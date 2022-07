¿Quién será el ganador del drama Palou, Ganassi y McLaren?

Cargar reproductor de audio

El destino del actual campeón de la IndyCar Alex Palou para 2023 se ha convertido en un tira y afloja entre su actual equipo, Chip Ganassi Racing, y McLaren. Apenas unos días antes de la crucial carrera de este fin de semana en el circuito de Indianápolis, Ganassi emitió una demanda contra su propio piloto, utilizando sus propios tweets como prueba en su contra. Archiva esto como "no podrías inventarlo"...

Los antecedentes

La citación de Ganassi, presentada por el Tribunal del Condado de Marion, está dirigida a Alex Palou y a ALPA Racing USA, LLC. El asesor legal de Ganassi declaró que "estima que dos horas serían suficientes para la audiencia, y solicita que se fije antes de finales de agosto".

Consideremos ahora las personalidades implicadas. Decir que los jefes de equipo Chip Ganassi y Zak Brown, de McLaren, no se llevan bien es un eufemismo enorme, así que esto es muy grave. En realidad, es un contraste sorprendente con la relación de Brown con otro propietario de un equipo de IndyCar, Michael Andretti. Los dos son socios en los equipos Extreme E y Supercars de Australia, y durante una mesa redonda con los medios de comunicación en San Petersburgo a principios de este año se barajó la idea de prestar a Colton Herta para que probara en el equipo de F1 de McLaren (lo que posteriormente ocurrió en Portimao a principios de este mes, con todas las partes beneficiadas).

Volviendo al asunto que nos ocupa. El 12 de julio, Chip Ganassi Racing emitió un comunicado de prensa afirmando que había tomado su opción sobre los servicios de Palou para 2023, el piloto había firmado un contrato de dos años más un año de opción hacia el final de su temporada de novato con Dale Coyne Racing.

El comunicado contenía una cita del propietario del equipo, Chip Ganassi, en la que decía: "El historial de Alex habla por sí mismo. Es un campeón probado y uno de los pilotos más formidables del mundo. Estamos muy contentos de seguir trabajando juntos".

Tal vez lo más destacable es que este mismo comunicado de prensa incluía una cita del propio Palou. Esta decía: "Es una gran sensación saber que volveré con Chip Ganassi Racing la próxima temporada. El equipo me recibió con los brazos abiertos desde el primer día, y estoy emocionado por seguir trabajando con Chip, [el director general de CGR] Mike Hull, la gente del NTT DATA Honda nº 10 y todos los que forman parte de la organización. Los objetivos siguen siendo los mismos y seguiremos trabajando sin descanso para conseguirlos".

¿Por qué iba a decir eso un piloto que acababa de firmar un contrato con McLaren? Resulta que, según Palou, no lo hizo. Unas horas después tuiteó: "Recientemente me he enterado por los medios de comunicación que esta tarde, sin mi aprobación, Chip Ganassi Racing emitió un comunicado de prensa anunciando que conduciría con CGR en 2023. Más sorprendente aún fue que el comunicado de CGR incluía una "cita" que no provenía de mí.

Palou se ha encontrado en el centro de una tormenta contractual y legal Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"No aprobé ese comunicado de prensa, y no fui el autor ni aprobé esa cita. Como he informado recientemente a CGR, por razones personales, no tengo intención de continuar con el equipo después de 2022. Aparte de los desafortunados acontecimientos de esta noche, tengo un gran respeto por el equipo CGR, y espero terminar esta temporada con fuerza juntos."

Los comunicados de prensa a menudo se publican sin que los pilotos o los jefes de equipo se tomen el tiempo de decir sus palabras en una grabadora para que los jefes de relaciones públicas las transcriban; se corta y se pega mucho en la rutina de un entorno ajetreado. Sin embargo, es una práctica absolutamente común pasar por el individuo, por correo electrónico o por texto, antes de que se produzca la publicación.

Alguien va a tener la oportunidad de ser el compañero de Lando Norris en 2024, y seguramente tener la oportunidad de pavonearse es la mejor audición de la ciudad. ¿Quién necesita un showreel o un PowerPoint cuando tienes datos de telemetría?

