Pato O’Ward gana la segunda carrera de IndyCar en Milwaukee

Pato O'Ward, se alzó con la victoria en la segunda carrera de la doble jornada de la IndyCar en Milwaukee Mile.

El piloto mexicano de 27 años, Pato O'Ward, de Arrow McLaren, se recuperó de un problema en su primera parada en boxes antes de que una rápida última parada le a ara al liderato a falta de 54 vueltas para el final. A partir de ahí, se mantuvo firme hasta lograr una victoria por 0,7916 s sobre Scott McLaughlin, del Team Penske. Esta ha sido la undécima victoria de O’Ward en la IndyCar, la segunda en Milwaukee y la segunda de la temporada 2026. Su anterior victoria en este circuito se produjo en 2024.

El compañero de equipo de O’Ward, Christian Lundgaard, terminó tercero, lo que permitió a Chevrolet copar el podio.

«Ayer nos sentíamos muy bien», dijo O’Ward, refiriéndose a la primera carrera que se disputará esta tarde tras un retraso por lluvia. «Creo que este es un podio íntegramente del equipo Chevy. Es increíble. Nos gusta Milwaukee. Ayer el coche, como dije, respondía muy bien. No puedo decir que no tuviera algunas dificultades durante la carrera. Sin duda las tuve. Me costó un poco encontrar el ritmo. La temperatura de la pista es un poco más alta hoy. Sin duda, eso hace que las cosas sean un poco más al límite, pero supe aprovecharlo cuando lo necesitábamos. Teníamos el coche para hacerlo. Teníamos la potencia para hacerlo. Y estoy muy orgulloso de todos. Tuvimos una primera parada en boxes un poco mala, pero confiaba en que, con lo que tenía entre manos, podría abrirme camino y seguir mejorando. Es una carrera larga».

David Malukas, del equipo Penske, terminó cuarto, por delante del Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing de Alex Palou, que partía desde la pole y quedó quinto. Kyle Kirkwood, de Andretti Global, remontó desde la 24.ª posición para terminar sexto, lo que impidió a Palou asegurarse el campeonato.

La carrera

Palou encabezó el pelotón hasta la bandera verde, mientras el resto de pilotos se dispersaba por detrás. Josef Newgarden adelantó inmediatamente a su compañero de primera fila, O’Ward, para colocarse segundo.

El que se movió con más rapidez al principio fue Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, que se apoyó en la trazada exterior para avanzar 10 posiciones hasta la décima tras las cinco primeras vueltas. La ventaja de Palou sobre Newgarden era de 1,7678 s en la vuelta 5.

El pelotón comenzó a dispersarse en la vuelta 15, con Palou ampliando su ventaja a 3,9971 s sobre Newgarden. O’Ward ocupaba la tercera posición, seguido por el debutante Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) en cuarta posición y su compañero de equipo Louis Foster en quinta.

En la vuelta 25, la ventaja de Palou sobre Newgarden era de 1,9047 s. Al mismo tiempo, Kyle Kirkwood, de Andretti Global —que había remontado ocho posiciones hasta la 16.ª tras salir 24.º—, informaba por radio de que su traje refrigerante había dejado de funcionar.

Newgarden alcanzó a Palou y ambos lucharon por el liderato en la vuelta 30. Newgarden intentó un adelantamiento por el exterior en la curva 1, pero Palou logró repelerlo.

Newgarden superó a Palou con un adelantamiento por el interior en la curva 3 en la vuelta 34 para ponerse en cabeza.

La bandera amarilla se desplegó en la vuelta 35 después de que Grosjean hiciera un medio trompo al salir de la curva 2. No sufrió ningún contacto y pudo continuar la carrera.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Los boxes se abrieron un par de vueltas más tarde. Palou salió en cabeza, mientras que Newgarden estuvo a punto de chocar con Nolan Siegel, de Arrow McLaren, al salir de su box. O’Ward también perdió tiempo porque no le fijaron inmediatamente la rueda trasera derecha, lo que le hizo caer hasta la 15.ª posición. Como resultado, O’Ward cayó a la 15.ª posición.

Los cinco primeros tras la primera ronda de paradas en boxes eran Palou, Newgarden, Schumacher, Scott McLaughlin y Foster.

Palou encabezó el pelotón en la reanudación de la carrera en la vuelta 46 y abrió inmediatamente una brecha con respecto a Newgarden. Mientras tanto, VeeKay fue quien tomó la iniciativa en la reanudación, adelantando a Schumacher y Foster en una maniobra a tres en paralelo para situarse cuarto. VeeKay ascendió entonces al tercer puesto en la siguiente vuelta tras adelantar a McLaughlin.

Por su parte, Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, también se lanzó al ataque, adelantando a Foster y a McLaughlin para situarse cuarto en la vuelta 55. Kirkwood también avanzaba, hasta la séptima posición, y presionaba a McLaughlin por el sexto puesto; ambos tuvieron un ligero contacto en la vuelta 60.

Palou logró abrir una ventaja de 2 s sobre Newgarden en la vuelta 62, pero ya se estaba encontrando con el tráfico de los rezagados.

Al llegar a la vuelta 75, Palou amplió su ventaja a 3,5 segundos sobre Newgarden, con VeeKay aún en tercera posición y pegado a su alerón trasero. Newgarden empezó a perder terreno unas vueltas más tarde, cayendo a la cuarta posición cuando VeeKay y Lundgaard le adelantaron.

El primer piloto en arriesgarse y entrar en boxes fue Newgarden, que se detuvo para repostar en la vuelta 84.

