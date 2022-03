O'Ward, abierto a un futuro con o sin McLaren en IndyCar o F1

Cargar reproductor de audio

Aunque Pato O'Ward, una de las figuras de IndyCar con el equipo Arrow McLaren SP, se mostró entusiasmado cuando probó un F1 con McLaren en Abu Dhabi en diciembre pasado y se dijo que el equipo quedó impresionado por su rendimiento, la semana pasada se anunció que McLaren F1 ha firmado a Colton Herta, también destacado piloto de la IndyCar, para llevar a cabo un programa de pruebas.

O'Ward, aunque afirma que está firmemente centrado en la IndyCar para este año y manifiesta sus ganas de trabajar para la escuadra Arrow McLaren SP, admitió hoy: "Mi grupo de gente está explorando cómo va a ser mi futuro..."

"Creo que todos vamos a tener que esperar y ver cuál es la respuesta, para ser sincero. No quiero mentirte. No quiero mentir a todo el mundo y decir: 'No, no, no' o 'Sí, sí, sí'. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Creo que es demasiado pronto en la temporada para ver realmente lo que sucede".

"Sinceramente, ahora mismo, como he dicho, estoy totalmente centrado en hacer una temporada que sé que soy capaz de hacer con el equipo que me rodea. Estoy seguro de que las cosas empezarán a tomar su lugar, sí".

O'Ward, claramente dudando antes de responder a las preguntas de los medios de comunicación hoy en conferencia de prensa, dijo que "sabía hace un par de semanas" de la contratación de Herta, y cuestionado sobre si todavía podría tener otro test de F1 con McLaren, respondió "En este momento, no estoy al tanto de que sea parte de eso"

NBC Sports intentó aclarar la situación de O'Ward, preguntándole si está autorizado a hablar con otros equipos, dado que su actual contrato con Arrow McLaren SP se extiende hasta el final de 2023.

"Actualmente estoy bajo contrato con McLaren", dijo O'Ward. "Como todo, hay escenarios en los que podría quedarme donde estoy o podría haber escenarios en los que podría estar en un lugar diferente".

"Se le permitiría solicitar otras ofertas, y McLaren probablemente podría igualarlas... ¿Es así?", presionó la NBC.

O'Ward sonrió, hizo una pausa, y luego dijo: "Oh, hombre, eres bueno... ¡Bingo!"

Motorsport.com preguntó a O'Ward si sus perspectivas en la IndyCar dependían de estar en un equipo que potenciara sus posibilidades de llegar a la F1, y si sería difícil encontrar un equipo que estuviera dispuesto a firmarlo sabiendo que podría marcharse en cuanto se presentara una oportunidad en la F1.

"Creo que no es un secreto, ¿verdad? Esta pasión que tengo por el automovilismo, empezó con la Fórmula 1", respondió. "Por supuesto, me interesaría estar en la Fórmula 1. Pero si surge la oportunidad adecuada y si fuera capaz de extraer las cosas extra que la Fórmula 1 te ofrece como profesional, como individuo".

"Me encanta la IndyCar. Me encantan las carreras de la IndyCar. Creo que la serie está en constante ascenso. Creo que va a ser cada vez más grande. Mi trabajo en este momento es tratar de ayudar a hacerla más grande, específicamente en el mercado latino. Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, pero creo que todavía puede crecer mucho".

"Lo que creo que la gente tiene que entender es que, sí, lo entiendo, la Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo. En términos de competición no hay nada más difícil que la IndyCar porque todo está más apretado. Veremos cómo se desenvuelve la F1 (sic) con las nuevas regulaciones de este año, todas esas cosas".

"Hay asientos muy limitados. Muchas veces, como hemos visto en otras series del deporte motor, no se trata de '¿Puedes hacerlo?' sino de '¿Hay un asiento disponible? ¿Hay alguien que quiera ponerte en ese asiento?'

"Sinceramente, hay muchas cosas que no puedo controlar. Lo que puedo controlar es tratar de posicionarme en un lugar donde pueda ver un futuro, en un lugar donde mis mejores oportunidades, ya sea en la IndyCar o en la Fórmula 1. Ahora mismo, para ser bastante honesto, la IndyCar es donde estoy. Tengo que ver cuál es mi mejor posicionamiento para lo que quiero conseguir. Todo el mundo en este deporte quiere conseguir exactamente lo mismo, ¿verdad? Queremos ganar campeonatos, carreras, las 500 (Millas de Indianápolis)".

"Como he mencionado muchas veces, me encanta la gente con la que trabajo en Arrow McLaren SP, un gran grupo de personas, gente realmente inteligente, gente que sé que cree en mí, que cree que yo conduciendo el coche #5, el coche que han construido, el coche que han puesto a punto, saben que cada vez que me subo siempre va a ser más del 100%. Voy a extraer todo lo que tiene que ofrecer".

"Cuando cometemos un error, lo hacemos juntos. Se necesita un equipo para ganar campeonatos y para ganar carreras. No es sólo el piloto. Creo que para mí ahora mismo, realmente no sé lo que me espera. Siento que muchas cosas pueden cambiar".