¿Por qué ocurrió esto, entonces? Sólo se puede suponer que Palou hizo saber a Ganassi sus intenciones de irse a McLaren, y que eso desencadenó la francamente extraña secuencia de acontecimientos a partir de ese momento. Al hacer públicos esos trapos sucios, ciertamente hay algo de mancha aquí. Y el tweet posterior de Palou - efectivamente, "¡Yo no he dicho esto!" - es francamente vergonzoso.

¿Por qué quiere dejar un equipo ganador de títulos?

La pregunta de por qué Palou está tan interesado en dejar uno de los mejores equipos - si no el mejor en este momento - en la IndyCar para un equipo que aún no ha ganado un título (aunque Arrow McLaren SP no fue nombrado en el anuncio) podemos asumir con seguridad que gira en torno a la operación de McLaren en la Fórmula 1. Al igual que Palou ha visto con sus compañeros de la IndyCar, Herta y Pato O'Ward, existe la oportunidad de conseguir un tiempo de asiento genuino y casi contemporáneo en la F1 con un equipo que terminó cuarto en el campeonato de constructores del año pasado y él quiere un pedazo de esto.

Además, es un equipo con un piloto actual, Daniel Ricciardo, cuyos días parecen contados en uno de sus asientos oficiales. Alguien va a tener la oportunidad de ser el compañero de Lando Norris en 2024, y seguramente tener la oportunidad de pavonearse, como vimos con O'Ward en Abu Dhabi el año pasado y Herta en Portimao, es la mejor audición de la ciudad. ¿Quién necesita un showreel o un PowerPoint cuando tienes datos de telemetría?

Un comunicado de McLaren apareció a los pocos minutos de la respuesta de Palou en las redes sociales, afirmando que: "Además de sus deberes como piloto en 2023, Palou también probará con el equipo McLaren F1 como parte de su programa de pruebas del coche MCL35M F1 de 2021 con sus compañeros Pato O'Ward y Colton Herta".

Palou dijo: "Estoy extremadamente emocionado de unirme a la lista de pilotos de un equipo tan emblemático como McLaren. Estoy emocionado por poder demostrar lo que puedo hacer al volante de un coche de Fórmula 1 y por ver qué puertas puede abrir.

"Quiero agradecer a todos en Chip Ganassi Racing todo lo que han hecho por mí.

Herta tuvo la oportunidad de probar un McLaren 2021 en Portimao recientemente Photo by: McLaren

El equipo legal de Palou emitió su primer comentario sobre la situación el jueves, e incluyó una línea clave: "Estamos decepcionados de que Chip Ganassi Racing intente alejar a Alex de una oportunidad de competir en la Fórmula 1, y más aún con las presentaciones judiciales públicas de CGR y los continuos comentarios a la prensa sobre este asunto."

Es probable que esta sea una línea de ataque para la defensa. En caso de que su cliente permanezca con Ganassi, su oportunidad de crecimiento profesional se vería efectivamente comprometida, lo que quizá deba razonar un experto en derecho comercial estadounidense.

En los documentos del asesor legal de Ganassi, titulados "moción de emergencia para una recuperación acelerada", busca documentos de McLaren Indy y McLaren Racing, presumiblemente para obtener pruebas de los detalles del nuevo contrato de Palou. Por supuesto, necesita establecer el acuerdo en blanco y negro, pero seguramente esto también revelará la remuneración que se ofrece, lo que hará un interesante contraste con lo que sería el salario de Palou de CGR.

Recordemos que Palou firmó su actual acuerdo en 2021, antes de ser campeón, cuando sólo tenía un podio en su haber. Cabe imaginar que las cifras que se manejan serán una fracción de la oferta de McLaren. En el "país de la libertad", ¿va a impedir un juez que alguien cobre más dinero por hacer, esencialmente, el mismo trabajo?

Pero está absolutamente claro que Ganassi quiere mantener a su campeón. Como dijo Chip a Jenna Fryer de Associated Press el miércoles, "Quiero ganar campeonatos. Quiero a Alex Palou en mi coche".