Josef Newgarden, Team Penske Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

VeeKay se acercó a 1,0453 s de Palou en la vuelta 85, pero se metió en boxes dos vueltas más tarde, junto con Lundgaard, Foster, Scott Dixon y Felix Rosenqvist. Kirkwood y otros también se dirigieron al pit lane en la vuelta 88. Palou entró finalmente en la vuelta 89 y recuperó el liderato a pesar del intento de «undercut» de Newgarden.

Newgarden perdió rápidamente el segundo puesto ante VeeKay, quien le adelantó por el exterior en la vuelta 95.

Palou siguió teniendo problemas con el tráfico de los rezagados, lo que permitió a VeeKay situarse a su altura en una batalla codo con codo por el liderato. Finalmente, VeeKay logró el adelantamiento a la salida de la curva 4 en la vuelta 100.

Tras 110 vueltas, los cinco primeros eran VeeKay, Palou, Kirkwood, Newgarden y Lundgaard.

En la vuelta 115, VeeKay mantenía una ventaja de 0,6372 s sobre Palou, con Kirkwood a 1,8 s por detrás y acercándose.

La siguiente tanda de paradas en boxes se produjo en la vuelta 122, con Will Power, Newgarden y David Malukas entre los que entraron. Mientras tanto, Palou plantó cara a VeeKay y recuperó el liderato antes de entrar en boxes en la vuelta 126. Kirkwood había entrado en boxes la vuelta anterior.

Tras esta ronda de paradas, Palou volvió a situarse en cabeza, con Power ahora segundo y Newgarden tercero. VeeKay cayó hasta la séptima posición, justo detrás de Kirkwood. La ventaja de Palou sobre Power era de 3,6050 s en la vuelta 131, una vez finalizadas las paradas en boxes.

Malukas superó a su compañero de equipo Newgarden para hacerse con el tercer puesto en la vuelta 137. McLaughlin rodaba en quinta posición, lo que situaba al equipo Penske en los puestos tercero, cuarto y quinto.

Malukas no tardó en seguir avanzando y, en la vuelta 139, adelantó a Power por el interior para hacerse con el segundo puesto. En la vuelta 140, Palou aventajaba a Malukas en 2,4190 s.

Una vuelta más tarde se activó la bandera amarilla tras un « »: Newgarden, que rodaba en quinta posición, hizo un trompo en la curva 4, y el alerón delantero golpeó el muro exterior antes de que su Chevrolet n.º 2 del Team Penske se desviara por la pista y acabara en los barriles de agua de la entrada a boxes. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que Newgarden abandonara el coche.

Al abrirse la ventana de paradas en boxes, la mayor parte del pelotón entró a boxes, a excepción de McLaughlin y Dixon. Power ganó la carrera al salir del carril de boxes, seguido de Palou, Malukas y Kirkwood.

Los diez primeros al reanudarse la carrera eran McLaughlin, Dixon, Power, Palou, Malukas, Kirkwood, Lundgaard, Christian Rasmussen, O’Ward y VeeKay.

McLaughlin encabezó el pelotón en la reanudación en la vuelta 157, pero la bandera amarilla se mostró segundos después, cuando Grosjean hizo un trompo en la curva 4 y se estrelló contra el muro exterior.

La reanudación tuvo lugar en la vuelta 168, con McLaughlin abriendo una brecha sobre Power. Mientras el pelotón se enzarzaba en una frenética lucha por detrás, con varios pilotos adelantando a los coches doblados tras la reanudación, Kirkwood cayó hasta la décima posición como consecuencia de una audaz maniobra de Lundgaard, que se colocó tercero tras adelantar en una línea de tres. Dixon descendió hasta la 14.ª posición.

Mientras tanto, Power alcanzó y adelantó a McLaughlin para ponerse en cabeza en la vuelta 175.

Dixon abandonó la estrategia alternativa y se dirigió al pit lane en la vuelta 180.

Lundgaard superó a McLaughlin para colocarse segundo, a 0,6850 s de Power en la vuelta 190. Kirkwood se dirigió al pit lane desde la décima posición. McLaughlin y Palou entraron dos vueltas más tarde, mientras que Power y Lundgaard pararon en la vuelta siguiente.

La parada de Lundgaard fue lenta, mientras que Power recibió una penalización de paso por boxes por exceso de velocidad en el pit lane.

O’Ward se colocó en cabeza en la vuelta 196. En la vuelta 200, O’Ward tenía una ventaja de 1,8146 s sobre McLaughlin, con Lundgaard tercero, Palou cuarto y Malukas en quinta posición.

A 40 vueltas del final, la ventaja de O’Ward sobre McLaughlin era de 1,0351 s.

La ventaja de O’Ward se amplió a 2 s a 30 vueltas del final, con McLaughlin en segunda posición, pero solo 0,7 s por delante de Lundgaard.

La batalla más reñida en pista se libró por el cuarto puesto, donde Malukas logró adelantar por el exterior a Palou a 23 vueltas del final.

O’Ward alcanzó al rezagado Power, que cayó a la 13.ª posición tras la infracción en el pit lane, lo que permitió a McLaughlin acercarse al líder.

O’Ward consiguió finalmente adelantar a Power a 15 vueltas del final.

A 10 vueltas del final, la ventaja de O’Ward sobre McLaughlin era de 2,1650 s, mientras el líder daba una vuelta de ventaja al coche de Alexander Rossi, undécimo clasificado.

O’Ward cruzó la línea de meta sin oposición, imponiéndose a McLaughlin y Lundgaard.