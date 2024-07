O'Ward critica a la IndyCar por demorar la amarilla en el gran choque de Toronto

O'Ward iba camino de terminar entre los seis primeros cuando se vio sorprendido por un bloqueo trasero y perdió el control de su coche al tomar la primera curva, a la sombra de la famosa Princes's Gate de Toronto.

Aunque ocho coches no lo impactaron al pasar por ahí, Marcus Ericsson puso su coche contra el muro exterior para evitarlo antes de que un trío formado por Pietro Fittipaldi, Santino Ferrucci y el compañero de equipo de O'Ward, Nolan Siegel, chocaran contra el morro de su coche.

El coche de Ferrucci salió despedido hacia la valla de contención, mientras que el de Siegel fue devuelto al interior de la pista, donde fue golpeado por Toby Sowery.

"Tuve un bloqueo trasero", explicó O'Ward. "Hice un trompo y ahí se acabó todo".

"Estoy muy sorprendido de que la IndyCar no sacara amarilla. Como si pidieran un gran choque. Tuvieron cinco segundos para poner la amarilla y avisar a todo el mundo".

"Pero me alegro de que todo el mundo está bien. Lo siento por el equipo. Obviamente, estábamos haciendo una carrera mejor de lo que hemos hecho en todo el fin de semana. Ha sido realmente miserable".

Santino Ferrucci, Chevrolet de A.J. Foyt Enterprises Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Ferrucci también criticó la falta de banderas amarillas, y dice que nunca vio a O'Ward hasta que lo golpeó. Había estado luchando por recuperarse después de un toque anterior contra la pared en la curva 1 en la primera vuelta, lo que lo obligó a entrar en boxes para un nuevo morro y estaba luchando con la dirección doblada.

"En primer lugar, estoy muy, muy agradecido al equipo médico de la IndyCar", dijo Ferrucci. "Ya sabes, los coches son tan seguros para tener un accidente de miedo como ese, sólo para salir bien".

"Nunca vi a Pato. En realidad, al principio de la carrera, se me dobló el volante tratando de evitar a Pato y estuve con la mano izquierda hacia arriba y la derecha hacia abajo (para el resto de la carrera).

"Así que cuando pasé por allí, nunca vi a Pietro engancharlo y no tuve nada de los spotters. No había amarillas, ni nada. Así que no sabía que tenía que estar atento y fue una lástima, estaba intentando cuidar del equipamiento, intentando tener un día de recuperación y fue un fastidio".