El punto clave de la cuestión será probablemente el contrato de Palou para 2021, en el que Ganassi ha ejecutado claramente su opción sobre sus servicios para 2023. Y aunque este escritor no está al tanto de esos detalles, por supuesto, estas opciones tienden a ser de varios niveles en términos de logros de rendimiento - y tienen que ser "acuerdos". Si una de las partes quiere salir con vehemencia, ¿en qué momento el "acuerdo" se vuelve insostenible? Lo vemos en otros deportes todo el tiempo, donde el "jugador" tiene el poder.

En los medios de comunicación de Indianápolis también se han lanzado algunas sombras sobre la calidad del equipo de gestión de Palou, Monaco Increase Management. Esto es extraño, ya que su gerente directo, Roger Yasukawa, es un ex piloto de IndyCar y su asesor principal, Daniele Audetto, solía dirigir los equipos de F1 Ferrari y Super Aguri.

Ganassi no quiere perder a Palou, pero ¿podrá mantener a un piloto que no quiere quedarse? Photo by: Chris Owens

¿Qué pasará después?

Mientras Palou se sube al coche de Ganassi este fin de semana, uno se pregunta cómo se desarrollará el resto de la temporada de la IndyCar. Es difícil ver que el modus operandi de Ganassi de apertura de los pilotos, en términos de compartir datos, sea el negocio habitual si uno de los miembros del grupo está a punto de desertar a un rival. Palou ya dijo a la NBC en Toronto que, desde que se anunció su inminente marcha, ha tenido un acceso reducido a distancia a los datos de Ganassi.

El propio Ganassi se sentirá inclinado a hacer que esto sea lo más incómodo posible para McLaren y Palou -el hecho de que la disputa sea de dominio público es una prueba de ello-, ya que es un temible oso de equipo. Este redactor recuerda una maravillosa velada en Daytona, donde Ganassi era el gran marshall de las 24 Horas de Daytona, y en la cena de gala Darío Franchitti fue el comparsa para una sesión de preguntas y respuestas con el propio hombre: "Estoy muy asustado ahora mismo" fue la primera frase del tres veces ganador de las 500 millas de Indianápolis. Sólo bromeaba a medias, y eso viniendo de un piloto que ganó dos de sus 500 y tres títulos de pilotos con el equipo de Ganassi.

Ganassi infunde cierto temor porque es un operador despiadado, que es también lo que le hace tener tanto éxito. Como suele decir, "a Chip le gustan los ganadores", por lo que se puede extrapolar que odia perder en cualquier cosa.

Conclusión

Volviendo a la pregunta original, ¿quién será el ganador de la saga del contrato de Palou? Al final, el juez de un tribunal de Indiana tendrá la última palabra. Tras la sentencia, todas las partes implicadas tendrán que aguantarse y seguir adelante.

Aunque la demanda en sí ha sido sellada, se puede aventurar que los principales puntos a decidir son: ¿Es la opción de contrato original de Palou con Ganassi un bloqueo para cualquier otro acuerdo que firme posteriormente? ¿Influyen en el resultado la mejora de las condiciones salariales y las posibles oportunidades en la Fórmula 1? Y, lo más importante, ¿puede Ganassi obligar a Palou a conducir para él el próximo año cuando el español claramente quiere irse?

Esto podría convertirse en un caso de acuerdo sobre una cifra en dólares a pagar como compensación a Ganassi por parte de Palou y su equipo. Otro resultado potencial es que se quede en el banquillo mientras su actual equipo le paga el próximo año, en términos de IndyCar, y eso sería algo decepcionante.

La verdadera solución a esta situación es que la IndyCar quizás debería considerar tomar una hoja del libro de la F1 y formar una Junta de Reconocimiento de Contratos. Nacido a raíz de la marcha de Michael Schumacher de Jordan a Benetton (mejores condiciones, mejores perspectivas de carrera - ¿les suena el caso?), significó que todos los contratos de los pilotos de la F1 se alojan en un centro y cualquier disputa se resuelve con abogados familiarizados con el tema.

De este modo, grandes equipos como Chip Ganassi Racing y McLaren Racing, y superpilotos como Alex Palou, sabrán exactamente a qué atenerse en el futuro.

Lo que ocurra después lo determinarán los tribunales Photo by: Gregg Feistman / Motorsport Images