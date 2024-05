Power admite que "no es ideal" perder a personal clave antes de Indy 500

Ruzewski fue uno de los cuatro miembros suspendidos por dos carreras por el legendario jefe de equipo Roger Penske tras el reciente escándalo del push-to-pass que provocó la ira del paddock de la IndyCar Series. Aunque la lista de nombres que se toman un breve descanso también incluía al presidente Team Penske, Tim Cindric, el otro que perjudica a Power es la pérdida de Robbie Atkinson, que ejerce de ingeniero jefe de datos en su coche.

A raíz de esta situación, Dave Faustino, ingeniero de carrera de Power, está aumentando su carga de trabajo al asumir también tareas de estrategia. Por su parte, Paulo Trentini Filho sustituirá a Atkinson.

"(Faustino) ha hecho muchas pruebas y ha estado en la radio", dijo Power.

"Será diferente, sí. No está acostumbrado a contarme hasta el box o a llamarme (a pits), así que habrá algunas cosas que tendremos que, supongo, practicar todo lo que podamos. Creo que el warmup es el único momento en el que podemos hacerlo".

"Pero hemos corrido tanto tiempo juntos, y yo llevo tanto tiempo en esto, que casi puedo hacer la estrategia desde el coche, y él es el que básicamente hace la estrategia de todos modos, y Ron más o menos decide las carreras".

"No es un cambio masivo. Será una porquería no tener a Ron. Me he acostumbrado a él. Es muy tranquilo y bueno en la radio. Es una pena, pero así son las cosas y tenemos que hacerlo lo mejor posible".

También lee: IndyCar Penske suspende a Cindric y a otros altos cargos por el escándalo de IndyCar

Will Power, Team Penske Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Esos cambios entran en juego para Power, que actualmente ocupa la segunda posición en la clasificación del campeonato, en la ronda de este fin de semana en el circuito mixto de 14 curvas y 2,439 millas del Indianapolis Motor Speedway.

Sin embargo, también es consciente de cómo podría afectar a las cosas a finales de mes con la 108º edición de las 500 Millas de Indianápolis.

"Sí, no es ideal perder a alguien de tu puesto, perder a dos personas definitivamente no es ideal", dijo Power.

"Estábamos mejor con ellos. Pero me senté con Dave y simplemente dijimos que vamos a hacer absolutamente lo mejor que podamos con lo que tenemos. Tenemos gente muy buena en el equipo. Es lo que hay, y haremos todo lo posible para sacarle el máximo partido".

A pesar de que los datos de Power de San Petersburgo no mostraron ningún uso indebido del push-to-pass, a diferencia de sus compañeros de equipo Josef Newgarden y Scott McLaughlin, respetó la situación de perder a Ruzewski.

"Sí, bueno, Ron es el director del equipo IndyCar, así que casualmente estaba en mi puesto", dijo Power.

"Esa es la decisión que tomó Roger, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Es lo que es".