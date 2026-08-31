Pato O'Ward logra el doblete de victorias en Milwaukee; Alex Palou, campeón de 2026

Pato O'Ward logró su propia versión de un "doblete diario" tras ganar la carrera inaugural, marcada por la lluvia, y arrasar así en la ronda doble disputada en The Milwaukee Mile.

El mexicano de 27 años realizó la maniobra decisiva en una reanudación tardía, a 19 vueltas del final, metiéndose por el interior de David Malukas, del Team Penske, antes de imponerse por 1,7535 s al volante del Chevrolet Arrow McLaren n.º 5. La segunda carrera ya se había disputado el domingo por la mañana, mientras que la primera, suspendida por la lluvia, seguía sin completarse. Al ganar ambas, O’Ward se convirtió en el primer piloto de IndyCar desde Rick Mears en Atlanta en 1981 en lograr dos victorias en un mismo día. Esta victoria supuso la duodécima de la carrera de O’Ward, la tercera de la temporada y la tercera en el óvalo de Milwaukee, de 1,015 millas.

"Vaya, ya había soñado con fines de semana como este", dijo O’Ward. "Sabes, solo he tenido un par de dobles en toda mi carrera y siempre he deseado ganar las dos carreras en un fin de semana, y hemos conseguido ganarlas ambas en un solo día. Sin duda, es un sueño hecho realidad para mí y estoy seguro de que también para el equipo. Y estoy muy contento de que hayamos podido recuperar nuestro nivel en los óvalos, porque sé que hemos bajado el ritmo durante todo el año. Y qué mejor manera de terminar nuestra temporada 2026, tras algunos retos difíciles y de cara a Laguna".

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, adelantó a Scott McLaughlin, del Team Penske, a tres vueltas del final para asegurarse el último puesto del podio en tercera posición, su mejor resultado de la temporada y su primer podio desde Toronto la temporada pasada.

Mientras que McLaughlin terminó cuarto, Christian Rasmussen, de ECR, quedó quinto.

Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, terminó décimo y se aseguró oficialmente su quinto campeonato de la IndyCar Series. Se convirtió en el segundo piloto en ganar cuatro títulos consecutivos, igualando la racha de Sébastien Bourdais entre 2004 y 2007. Con cinco campeonatos, Palou se sitúa ahora en tercer lugar de todos los tiempos, solo por detrás de la marca de siete del legendario A.J. Foyt y de los seis de su compañero de equipo Scott Dixon.

"Increíble", dijo Palou. "Me siento… no sé, no sé qué decir, tío. Se lo debo todo a este equipo y a toda la gente de Chip Ganassi Racing, Honda, DHL, todos nuestros socios, pero sobre todo a Chip (Ganassi, propietario del equipo) y a todos los que están detrás. Así que, increíble, tío. Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy ha sido una carrera realmente mala para nosotros, como si hubiéramos estado sufriendo todo el tiempo, pero me decía: "Mantén la concentración, sigue adelante". Y ha sido genial, tío. Es fantástico conseguir otro campeonato y, sí, estoy listo para el siguiente".

La carrera

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Foto: Penske Entertainment

Aunque Scott McLaughlin se hizo con la pole, fue O’Ward quien encabezó el pelotón hasta la bandera verde después de que los tres primeros en la parrilla —McLaughlin, Alex Palou y David Malukas— recibieran cada uno una penalización de nueve puestos en la parrilla por cambios de motor no autorizados antes del fin de semana de carrera.

Newgarden puso inmediatamente en apuros a O’Ward, mientras ambos se distanciaban del resto del pelotón y luchaban por el liderato.

Tras su propia penalización en la parrilla, Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, fue quien más se movió al principio: subió hasta la 12.ª posición en la vuelta 12 a pesar de haber salido desde la 24.ª.

La lucha en cabeza dio un giro cuando Felix Rosenqvist superó a Newgarden a la salida de la curva 2 para hacerse con el segundo puesto en la vuelta 14. O’Ward se mantuvo en cabeza con una ventaja de 0,5 s.

Rosenqvist le arrebató el liderato a O’Ward en la vuelta 22 al entrar en la curva 1. En la vuelta 30, la ventaja de Rosenqvist ya era de 2,5 s. O’Ward cayó al tercer puesto, por detrás de Newgarden, que le sacaba una vuelta y ya estaba a 5,2 s. O’Ward recuperó la posición en la vuelta 37.

El ascenso de VeeKay continuó, situándose entre los diez primeros en la vuelta 39 tras adelantar a Romain Grosjean.

La ventana de paradas en boxes se abrió en la vuelta 42, siendo Kyle Kirkwood, de Andretti Global, el primero en parar. Scott Dixon entró en la vuelta siguiente como parte de una estrategia de "undercut". Newgarden se metió en el pit lane en la vuelta 49.

Mientras tanto, la ventaja de Rosenqvist sobre O’Ward se redujo a 2,8375 s en la vuelta 50. O’Ward entró en boxes en la vuelta 51, y Rosenqvist lo hizo en la siguiente.

El ciclo de paradas permitió que Will Power, el novato Dennis Hauger y Romain Grosjean se pusieran en cabeza brevemente antes de entrar en boxes, mientras que O’Ward superó a Rosenqvist y volvió a ponerse en cabeza en la vuelta 58.

En la vuelta 63 se activó la bandera amarilla, al aparecer una ligera humedad en la pista.

Se abrieron los boxes en la vuelta 69, y Malukas, Dixon, Palou, Christian Rasmussen, el debutante Mick Schumacher, McLaughlin y Ferrucci se dirigieron al carril de boxes.

La carrera continuó bajo bandera amarilla, pero finalmente se ondeó la bandera roja en la vuelta 90 al intensificarse la lluvia.

