Previo IndyCar 2023: Equipo por equipo, los rivales de O'Ward y Canapino

Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda Photo by: IndyCar Series

06 – Helio Castroneves

Carreras: 374

Mejor puesto en el campeonato: 2º

Victorias: 31

Poles: 50

60 – Simon Pagenaud

Carreras: 199

Campeonatos: 1

Victorias: 15

Poles: 12

Parece extraño pensar que el equipo de Jim Meyer y Michael Shank necesite dar el siguiente paso, cuando es un equipo que ya ha conquistado las 500 Millas de Indianápolis. Pero lo cierto es que los autos de MSR estuvieron en tierra de nadie con demasiada frecuencia en 2022, y solo la excelencia de Simon Pagenaud sobre mojado en el GP de Indianápolis impidió una temporada sin podios para los de Ohio. Dada su experiencia y talento, Simon Pagenaud y Helio Castroneves deberían poder lograr buenos resultados, siempre y cuando la ingeniería compartida con Andretti Autosport, haya dado un paso adelante este invierno. Si el equipo ha superado sus problemas de degradación de los neumáticos traseros, no hay ninguna razón por la que esta pareja no pueda acabar entre los 10 primeros al final del año.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: IndyCar Series

2 – Josef Newgarden

Carreras: 181

Campeonatos: 2

Victorias: 25

Poles: 16

3 – Scott McLaughlin

Carreras: 34

Mejor resultado: 4º

Victorias: 3

Poles: 3

12 – Will Power

Carreras: 268

Campeonatos: 2

Victorias: 41

Poles: 68

Penske cuenta con dos de los mejores pilotos de IndyCar de este siglo, y el hecho de que el tercero les haya igualado a menudo en solo su segunda temporada sugiere que los errores en la alineación de pilotos son pocos. El equipo, además, estuvo fantástico en 2022, consiguiendo nueve victorias y borrando en gran medida los recuerdos de la temporada anterior, cuando de alguna manera la escuadra de Roger Penske tardó hasta la 10ª ronda en conseguir una victoria. Las preguntas clave que necesitan respuesta son si el equipo ha superado su déficit de velocidad en el Indianapolis Motor Speedway, como se ha visto en los últimos tres años, y si el proyecto Porsche IMSA ha sido una distracción.

Pato O'Ward, Arrow McLaren-Chevrolet Photo by: IndyCar Series

5 – Patricio O'Ward

Carreras: 55

Mejor resultado en el campeonato: 3º

Victorias: 4

Poles: 5

6 – Felix Rosenqvist

Carreras: 62

Mejor resultado en el campeonato: 6º

Victorias: 1

Poles: 3

7 – Alexander Rossi

Carreras: 114

Mejor puesto en el campeonato: 2º

Victorias: 8

Poles: 7

66 – Tony Kanaan (Solo en Indy 500)

Carreras: 389

Campeonatos: 1

Victorias: 17

Poles: 15

McLaren ha invertido muchos recursos financieros y humanos en su equipo de IndyCar, y aunque siempre hay problemas de crecimiento, y falta de tiempo necesario para que los talentosos miembros funcionen como un equipo, este debe comenzar a mostrar alguna recompensa por sus esfuerzos. La alineación de pilotos es muy fuerte, hay ingenieros dentro del equipo que están entre los mejores de la serie, y ahora habrá tres Arrows en todas las carreras. Si AM no tiene al menos un piloto en la lucha por el título en Laguna Seca, habrá que plantearse algunas preguntas difíciles.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: IndyCar Series

8 – Marcus Ericsson

Carreras: 63

Mejor resultado: 6º

Victorias: 3

Mejor clasificación: 2º

9 – Scott Dixon

Carreras: 368

Campeonatos: 6

Victorias: 53

Poles: 28

10 – Alex Palou

Carreras: 47

Campeonatos: 1

Victorias: 4

Poles: 1

11 – Marcus Armstrong (circuitos y de calle)

Novato

11 – Takuma Sato (óvalos)

Carreras: 215

Mejor resultado: 7º

Victorias: 6

Poles: 10

El equipo 14 veces campeón consiguió cuatro victorias entre tres pilotos en 2022, incluyendo la gloria de la Indy 500, y aunque Scott Dixon, Alex Palou y Marcus Ericsson terminaron tercero, quinto y sexto en la clasificación de puntos, difícilmente se podría llamar un tropiezo. En sus mejores días, Ganassi todavía podría ser el equipo a derrotar y definitivamente tiene la capacidad de recuperar la preeminencia sobre Penske en 2023. Las cualidades de Dixon y Palou no necesitan repetirse, mientras que Ericsson es uno de los mejores pilotos. El debutante Marcus Armstrong y el veterano Takuma Sato son, por supuesto, buenas opciones para los circuitos urbanos y los óvalos, respectivamente.

