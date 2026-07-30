Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

Tras la presentación oficial del chasis IR-28 de próxima generación, la IndyCar Series dará su primer gran paso hacia el futuro este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway.

El vigente cuatro veces campeón de IndyCar Alex Palou y el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016 Alexander Rossi conducirán el coche durante su primera prueba de validación el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto. El shakedown tendrá lugar en el trazado mixto de 2.439 millas y 14 curvas del IMS.

Rossi tiene previsto conducir aproximadamente de 2 a 5 p. m. ET el sábado, y Palou tomará el relevo de 11 a. m. a 2 p. m. ET el domingo.

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

La sesión de dos días marca la primera prueba de validación en condiciones reales para el paquete IR-28 desde su muy esperada presentación el martes. El chasis y el paquete de tren motriz rediseñados incorporan una aerodinámica revisada y están pensados para lograr tiempos de vuelta más rápidos y carreras más reñidas rueda a rueda.

Más allá de la pura velocidad y agilidad, la seguridad sigue siendo un pilar central de la nueva plataforma. El IR-28 está construido para ser el coche de carreras más seguro en la historia de "The Fastest Racing on Earth", integrando protecciones estructurales de última generación junto con avanzadas salvaguardias para el piloto.

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El amplio programa de desarrollo continuará con rigurosas pruebas en múltiples circuitos antes de que el IR-28 debute en competición al inicio de la temporada 2028 de IndyCar.

Los aficionados a las carreras deseosos de ver un primer adelanto de la próxima era del automovilismo no tendrán que esperar mucho. Los Turn 2 Viewing Mounds del Indianapolis Motor Speedway estarán abiertos a los espectadores durante ambos días de pruebas, ofreciendo a los espectadores un asiento de primera fila mientras la nueva máquina es puesta a prueba.