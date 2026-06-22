“Power siendo Power” acusa Rahal tras el choque por el podio en la última vuelta en Road America

Una magistral remontada estratégica desde el fondo de la parrilla terminó en una angustia de última vuelta a solo dos curvas de la meta para Graham Rahal en el XPEL Grand Prix at Road America.

El piloto de Ohio, de 37 años, estaba peleando por un podio muy trabajado en la última vuelta del circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas cuando una colisión con Will Power de Andretti Global lo envió contra el muro a solo dos curvas de la bandera a cuadros.

Al volante del Honda #15 de Rahal Letterman Lanigan Racing, Rahal comenzó el día en una situación complicada tras clasificarse 20º. Sin embargo, un trabajo preciso en boxes y decisiones estratégicas bien ejecutadas por su equipo permitieron a Rahal navegar una carrera de 55 vueltas que tuvo cinco banderas amarillas. Fue avanzando sistemáticamente hacia el frente, hasta colocarse en tercera posición justo antes de un dramático sprint final de una vuelta hasta la meta.

"…chocó contra la parte trasera de mi coche; ni siquiera estaba a mi lado." – Graham Rahal

Desafortunadamente, el intento de Rahal por conseguir lo que habría sido su cuarto podio en las últimas siete carreras se esfumó en la Curva 12. Mientras defendía su posición, Power golpeó la parte trasera del Honda #15, lanzando a Rahal contra el muro. Aunque la carrera de Rahal terminó en las barreras a solo dos curvas de la línea de meta, Power salió indemne del contacto para quedarse con el último lugar en el podio.

Tras la carrera, un Rahal frustrado elogió el esfuerzo de su equipo, pero no se guardó nada respecto al incidente.

“Nuestra posición fue toda gracias al equipo de boxes y al equipo una vez más”, dijo Rahal. “Los chicos hicieron un trabajo maravilloso en boxes. Mi última vuelta de entrada fue realmente muy buena y eso nos ayudó a sacar algo de ventaja sobre muchos pilotos como Power, (Alexander) Rossi y esos muchachos. Pero realmente no necesitaba la amarilla al final porque nuestros coches no responden bien en los reinicios y definitivamente no lo hacen al salir de boxes.

“Así que, con Power, aguanté la pelea durante unas seis o siete vueltas mientras se me acercaba antes de que el coche empezara a cobrar vida un poco más y comenzáramos a poder alejarnos. Así que esa amarilla a falta de dos vueltas, realmente seguro que no necesitaba verla.

“En general, es lo que es. Fue simplemente Power siendo Power. Tenía todo el derecho de moverme a la derecha al final de la zona de frenada. La gente puede decir que volví a la izquierda, pero chocó contra la parte trasera de mi coche; ni siquiera estaba a mi lado.

“Es frustrante no poder conseguir el resultado que sentía que merecíamos porque Brian (Barnhart; estratega) hizo un gran trabajo y Yves (Touron; ingeniero de carrera) hizo un trabajo maravilloso con el cambio que hicieron. Nuestro ritmo de carrera fue significativamente mejor de lo que creo que esperábamos. Y no poder completarlo y obtener el resultado fue bastante frustrante.”