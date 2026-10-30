IndyCar

Pato O'Ward cuestiona a los promotores en México tras confirmarse la IndyCar en España

Tras el acuerdo de la IndyCar en Barcelona, Pato O’Ward señaló la falta de compromiso en México para concretar una fecha en el Hermanos Rodríguez: "Se necesita pasión, no solo el chequecito".

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 5:33

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Pato O'Ward, Arrow McLaren

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

La confirmación de que la IndyCar Series disputará una fecha en Barcelona para el calendario 2027, respaldada por un promotor local, ha generado comentarios por parte del piloto mexicano Pato O’Ward quien señaló que solo el esfuerzo en conjunto puede llevar a que un proyecto de esta magnitud se concrete, algo que en su opinión no se ha logrado en México.

A pesar de la cercanía, una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez no parece cercana a volverse realidad en el corto plazo. Para el piloto de Arrow McLaren, la rapidez con la que la capital catalana cerró su acuerdo evidencia la diferencia entre un proyecto impulsado por el entusiasmo conjunto y las trabas financieras que han frenado el mercado mexicano.

"Como vieron ahora que vamos a ir a Barcelona, pues allá se nota lo rápido que se puede hacer un deal cuando todos, cuando realmente la ciudad o la pista quiere que vaya la serie”, expresó O’Ward en declaraciones a ESPN.

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

“Es que eso es lo más fácil. El problema es que cuando te ponen algo que está un poco difícil de realmente sacar adelante, para que sea un negocio para todos, ahí es donde dices: 'pues es que tampoco es nomás volar, es traerte los carros y el equipo, todo lo que requiere un evento grande'".

El regiomontano sostiene que el potencial de IndyCar en México les podría permitir tener un éxito similar con el que ahora cuenta la Fórmula 1, especialmente porque existen antecedentes importantes.

“Sería un fenómeno similar la IndyCar que la Fórmula 1 en México. Piensa lo que era CART con Adrián Fernández, que iban al Parque Fundidora, venía a la Ciudad de México; tiene todo el potencial para llegar a hacer eso”.

El competidor del equipo de Woking señaló que el obstáculo principal radica en la mentalidad de las partes involucradas en la negociación y en la falta de un compromiso genuino.

"Necesitamos que todos los involucrados sean apasionados a traer la categoría, que no nomás quieran su chequecito. Entonces lo más importante es poder sacar adelante un grupo de personas que genuinamente todos estén involucrados y quieren que esto sea un éxito".

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