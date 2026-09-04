Pato O’Ward responde a las críticas de Christian Lundgaard: "está lleno de mierda”

Las tensiones dentro de Arrow McLaren han llegado a un punto álgido antes de la última prueba de la temporada de IndyCar en Laguna Seca, después de que Pato O’Ward lanzara una respuesta mordaz a su compañero de equipo Christian Lundgaard, que abandona el equipo, en relación con las acusaciones sobre el desarrollo de la configuración del coche para circuitos ovalados.

La fricción se agudizó después de que Lundgaard —piloto del Chevrolet n.º 7 de Arrow McLaren, que no seguirá en el equipo en 2027 a pesar de haber logrado dos victorias esta temporada y de estar luchando por el subcampeonato— criticara públicamente el programa de óvalos del equipo antes de la doble carrera de Milwaukee del pasado fin de semana. En declaraciones al presentador de Fox Sports Will Buxton, el danés señaló al piloto del n.º 5 como la causa de sus problemas con la configuración.

"Bueno, para empezar, necesitas compañeros de equipo que busquen lo mismo", afirmó Lundgaard. "En mi opinión, Scott (Dixon) y Félix (Rosenqvist) van a tener dificultades con Pato en ese sentido. Pato conduce de una forma muy diferente… Durante mi etapa en el equipo, el rendimiento en los óvalos solo ha ido en una dirección, por la razón que sea".

Pato O’Ward, n.º 5 de Arrow McLaren Foto de: Finn Gómez vía Getty Images

En una reciente entrevista con ESPN Deportes , O’Ward respondió directamente a las afirmaciones de su compañero de equipo, calificándolas de puro humo y espejos.

"En la IndyCar, cada uno está en su propia isla", dijo O’Ward. "Sé que a Christian le encanta decir que todo está hecho a mi medida y que el coche solo va en la dirección que yo le pido... Pero eso que dice de que el programa de óvalos está pensado solo para lo que yo quiero es pura mamada; como nos gusta decir en inglés, “está lleno de mierda”, no es cierto".

O’Ward hizo hincapié en que los pilotos utilizan configuraciones distintas en función del circuito.

"En la mayoría de los circuitos, siempre estamos en bandos opuestos (en cuanto a la configuración): él desarrolla su coche y yo el mío; y, de hecho, en varias carreras, si uno tiene muchas dificultades, cambia a la configuración del otro y le va mejor", explicó O’Ward.

Tras arrasar en las dos carreras de Milwaukee el 30 de agosto, O’Ward ascendió al cuarto puesto en la clasificación del campeonato con 503 puntos, lo que le sitúa a solo dos puntos de Kyle Kirkwood y a cuatro de Lundgaard por el segundo puesto. Álex Palou ya se ha asegurado el título de la IndyCar.

O’Ward señaló que sus propios resultados dispares en los óvalos —cuarto (500 Millas de Indianápolis), undécimo (World Wide Technology Raceway), séptimo (Nashville) y dos victorias en Milwaukee— esta temporada desmienten la teoría de Lundgaard.

Pato O'Ward, Arrow McLaren Foto de: Jake Galstad / Lumen vía Getty Images

"Sé que hay mucha gente hablando y diciendo que todo está a favor de Pato", afirmó. "Como se puede ver, he tenido dificultades en los óvalos durante todo el año; de hecho, los únicos en los que logré salir airoso fueron los de Milwaukee; en el resto me costó mucho. Indy fue regular, pero todas las demás fueron terribles, comparándolas con años anteriores, así que si todo fuera a mi favor, también habría ganado en todos los demás óvalos (...) eso es pura humillación".

Aunque terminar segundo igualaría su mejor resultado de su carrera, conseguido en 2025, O’Ward insistió en que su motivación en Laguna Seca es puramente el rendimiento personal, no una represalia dentro del equipo.

"En los últimos años eso ha sido algo automático, ¿no?", dijo O’Ward. "Siempre había terminado como líder del equipo; Christian ha tenido un gran año, pero, sinceramente, me da igual acabar segundo o tercero; si Christian acaba segundo y yo tercero, quiero terminar lo más arriba posible porque sería una forma de igualar mi resultado del año anterior, pero, al fin y al cabo, no tengo como objetivo a ningún otro piloto".

O’Ward añadió además: "Quiero terminar segundo en el campeonato porque es lo mejor que podemos hacer este fin de semana; sabía que hacer una muy buena carrera en Milwaukee me abriría esa oportunidad y eso es lo que ha pasado".

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