Pato O'Ward encuentra consistencia en medio de la "transformación" de Arrow McLaren

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren SP sigue siendo consistente, pero aún no ha encontrado el ritmo suficiente para luchar por victorias o incluso subir al podio.

El mexicano de 27 años ha conseguido discretamente seis top cinco en ocho carreras esta temporada para ubicarse quinto en la clasificación del campeonato de la IndyCar Series, lo que está bastante cerca del máximo dadas las circunstancias. Está a seis puntos de su compañero de equipo Christian Lundgaard (226-220), que tiene una victoria y tres podios en la temporada.

No solo Chip Ganassi Racing y Alex Palou han seguido acumulando victorias, con cuatro hasta ahora, sino que equipos como Andretti Global han dado un paso adelante significativo, y David Malukas ha sido el mejor piloto de Team Penske a pesar de ser también su incorporación más reciente. Además, ha habido pequeños problemas que han perjudicado a O'Ward, desde nuevo personal en su equipo de pits, hasta otras cosas como el problema de frenos que "se sentía como un paracaídas" en las 500 Millas de Indianápolis. Otro fue el problema de los motores de Chevrolet que dejó en desventaja a todos los equipos con motor de la marca en Detroit el fin de semana pasado; Honda copó el podio y O'Ward fue el piloto Chevy mejor clasificado en cuarto lugar.

"Obviamente Honda es un gran competidor nuestro", dijo O'Ward. "Team Chevy nos ha ayudado muchísimo en honestamente todo lo que les hemos pedido.

"Sé que el fin de semana también fue un poco estresante de su lado al tener que cambiar los motores y cosas así, por algún problema de proveedor. Obviamente están trabajando duro para darnos lo que queremos y lo que necesitamos. Hemos tenido muchas de estas reuniones en las que hemos expresado, no solo nosotros en Arrow McLaren, sino también con los chicos de Penske y ECR, exactamente en qué áreas tenemos que seguir empujando y mejorando.

"Creo que ahora mismo Honda tiene la ventaja, pero eso no significa que no podamos alcanzarlos. Siempre ha sido una rivalidad bastante buena, y nunca sabes qué esperar de un año a otro. Creo que ahora mismo seguimos un poco tratando de ponernos al día, especialmente en estos circuitos callejeros donde Honda siempre ha llevado la delantera."

Arrow McLaren está actualmente en una etapa de "transformación"

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Arrow McLaren también está jugando desde atrás después de una mudanza en la pretemporada a su nueva sede, lo que le ha dado al equipo liderado por Tony Kanaan la oportunidad de fabricar varios elementos internamente en lugar de subcontratarlos.

"Con la transformación puedes esperar que algunas otras áreas tal vez presenten un poco más de problemas por un corto período de tiempo", dijo O'Ward. "Creo que ahora mismo estamos en esa transformación, que es por lo que a veces puede sentirse un poco como, ‘Oye, ya sabes, siento que hemos retrocedido.’

"A veces tienes que ir hacia atrás para poder ir hacia adelante, para dar un paso mayor hacia adelante. Creo que esa es la mejor manera en que puedo explicarlo.

"No es una falta de esfuerzo en absoluto. Sé que todos aquí están trabajando muy duro. Sé que T.K. [Tony Kanaan] está presionando muchísimo junto con Zak (Brown, CEO de McLaren Racing), y todos los que lideran este equipo están trabajando extremadamente, extremadamente duro para darnos esas oportunidades.

"Pero también somos realistas, y entendemos que algunas cosas sí toman tiempo."

Sin embargo, este fin de semana habrá una buena vara de medir para la mejora, con la Bommarito 500 en World Wide Technology Raceway, una pista en la que O'Ward tiene cinco podios, incluidos cuatro segundos puestos, en siete participaciones en su carrera.

Y estando a 107 puntos del líder Palou, el vigente y cuatro veces campeón de la serie, en la clasificación general, O'Ward sabe que el momento de luchar por trofeos los fines de semana de carrera es ahora si queda alguna esperanza de pelear por el título.

"Simplemente tenemos que maximizar cada fin de semana, amigo", dijo O'Ward. "Obviamente ellos han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros prácticamente en casi todos lados. Eso obviamente no va a ser suficiente si queremos tener una oportunidad en el campeonato.

"Así que tenemos que elevar nuestro nivel, tenemos que mantenernos enfocados, y tenemos que asegurarnos de que no solo estamos maximizando los fines de semana, sino que cuando esos sean fines de semana maximizados, tienen que ser victorias y podios, porque de lo contrario, realmente creo que no tenemos ninguna oportunidad."

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