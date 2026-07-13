El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, organizó el lunes en la Casa Blanca el evento "Freedom 250 Grand Prix Showcase", marcando la cuenta regresiva de 41 días para la carrera inaugural de la IndyCar Series que tomará las calles de la capital del país.

El evento ofreció un adelanto del próximo fin de semana de carreras, programado para el 22 y 23 de agosto, que contará con un circuito urbano temporal sin precedentes de 2,67 kilómetros (1,66 millas) y siete curvas, que rodeará el National Mall y se extenderá a lo largo de la Avenida Pennsylvania. Esta histórica carrera será el evento central de las celebraciones del 250 aniversario de la libertad estadounidense.

"Me complace estar aquí con algunas de las figuras más extraordinarias en la historia del automovilismo y de cualquier deporte", dijo Trump. "Si lo piensan bien, mientras contamos los días para el Freedom 250 Grand Prix, esta será una carrera como ninguna otra. Será uno de los eventos de carreras más inolvidables que el mundo haya visto jamás".

US President Donald Trump with IndyCar drivers Alex Palou, Felix Rosenqvist, and David Malukas Photo by: Saul Loeb of AFP via Getty Images

Una alineación prominente tanto del mundo de las carreras como de la política asistió a la exhibición del lunes, incluidos los pilotos David Malukas, el actual y cuatro veces campeón de IndyCar, Alex Palou, y el ganador defensor de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist. También estuvieron presentes figuras clave de la industria y el liderazgo, incluidos Roger Penske, el presidente de Penske Corporation, Bud Denker, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, el director ejecutivo de FOX Sports, Eric Shanks, y el presidente de General Motorsports, Mark Royce.

La exhibición presentó una muestra literal de la acción de alto octanaje que se avecinaba. Cerca del final del evento, Malukas se subió a un auto de Indy y fumó brevemente los neumáticos mientras conducía hacia un área designada para una demostración de parada en boxes en vivo.

Trump elogió la inmensa coordinación necesaria para llevar las carreras de monoplazas al corazón histórico de Washington, D.C., y destacó las velocidades extremas que alcanzarán los autos en las avenidas públicas.

“Acontecimientos sin precedentes tendrán lugar el próximo mes aquí en la capital de nuestra nación, los días 22 y 23 de agosto”, dijo Trump. "Será una increíble muestra de patriotismo estadounidense, potencia bruta e ingenio. Verán autos a un nivel que nunca antes habían tenido, con autos corriendo a más de 190 millas (por hora) e incluso más que eso en la Avenida Pennsylvania. No fue diseñado exactamente para eso, pero lo que Sean Duffy ha hecho con estas personas increíbles y brillantes es realmente sorprendente. Será un espectáculo para todas las edades. Realmente será algo especial.

"Y van a recorrer todo el National Mall a velocidades que no son las adecuadas; si lo hiciéramos durante el día normal, creo que la gente sería encarcelada tal vez por el resto de sus vidas. No se suponía que fuera así, pero será hermoso. Será algo hermoso de ver. Y este es el primer evento de carreras de este tipo en la historia de Washington, D.C., y se lleva a cabo como parte de nuestra gran celebración del 250 aniversario de la libertad estadounidense. El pueblo estadounidense está invitado a asistir a este evento total, único en la vida”.

US President Donald Trump and Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Saul Loeb of AFP via Getty Images

Roger Penske, propietario de la IndyCar Series y del Indianapolis Motor Speedway, destacó el enorme interés público que ya ha generado este evento gratuito.

“Creo que tenemos la suerte de que la oficina más importante del mundo nos haya dado luz verde para celebrar este evento en agosto”, dijo Penske. “Piénsenlo. Más de 250.000 personas se inscribieron para asistir. Y podremos acoger a 100.000 cada uno de los dos días. Y es gratis. Nos sentimos honrados”.

Penske señaló que el evento sirve como plataforma de primer nivel para los mejores talentos y la tecnología más avanzada del deporte, rivalizando con la joya de la corona más legendaria.

“Creo que es una oportunidad para mostrar la tecnología, la velocidad, las alianzas y los atletas que marcan la diferencia”, añadió Penske. “Consideramos las 500 Millas de Indianápolis una carrera emblemática. Pero esta, en nuestra opinión, se situará justo a su lado, desde la perspectiva de los mejores del mundo”.

Bud Denker, quien también preside el Gran Premio Freedom 250, compartió detalles sobre la rapidez con la que el proyecto se concretó tras bambalinas, destacando la rápida actuación ejecutiva y la colaboración con la cadena de televisión.

“A las 24 horas de que esta idea se popularizara, recibí una orden ejecutiva para revisar. Y cuatro días después, estaba en su oficina para firmarla”, dijo Denker.

“Fue idea de Eric Shanks y mía traer esta visión a nuestra capital. Y en tan solo 41 días, verán a estos extraordinarios atletas competir por el único trofeo que jamás verán aquí: el trofeo que celebra a nuestro país”.