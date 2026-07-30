Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

IndyCar

Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

El nuevo coche para 2028 rodará en el circuito mixto de Indianapolis durante una prueba de validación de dos días abierta a los espectadores este fin de semana

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alexander Rossi, test híbrido de Indianápolis 500

Tras la presentación oficial del chasis IR-28 de próxima generación, la IndyCar Series dará su primer gran paso hacia el futuro este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway.

El vigente cuatro veces campeón de IndyCar Alex Palou y el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016 Alexander Rossi conducirán el coche durante su primera prueba de validación el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto. El shakedown tendrá lugar en el trazado mixto de 2.439 millas y 14 curvas del IMS.

Rossi tiene previsto conducir aproximadamente de 2 a 5 p. m. ET el sábado, y Palou tomará el relevo de 11 a. m. a 2 p. m. ET el domingo.

Indycar 2028 race car

Indycar 2028 race car

Photo by: IndyCar

La sesión de dos días marca la primera prueba de validación en condiciones reales para el paquete IR-28 desde su muy esperada presentación el martes. El chasis y el paquete de tren motriz rediseñados incorporan una aerodinámica revisada y están pensados para lograr tiempos de vuelta más rápidos y carreras más reñidas rueda a rueda.

Más allá de la pura velocidad y agilidad, la seguridad sigue siendo un pilar central de la nueva plataforma. El IR-28 está construido para ser el coche de carreras más seguro en la historia de "The Fastest Racing on Earth", integrando protecciones estructurales de última generación junto con avanzadas salvaguardias para el piloto.

Lee también:

El amplio programa de desarrollo continuará con rigurosas pruebas en múltiples circuitos antes de que el IR-28 debute en competición al inicio de la temporada 2028 de IndyCar.

Los aficionados a las carreras deseosos de ver un primer adelanto de la próxima era del automovilismo no tendrán que esperar mucho. Los Turn 2 Viewing Mounds del Indianapolis Motor Speedway estarán abiertos a los espectadores durante ambos días de pruebas, ofreciendo a los espectadores un asiento de primera fila mientras la nueva máquina es puesta a prueba.

Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

Comentarios destacados
Más de
Joey Barnes

Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

IndyCar
IndyCar
Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

IndyCar
IndyCar
IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

IndyCar
IndyCar
Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

Últimas noticias

Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Indianápolis
Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

James Vowles revela cómo Michael Schumacher "cambió las reglas de juego" en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
James Vowles revela cómo Michael Schumacher "cambió las reglas de juego" en la F1

Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

Por qué los pilotos de F1 dijeron que Hungría les recordó "a los viejos tiempos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué los pilotos de F1 dijeron que Hungría les recordó "a los viejos tiempos"