David Malukas, Team Penske Foto: Penske Entertainment

Tras una bandera roja que duró 25 horas y 40 minutos, durante la cual se completó la segunda carrera, que había quedado suspendida, la primera carrera se reanudó el domingo por la tarde.

O’Ward lideró a Rosenqvist y al resto del pelotón en la tan esperada reanudación en la vuelta 100. Rossi, que reinició en tercera posición, tuvo dificultades para arrancar en la reanudación y se vio envuelto de inmediato en una batalla a tres bandas, en la que Newgarden le adelantó con un valiente adelantamiento por el exterior.

Rossi cayó hasta la octava posición en las siguientes seis vueltas. Mientras tanto, O’Ward se forjó una ventaja de 1,5 s sobre Rosenqvist en la vuelta 108.

La ventaja de O’Ward se situó en 1,4058 s en la vuelta 116. Al mismo tiempo, Kirkwood se metió en el pit lane, lo que marcó el inicio de una tendencia en la que varios pilotos entraron a boxes durante las siguientes vueltas, incluido O’Ward, que cedió el liderato en la vuelta 118.

Malukas se colocó en primera posición, con Dixon y Schumacher en segunda y tercera posición, respectivamente, en la vuelta 120.

Dixon entró en boxes en la vuelta 124, y Schumacher le siguió dos vueltas más tarde. Malukas siguió en pista.

Malukas seguía liderando en la vuelta 135, con O’Ward ahora segundo y recortándole distancia con neumáticos más nuevos, a 8 s de distancia.

La ventaja de Malukas sobre O’Ward se redujo a 5,9820 s en la vuelta 140. Sin embargo, dos vueltas más tarde, Malukas entró en boxes y cedió el liderato a O’Ward.

En la vuelta 150, O’Ward lideraba con 2,9 s de ventaja sobre su compañero de equipo Lundgaard, mientras que Armstrong ocupaba la tercera posición, a 9,4 s.

La bandera amarilla salió en la vuelta 151 después de que Schumacher hiciera un trompo tras un contacto con Grosjean. Kirkwood se dirigía al carril de boxes, pero no pudo recibir asistencia debido a que se iniciaron las vueltas de precaución.

Con los boxes abiertos durante la bandera amarilla, Kirkwood se quedó en pista para aprovechar la "wave around" mientras el resto de pilotos entraba a boxes, a excepción de Malukas, que se colocó en cabeza.

Malukas lideraba por delante de O’Ward en la reanudación de la vuelta 163, con un trío de coches doblados entre ellos. A continuación, Power realizó una maniobra por el exterior sobre Lundgaard para hacerse con el tercer puesto a la salida de la curva 2.

En la vuelta 170, Malukas mantenía una ventaja de 2,3265 s sobre O’Ward, con Power a unos 6 s por detrás en tercera posición. O’Ward comenzó a perder terreno durante las siguientes 10 vueltas, quedando a 3,4 s de Malukas.

Los cinco primeros tras 190 vueltas eran Malukas, O’Ward, Rosenqvist, Power y Lundgaard.

Power fue el primero de los cinco primeros en entrar en boxes, en la vuelta 191. Rosenqvist lo hizo en la vuelta siguiente, y O’Ward en la vuelta 194. Malukas entró en la vuelta 195 y logró recuperar el liderato con una ventaja mayor sobre O’Ward, de 6,5 s, en la vuelta 200.

Sin embargo, momentos después se activó la bandera amarilla cuando Power chocó contra el muro tras quedar atrapado en el exterior de una batalla a tres bandas c , mientras Lundgaard se colaba por debajo de él y de McLaughlin. Power acabó en la gravilla y chocó contra el muro, pero pudo regresar a boxes, donde los daños fueron suficientes para que tuviera que abandonar el Honda n.º 26 de Andretti Global.

Malukas encabezó el pelotón hasta la bandera verde en la vuelta 210, con un par de coches doblados entre él y O’Ward. Tras un breve retraso, O’Ward adelantó al coche doblado de Santino Ferrucci, dejando solo a Malukas en cabeza con 1,1 s de ventaja.

Momentos después, el compañero de equipo novato de Ferrucci, Caio Collet, chocó contra Newgarden a la salida de la curva 4 y se estrelló contra el muro exterior, lo que provocó la bandera amarilla en la vuelta 213.

Kirkwood, Rossi, Dixon y Kyffin Simpson optaron por entrar en boxes y cambiar a neumáticos nuevos durante la prolongada limpieza de la pista.

La reanudación se produjo en la vuelta 226, con Malukas, O’Ward y McLaughlin en una línea de tres por el liderato desde el primer momento. O’Ward se colocó en cabeza tras adelantar a Malukas por el interior, con Malukas, que se había quedado " ", en segunda posición y McLaughlin en tercera.

La ventaja de O’Ward llegó a los 0,5814 s en la vuelta 231. Mientras tanto, la Dirección de Carrera impuso una penalización de paso por boxes al novato de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, por salirse de la línea durante la reanudación.

A falta de 10 vueltas para el final, la ventaja de O’Ward se mantenía firme en 1,0248 s sobre Malukas.

VeeKay comenzó a presionar a McLaughlin por el último puesto del podio a seis vueltas del final, con ambos pilotos a 0,7 s de Malukas. VeeKay logró adelantar a McLaughlin a tres vueltas del final, justo cuando ambos alcanzaban al coche de Dixon, que había dado una vuelta de ventaja.

Al final, O’Ward se alzó con la victoria, mientras que Malukas sumó el sexto subcampeonato de su carrera en la IndyCar. Por su parte, Palou terminó décimo y se proclamó oficialmente campeón de la IndyCar por quinta vez.