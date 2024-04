El escándalo de Penske en la IndyCar "no ayuda", dice Honda

La integridad del Team Penske fue puesta en duda por el paddock después de que los oficiales de la IndyCar descalificaran al ganador de la carrera de St. Pete, Josef Newgarden, y al tercer clasificado, Scott McLaughlin, por uso ilegal del sistema push-to-pass en la carrera inaugural de la temporada del mes pasado.

El coche de su compañero de equipo Will Power también tenía el mismo software, resultado de un cambio de codificación durante las pruebas de los motores híbridos que no se eliminó cuando comenzó la temporada 2024, pero los datos no lo declararon culpable de usarlo de forma indebida. Aún así, se le restaron 10 puntos, mientras que los tres fueron multados con 25.000 dólares cada uno y perdieron el premio en metálico.

La infracción no se descubrió hasta la ronda del pasado fin de semana en Long Beach, y las descalificaciones llegaron 45 días después del evento.

La complejidad de la situación no sólo se extiende al equipo de carreras, sino también con el factor clave en la situación es que Ilmor, el socio técnico que supervisa los motores Chevrolet en IndyCar, que Penske tiene participación en la propiedad.

El acto y las explicaciones posteriores del equipo Penske han creado disensiones entre pilotos, propietarios de equipos e incluso fabricantes.

Ya surgieron reportes antes de la temporada sobre la posibilidad de que Honda se encuentre evaluando su futuro en la IndyCar Series para cuando su actual acuerdo expire a finales de 2026, con la preocupación de los crecientes costos.

El presidente de HRC Estados Unidos, David Salters, dijo a Motorsport.com que esta última situación suscita preocupación: "En este momento, nuestro trabajo es seguir compitiendo y hacer el mejor trabajo para nuestra gente y nuestro equipo".

"Eso es lo primero en lo que tenemos que concentrarnos. Tener eso en segundo plano no ayuda, ¿verdad?"

"Da verdad, así que es un hecho. Siempre voy a dar una respuesta directa, así que tener eso en segundo plano probablemente no... Es desafortunado en todos los sentidos, ¿no?".

David Salters, Honda, Presidente de HRC US Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Salters aplaudió a los dirigentes de IndyCar por tomar medidas.

"Lo que podría decir es, después de haberlo visto, bien hecho por la integridad de la IndyCar", dijo Salters. "Se hizo muy obvio el domingo por la mañana (en Long Beach); bien hecho a la integridad de IndyCar como organizador en una serie. Eso es algo bueno. Creo que se dice que es preocupante".

"Es una gran preocupación. Pero en realidad, el organizador de la serie -de repente se hizo muy evidente el domingo- respondió en consecuencia. Así que, eso es bueno".

"Sólo para ser claros: nos encantan las carreras de IndyCar, y nos encanta competir en la Indy 500. Lo hemos hecho durante 30 años. Llevamos 30 años haciéndolo. Está en nuestro ADN. Nos encanta desafiarnos a nosotros mismos".

"Por eso esta marca lo hace con nuestra propia gente. Ya sabes, hay un grupo de personas que se arremangan cada mañana e intentan ponerse manos a la obra. Eso es lo que más nos gusta".

"El ruido que lo rodea en este momento probablemente no es grande, pero nos encantan las carreras de IndyCar. Nos encanta la Indy 500. Estamos aquí para desafiarnos a nosotros mismos y competir. Lo que ha pasado es muy desafortunado".

Cuando se le preguntó cómo un descuido como este podría suceder dada la participación de los ingenieros y los datos que están involucrados en cada coche, Salters compartió algunos pensamientos, pero también reconoció que su plena comprensión se mantiene dentro del modelo de negocio utilizado por HRC.

"No puedo hablar en nombre de Ilmor, Chevy, etc., o de la serie", dijo Salters. "No me dedico a especular".

"No puedo hablar en nombre de otras personas. Eso es sólo especulación y creo que está mal. Podría hablar en nombre de Honda".

"Esperaría sinceramente que mis ingenieros vieran las cosas así. Para eso les pagamos, así que creo que está dentro de nuestras cosas. No puedo hablar por nadie más".

"No conoces las circunstancias; no nos corresponde a nosotros especular -y puede haber muchas cosas ahí para especular. Sólo puedo hablar por mis ingenieros que siguen nuestros motores y demás, esperaría que pudieran ver cosas así."

Josef Newgarden, mecánicos del Team Penske Chevrolet Foto: Gregg Feistman / Motorsport Images

En la edición del año pasado de las 24 Horas de Daytona, la prueba inaugural de la temporada del Campeonato IMSA SportsCar, se puso a prueba la integridad de HRC después de que se descubriera que su coche ganador, el de Meyer Shank Racing, manipulaba los datos de presión de los neumáticos.

El equipo conservó la victoria, pero fue desposeído de los puntos, perdió el premio económico y fue multado con 50.000 dólares. MSR puso en pausa su programa IMSA a finales de 2023 y envió su Acura ARX-06 a Wayne Taylor Racing with Andretti, que ahora compite con dos coches GTP.

"He estado en una posición similar un año el pasado enero", dijo Salters. "En realidad no era de motor; estaba relacionado con el chasis".

"Nos dimos cuenta de que algunas cosas estaban mal. Nos llamaron la atención durante la carrera. Piensas: 'Vaya, eso no está bien'. Pero no conoces todos los hechos. Entonces vas con cuidado y los miras después y si no está bien, vas a decir que no está bien. Eso es lo que hicimos. Así es como actuamos".

"Estas cosas hay que analizarlas. Hay muchas complicaciones, pero si después del evento analizas las cosas y entiendes que las cosas pueden no ser correctas, hemos estado en una posición similar y fuimos a decírselo al organizador. Con Honda y cómo corremos, llevo haciendo esto desde hace 27 años".

"Tenemos dos reglas dentro de nuestra organización: La regla Nº 1 es no hacer nunca nada que vaya a comprometer la seguridad, porque nunca merecería la pena. Estamos sometidos a mucha presión para encontrar el rendimiento. La regla Nº 2 es que si vas a ir siempre más allá de los límites, busca la zona gris que sea de carreras, pero si no puedes defenderla, no lo hagas".

"Siempre he tenido dos reglas que me han enseñado por suerte, a lo largo de 27 años de prácticas. Seguridad Nº 1. Pero si no puedes defenderlo, no lo hagas".

"Como empujar el gris, eso es correr, pero si es obvio que es indefendible, no lo hagas".