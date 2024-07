Aviones, trenes y coches: La travesía de Pourchaire para la IndyCar en Toronto

Theo Pourchaire reveló que estuvo en los Estados Unidos sólo tres días antes de que lo llamaran para conducir para Arrow McLaren en Toronto, pero para entonces ya estaba en su Francia natal justo después de la medianoche del sábado por la mañana.

Pourchaire, que fue excluido repentinamente del coche con motor Chevrolet Nº 6 de Arrow McLaren antes de la carrera de Laguna Seca del mes pasado, fue llamado para conducir el Nº7 después de que Alexander Rossi se rompiera el pulgar derecho en un accidente en la sesión de entrenamientos del viernes.

Después de cruzar el Atlántico hasta Canadá, saldrá desde la 26ª posición de la parrilla tras dar nueve vueltas en la sesión de clasificación en una pista que nunca había visto antes.

"Diría que las últimas 15 o 18 horas han sido una locura", dijo Pourchaire. "Era alrededor de medianoche en Francia cuando Tony Kanaan (director deportivo de Arrow McLaren) me llamó".

"Por supuesto, vi el primer entrenamiento. Veo la IndyCar en cada sesión. Vi el accidente de Alex; no sabía que estaba lesionado. Me dije: 'sí, está saliendo del coche'. Estaba en el restaurante. Le dije a mi novia, ¿quizás McLaren me va a llamar si está lesionado?"

"Media hora más tarde, Tony me está llamando. ¡Esto es extraño! 'Theo, ¿puedes venir lo más rápido posible? Te necesitamos ahora mismo en Toronto'.

"(Respondí) 'Es medianoche en Francia, Tony. No estoy seguro de poder encontrar un vuelo y venir rápido'. Pero, sí, estoy aquí. Nueve vueltas en clasificación. Le deseo a Alex una pronta recuperación. Sé que se rompió un pulgar. No es fácil venir aquí directo en la clasificación, pero está bien. Estoy contento".

"Llegué una hora antes de la clasificación, pero todo el mundo se alegró mucho de verme y yo me alegré mucho de volver a verlos. Aquí hay buena gente".

Cronología del alocado viaje de Pourchaire (todas las horas del Este de Estados Unidos)

18:00: Arrow McLaren anuncia que Rossi no correrá debido a una lesión

6:10pm: Kanaan llama a Pourchaire (son las 10 de la noche en Francia)

18:37: El vuelo de Pourchaire está reservado.

18:45: Doug Tapscott, jefe de taller de Arrow McLaren, recoge el mono y el asiento de Pourchaire y conduce toda la noche a Toronto desde Indianápolis.

22:00 h: Los ingenieros envían las imágenes de a bordo y la preparación de la carrera a Pourchaire.

12:00am: Pourchaire sale de Niza, Francia, hacia Frankfurt, Alemania.

1:30 a.m.: Pourchaire aterriza en Frankfurt y se prepara para la carrera con Kanaan durante la escala.

4:00am: Pourchaire parte hacia Toronto, Kanaan se acuesta

12:30pm: Pourchaire aterriza en Toronto, toma el tren UP Express hasta Union Station

13:22: Pourchaire llega a Union Station, en el centro de Toronto, se reúne con los miembros del equipo para dirigirse a la pista

1:43pm: Pourchaire se dirige al garaje para ajustar el asiento

14h45 Comienza la clasificación

Acumulando millas aéreas

La mayor ironía fue que Pourchaire había estado en Indianápolis, a sólo unas horas de Toronto, hasta mediados de esta semana.

"Es una locura, porque hace tres días todavía estaba en Indianápolis", sonríe. "Decidí volver a Francia porque es verano y ya no corría en Indy. Cuando Tony me llamó, le dije: 'Estoy bien, quiero correr, por supuesto'".

"No dormí en Francia. Fui por la mañana temprano al aeropuerto, y estuve viendo toda la noche el video y los datos de a bordo. En el avión decidí dormir un poco. No fue fácil. Aun así, pude dormir unas cuatro o cinco horas".

"Es lamentable lo que le ha pasado a Alex. Creo que la fractura del pulgar es dolorosa, pero no es una lesión muy grave. Quizá vuelva pronto".

"En caso de que Alex no esté listo, seguiré aquí esperando. Si el equipo me llama, por supuesto. No voy a negarme a correr. Me encanta la IndyCar. Es un gran campeonato. Estuve en casa esperando durante más de probablemente cuatro, cinco semanas.

"Así que, ahora mismo, estoy súper feliz de conducir. Se siente como un sueño".