O'Ward presenta un casco hecho a mano en México para Indy 500

Las 500 Millas de Indianápolis, la cita más especial del año de la Serie IndyCar, está a la vuelta de la esquina con el inicio de los días de prácticas libres esta semana donde los pilotos buscan poner a punto sus coches de cara a la gran carrera que se disputará el próximo domingo 28 de mayo.

Pato O'Ward, quien se encuentra segundo en el campeonato de IndyCar y ha sido un destacado animador de Indy 500 en los últimos años, presentó hoy el casco que lucirá durante el mes de mayo en el Indianapolis Motor Speedway.

Se trata de un trabajo realizado a mano al estilo alebrije, un tipo de artesanía originaria de México.

"Vean esta belleza de casco, belleza de pintura. Todos los detalles que se ven están hechos a mano, todo lo que es este casco es hecho a mano. Quedó espectacular, ¡me encanta! ", comentó el piloto de Arrow McLaren SP en sus redes sociales.

"Lo mandé a Oxaca, México, y me hicieron el favor los de Taller Jacobo y María Ángeles para hacer este casco estilo alebrije. Les quedó impresionante, no me canso de verlo".

Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 Photo by: Patricio O'Ward

O'Ward explicó que buscó volver a sus orígenes al presentar un casco con raíces bien mexicanas para la edición 2023 de las 500 Millas de Indianápolis.

"Lo quise hacer así porque normalmente mis cascos en la Indy 500 siempre han tenido o el logo, los ladrillos, y este año quería hacer algo más personal, algo más de donde soy yo. Y siento que nada representa eso mejor que esta pintura. Me fascina, espero que a ustedes también les haya encantado", finalizó.

La de este año será la cuarta participación de O’Ward en Indy 500 tras haber debutado en 2020 la carrera con una sexta posición final. Luego finalizó cuarto en 2021 y el año pasado cruzó la meta en la segunda posición, detrás del ganador, Marcus Ericsson.

VIDEO: Así presenta Pato O'Ward su casco para Indy 500

Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 Photo by: Patricio O'Ward

Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 Photo by: Patricio O'Ward

Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 Photo by: Patricio O'Ward

Casco de Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet para Indy500 Photo by: Patricio O'Ward

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Serie IndyCar y las 500 Millas de Indianápolis, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!