Benjamin Pedersen, AJ Foyt Racing-Chevrolet Photo by: IndyCar Series

14 – Santino Ferrucci

Carreras: 43

Mejor resultado en el campeonato: 13º

Mejor clasificación en carrera: 4º

Mejor clasificación: 2º

55 – Benjamin Pedersen

Debutante

Michael Cannon, después de tres años en Chip Ganassi Racing, tiene todo por hacer en su nuevo puesto en AJ Foyt Racing. Y simplificar las opciones de configuración era una de sus principales prioridades después de tres años consecutivos de cambios en las alineaciones de pilotos de Foyt, pero el hecho es que ahora hay otro cambio y ambos pilotos tienen mucho que demostrar. En su regreso a tiempo completo a las carreras de de monoplazas, Santino Ferrucci necesita mostrar la misma destreza tanto en los circuitos como en los callejeros, que la que hemos visto en los óvalos, mientras que Benjamin Pedersen tiene que demostrar que merece un asiento en la IndyCar tras su respetable pero no sobresaliente trayectoria en la fórmula junior.

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: IndyCar Series

15 – Graham Rahal

Carreras: 258

Mejor resultado en el campeonato: 4º

Victorias: 6

Poles: 3

30 – Jack Harvey

Carreras: 65

Mejor resultado en el campeonato: 13º

Mejor resultado en carrera: 3º

Mejor clasificación: 2º

44 – Katherine Legge (solo en Indy 500)

Carreras: 39

Mejor resultado en el campeonato: 15º

Mejor resultado en carrera: 6º

Mejor clasificación: 7º

45 – Christian Lundgaard

Carreras: 18

Mejor resultado en el campeonato: 14º

Mejor resultado en carrera: 2º

Mejor clasificación: 3º

El hecho de que Graham Rahal haya participado en más de 250 carreras de la IndyCar, con solo 34 años, hace que muchos nos sintamos viejos. Afortunadamente, a él no le ha hecho sentirse viejo, y afronta la temporada 2023 mostrando un nuevo aire de optimismo. RLL se ha asentado en sus nuevas instalaciones de Brownsburg, y Stefano Sordo ha inyectado al equipo vigor y mentalidad al estilo de la F1, y en Christian Lundgaard parece tener un diamante en bruto. Si en su segunda temporada en la IndyCar consigue los mismos logros que McLaughlin, un tranquilo danés llevará a RLL de nuevo a Victory Lane.



Jack Harvey es muy consciente de que necesita explotar el potencial que creemos que tiene. Un par de resultados que le den confianza podrían ser todo lo que necesita para volver a dejar fluir su talento.

David Malukas, Dale Coyne Racing with HMD Motorsports Honda Photo by: IndyCar Series

18 – David Malukas

Carreras: 17

Mejor resultado en el campeonato: 16º

Mejor resultado en carrera: 2º

Mejor clasificación: 5º

51 – Sting Robb

Debutante

David Malukas se convirtió rápidamente en uno de los pilotos más populares de la serie en su temporada de novato, y el hecho de que rechazara ofertas de otros lugares para permanecer en Dale Coyne Racing en 2023 probablemente ha consolidado ese estatus. Su antiguo ingeniero de carrera, Ross Bunnell, dirige ahora a Dixon en Ganassi, pero Malukas es lo suficientemente maduro y maleable como para trabajar con cualquiera, incluido el sustituto de Bunnell, Alex Athanasiadis, que fue ingeniero asistente en el #18 el año pasado.



A juzgar por sus actuaciones en series anteriores, Sting Ray Robb no suele brillar en entornos nuevos, y su verdadero potencial solo se muestra en su segundo año. Pero incluso como novato, debería tener la capacidad de sorprender en la segunda mitad de la temporada, especialmente con el cuidado de Coyne.





Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: IndyCar Series

20 – Conor Daly

Carreras: 97

Mejor puesto en el campeonato: 17º

Mejor resultado: 2º

Poles: 1

21 – Rinus VeeKay

Carreras: 46

Mejor resultado en el campeonato: 12º

Victorias: 1

Poles: 2

33 – Ed Carpenter (todos los óvalos)

Carreras: 196

Mejor resultado en el campeonato: 12º

Victorias: 3

Poles: 4

Como siempre, es difícil juzgar a este equipo porque un día el ECR puede ser tan rápido como Penske y Ganassi, y otros días, el equipo puede estar empantanado en equipos de media tabla. Muchos creen que Rinus VeeKay tiene esa combinación de velocidad y confianza en sí mismo que caracteriza a Pato O'Ward/Colton Herta, como demuestran su pole en Barber el año pasado y su victoria en el circuito de Indy la temporada anterior. Por lo tanto, es un cumplido para Conor Daly cada vez que puede seguir o superar a su compañero de equipo, y eso ocurre, pero sobre todo en óvalos cortos.



El propio Ed Carpenter debería ser una amenaza ganadora en Texas e Indy, pero puede encontrar sus días más felices cuando su equipo encuentre esa esquiva regularidad.





Stefan Wilson, DragonSpeed / Cusick Motorsports Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

23 – Por confirmar

24 – Stefan Wilson

Carreras: 5

Mejor puesto en el campeonato: 33º

Mejor clasificación: 15º

Mejor clasificación: 21º

El equipo de Dennis Reinbold, uno de los mejores de la Indy en los últimos doce años, suele eclipsar discretamente a equipos mucho más prestigiosos en el fin de semana del Memorial Day. Reinbold también es un jefe atento, que sacará lo mejor de Stefan Wilson. Sin embargo, dadas las esporádicas apariciones del británico en la IndyCar en los últimos años, es probable que solo revele su verdadero potencial si forma pareja con un piloto experimentado.

Colton Herta, Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda Photo by: IndyCar Series

26 – Colton Herta

Carreras: 65

Mejor resultado en el campeonato: 3º

Victorias: 7

Mejor clasificación: 9º

27 – Kyle Kirkwood

Carreras: 17

Mejor resultado en el campeonato: 24º

Mejor resultado en carrera: 10º

Mejor clasificación: 9º

28 – Romain Grosjean

Carreras: 30

Mejor resultado en el campeonato: 13º

Mejor resultado: 2º

Poles: 1

29 – Devlin DeFrancesco

Carreras: 17

Mejor resultado en el campeonato: 23º

Mejor resultado en carrera: 12º

Mejor clasificación: 10º

98 – Marco Andretti (solo en Indy 500)

Carreras: 250

Mejor resultado en el campeonato: 5º

Victorias: 2

Poles: 6

La competición por la supremacía en este equipo podría ponerse extremadamente caliente. Romain Grosjean es el as consolidado de la F1 que intenta recuperar el impulso de su temporada de novato en IndyCar después de verlo disiparse en 2022. Colton Herta es un supertalento frustrado que cometió demasiados errores el año pasado, pero que podría ser un ocho veces campeón para cuando se retire. Sospechamos que Kyle Kirkwood tiene un potencial similar, pero también tuvo una temporada de novato llena de incidentes en Foyt.



Andretti Autosport tuvo problemas con las paradas en boxes al principio de la temporada, pero pareció mejorar en la segunda mitad. Básicamente, todo se reduce a esto: si los talentos a bordo del equipo de Michael Andretti pueden canalizarse en un todo armonioso, no hay razón para que sea reemplazado en el Big Three de IndyCar por Arrow McLaren.

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: IndyCar Series

77 – Callum Ilott

Carreras: 19

Mejor resultado en el campeonato: 20º

Mejor resultado en carrera: 9º

Mejor clasificación: 2º

78 – Agustín Canapino

Debutante

¿Asesinos de gigantes? Callum Ilott tiene el potencial y Ricardo Juncos también ha reunido a algunos miembros fuertes del equipo, y tiene el instinto natural del piloto. Las pruebas han ido bien, continuando con el impulso que vimos acumularse a lo largo de 2022. Ilott es realista e incluso él cree que es posible conseguir uno o dos podios esta temporada.



El as argentino de los turismos, Agustín Canapino, tiene por delante una ardua lucha, ya que se ha pasado a las carreras de monoplazas a la edad de 33 años, pero ya se ha mostrado mucho más rápido de lo que esperaban los expertos, así que ahora todo dependerá de su forma física. Su talento básico debería permitirle dar sorpresas en la segunda mitad del año.

