Pato O'Ward: "Estoy cansado de que IndyCar sea como la carrera de soporte"

El fin de semana en St Petersburg será diferente a otros años para IndyCar y para Pato O’Ward, subcampeón de la temporada 2025 de IndyCar, es necesario marcar una diferencia entre ellos y NASCAR, con quienes compartirán este escenario, específicamente con la categoría de camionetas.

Aunque el formato de "cartelera doble" es un éxito entre los fanáticos, para O’Ward la experiencia desde el cockpit es distinta.

"Ya estoy cansado de que IndyCar sea como la carrera de soporte", sentenció el regiomontano el viernes en St Petersburg. "Sé que cada vez que corremos con ellos, siempre somos el show secundario. Para los fans es genial, pero no para nosotros", añadió con la honestidad que lo caracteriza.

“Me encantaría decir que veo todas las formas de automovilismo, pero no es así. Realmente no sigo lo que pasa en NASCAR, incluso en los fines de semana de carrera. Te puedo decir que la última vez que vi una carrera de NASCAR fue cuando corrimos con ellos. Usualmente solo miro cómo les va a los amigos y veo los resultados, pero genuinamente no la sigo. No porque no me importe, sino porque suelo estar haciendo otras cosas o viajando”.

Sin embargo, añadió que si existen más carreras de este tipo en que ambas categorías se junten no es un tema prioritario para él. “Si añaden más carreras juntos, genial. Si no, genial también. Realmente no me importa”.

El FOMO de perderse Daytona por el descanso

Una de las grandes ausencias en el inicio del año fue la de Pato O’Ward en las 24 Horas de Daytona (Rolex 24). Tras una extenuante temporada que incluyó responsabilidades con el equipo McLaren de Fórmula 1, el mexicano decidió priorizar su salud mental y el tiempo en familia, asegurando que no sufrió de "FOMO" (miedo a perderse algo) al ver la carrera de Daytona desde su casa.

"Realmente valoro mucho mi tiempo fuera de temporada. No termino hasta mediados de diciembre por las cosas de la Fórmula 1. Siento que llega Navidad y Año Nuevo y luego es como: 'Dios mío, finalmente tiempo para mí'", explicó.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para un regreso a Daytona, pero bajo sus propias condiciones: "Por ahora, lo tengo 'en el congelador'. Pero si vuelvo, me gustaría que fuera solo en LMDH (GTP) para intentar ganar la general".