el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos.

Para Power, cualquier esperanza de remontada tendrá que pasar, como mínimo, por un podio en Nashville. Sin embargo, el rendimiento del equipo Penske en óvalos este año deja muchas razones para el optimismo. Cinco de los seis eventos en óvalos han sido ganados por el equipo Penske, con Power ganando uno (Iowa, Carrera 2), McLaughlin con dos (Iowa, Carrera 1; Milwaukee, Carrera 2) y Josef Newgarden también con dos (Indianápolis 500; Gateway). Ha sido una recuperación admirable por parte de Power, a quien se le quitaron diez puntos al principio de la temporada debido al escándalo del push-to-pass del equipo Penske, que también despojó a Newgarden y McLaughlin de su primer y tercer puesto y los descalificó.

Mientras tanto, Palou sigue buscando su primera victoria en un óvalo. Sin embargo, cuenta con la impresionante cifra de nueve top 5 y 16 top 10 en sus últimas 20 salidas en este tipo de circuitos, que se remonta a cuando se unió a Chip Ganassi Racing en 2021.

Algunas de las incógnitas que lo hacen cada vez más impredecible vienen con IndyCar terminando su temporada en un óvalo por primera vez desde 2014, cuando Fontana todavía estaba en el calendario. El traslado del evento de un circuito urbano del centro de la ciudad al cercano Lebanon, Tennessee, marca el retorno a Nashville Superspeedway -el único óvalo de concreto del calendario- por primera vez desde 2008.

Dan Wheldon (GBR), Target Ganassi Racing, adelanta a Will Power (AUS), KV Racing Technology.IndyCar Series, Rd11, Firestone Indy 200, Nashville Superspeedway, Nashville, TN, USA. 11-12 de julio de 2008. Foto: Sutton Images

Queda por ver si los pilotos y los equipos tiran la cautela al viento, obviamente, pero no hubo una prueba de toda la serie como preparación, sólo un par de pruebas con unos pocos elegidos para ensayar diferentes configuraciones aerodinámicas y de neumáticos. Además, la serie, en colaboración con Firestone, ha introducido otro cambio en la próxima carrera al montar neumáticos alternativos más blandos junto con los primarios estándar. Si bien esta es una práctica normal en los circuitos de mixtos y urbanos, esta será sólo la segunda vez que la serie y su proveedor de neumáticos lleve un compuesto de caucho adicional para ser utilizado en un óvalo, con la carrera del año pasado en Gateway la única ocasión anterior, que fue ganada por el seis veces campeón de la serie Scott Dixon, compañero de equipo de Palou.

Por último, está la incertidumbre de los problemas eléctricos y la fiabilidad de los motores híbridos.

El camino de Palou hacia un tercer título se vio casi completamente descarrilado después de que un problema con la batería, no relacionado con el híbrido, lo dejara parado en las vueltas de salida de la segunda carrera en The Milwaukee Mile. Afortunadamente, regresó, aunque con varias vueltas de desventaja, y luchó en una carrera llena de desgaste que también incluyó un costoso trompo de Power. El hecho es, sin embargo, que los problemas han plagado las máquinas de Chip Ganassi Racing desde la introducción del híbrido a principios de julio. Dixon fue víctima de un percance con el híbrido nada más empezar la carrera, poniendo fin prematuramente a sus aspiraciones al título antes de tomar la bandera verde en Mid-Ohio. Linus Lundqivst, compañero de equipo de Palou, también sufrió un fallo durante los entrenamientos en Gateway el mes pasado.

Palou y Power lo merecen, pero sólo uno de ellos ampliará su legado cuando la historia se desarrolle el domingo.