"Tan rápido como puede llegar, puede desaparecer. Es un rompecabezas en movimiento en cierto modo. Así que creo que ahora mismo lo más importante para mí es centrarme en mi temporada y dejar que todo lo demás caiga en su sitio, a ver qué sale".

"Realmente estoy en el mismo lugar que ustedes. Hay mucho ruido ahora mismo. Quiero hacer una gran temporada para el equipo que ha estado detrás de mí durante estos dos últimos años. Creo que hemos tenido un gran 2020. Tuvimos un 2021 aún mejor. Quiero volver a subir el listón para 2022".

Michael Andretti, Mario Andretti y Zak Brown, CEO de McLaren. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El CEO de McLaren, Zak Brown, y Michael Andretti son buenos amigos, y hay rumores de que Brown pondrá a Herta en el coche de McLaren de F1 como un favor a Andretti, antes de que Andretti Global entre a la máxima categoría en 2024 con Herta como piloto. Preguntado por Motorsport.com si este fuera el caso, si eso persuadiría a O'Ward a seguir afiliado a McLaren y así determinar su futuro, O'Ward respondió: "No. Como en todo, hay que ver qué es lo mejor..."

"Las próximas decisiones que tome en mi carrera son una de las más importantes. Tengo que asegurarme de que estoy haciendo lo mejor para mí y lo que me hace sentir más feliz. Creo que eso es lo más sincero que puedo ser con ello".

"No es como: 'Quiero estar aquí... No, quiero estar aquí'. Al igual que cualquier persona en cualquier deporte, tienes que ver a dónde me va a llevar esto, dónde quiero estar, y simplemente empezar a armar tu rompecabezas, empezar a marcar los objetivos de 'Quiero hacer esto, tuve éxito en esto, no hemos hecho esto, vamos a trabajar en eso'".

"Al igual que cualquier otro atleta en el automovilismo o en cualquier otro deporte, tienes que ser muy cuidadoso y tienes que ser muy consciente de lo que está pasando y tomar las mejores decisiones que te pongan en lo que quiere lograr".

El presidente del equipo, Taylor Kiel, describió en la misma conferencia de prensa la situación como "un punto de inflexión en el radar".

Y continuó: "Ya hemos abordado internamente con el equipo los rumores o lo que sea. Tengo plena confianza en que todo el mundo está concentrado y preparado para actuar en Texas (donde corre IndyCar este fin de semana). Eso es lo más importante para mí, que estemos preparados. Todo el mundo está aquí para ganar, todo el mundo está aquí para hacer el trabajo".

"Ciertamente, internamente estamos en un buen lugar. Creo que eso es lo único que me importa. El ruido externo, todo lo que rodea a situaciones como ésta, es lo que es, forma parte del deporte. Nos corresponde a nosotros asegurarnos de que tenemos la casa en orden. Cuando las noticias tienen que salir, salen de nosotros y partimos de ahí".

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren SP en IndyCar, en el muro de pits de McLaren en F1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En cuanto al deseo de retener los servicios de O'Ward, que terminó quinto en el campeonato de la IndyCar de 2020 y tercero en 2021, Kiel dijo que era una "absoluta obviedad", porque O'Ward es "extremadamente talentoso". Pero también señaló que el equipo ha jugado un papel importante en su éxito conjunto.

"Ha hecho un trabajo fantástico para nosotros. El equipo ha hecho un trabajo fantástico para él, ¿no? El hecho de que haya sido capaz de ponerse en posición de competir por campeonatos es una función del talento de Pato, pero también una función del equipo, ¿no? Estamos creciendo juntos. Estamos marcando estas casillas juntos. Ganamos en óvalos, circuitos urbanos. Ganaremos en circuitos mixtos. Competiremos y lucharemos por los campeonatos juntos".

"En mi opinión, no hay nadie que prefiera tener conduciendo uno de nuestros coches que Pato O'Ward. Creo que es un talento absoluto de clase mundial. Hemos invertido mucho el uno en el otro. Pero Pato es joven. Tiene mucho interés ahora mismo, como puedes imaginar. Creo que todos en el paddock serían tontos si no intentaran al menos tener una conversación. Lo entiendo. Es parte del negocio".

"Es mucha presión para él. Es mucha presión para nosotros. Es mucha presión para nuestro equipo. Todo lo que podemos hacer ahora es centrarnos en cada uno, interiorizarlo todo, asegurarnos de mantener el ruido al mínimo, trabajar en nuestro negocio y asegurarnos de que estamos sobre bases sólidas poniendo el pie en el suelo. No tengo ninguna duda de que juntos podemos ser imbatibles y lo conseguiremos..."

"Esto no es lo mejor que nos ha pasado como organización, sin duda. Al final nos fortalecerá y nos unirá. Como equipo estamos galvanizados, fuertes, concentrados. Estoy listo para seguir adelante, ir a Texas y demostrar a todo el mundo lo que podemos hacer."